20 работ художника, который превращает невзрачные стены в невероятно реалистичные 3D-граффити
Португальский художник Серхио Одейт славится тем, что создаёт удивительные 3D-граффити. На невзрачных стенах появляются птицы, огромные насекомые, пауки, увидев которых впервые, можно запросто получить мини-инфаркт, ведь выглядят они невероятно реалистично. За Инстаграм-аккаунтом художника следят 375 тысяч подписчиков, которых он недавно удивил новой работой: превращением бетонного блока в автобус, который смотрится у совсем как настоящий. Перед вами 20 его творений.
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Источник: twizz.ru
Источник: https://turba-urba.org/20-rabot-khudozhnika-kotoryi-prevrashchaet-nevzrachnye-steny-v-neveroiatno-realistichnye-3d-graffiti/?fbclid=IwAR1WDAwvWduDJQTkRwv1l-gnAkkSK8Ekzn5z7rI0sLZ5uoLm0T1bjctoV5g
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