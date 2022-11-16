Офигенский стрит-арт от неуловимого полицией художника

В Америка тоже запрещено разрисовывать уличные стены без специального разрешения. Но вот творчество нью-йоркского художника Тома Боба сложно назвать вандализмом. ? Используя свое воображение, он способен превратить пляжную скамейку в веселого краба, а пожарный гидрант – в принцессу Лею! ? В общем, пока Боба безуспешно пытается поймать полиция, он преображает город. ? Давайте посмотрим на примеры его работ, сравнив «До» и «После» того, как он всё разрисовал! ?

Бр-бр-бр! ?‍



Чмок! ?



Медведь на льдине



Фламинго



Жирафик



Прихлопнули! ?



Какой грозный!



Лягушонок



Муравьед



Чарли, ты ли это? ?



Принцесса Лея



Псс, парень, не хочешь купить часики? ?



Музыкант



А вот и крабик! ?



Птичка



Источник: wuzzup.ru

Источник: https://all4soul.com/ofigenskiy-strit-art-ot-neulovimogo-politsiey-hudozhnika/?fbclid=IwAR2yyXj0nFJ5wHPrNw8CgXk8ESww7ylDwoDpAsTTJf3AVYeO3npNjgN-IQ0