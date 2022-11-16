Офигенский стрит-арт от неуловимого полицией художника
В Америка тоже запрещено разрисовывать уличные стены без специального разрешения. Но вот творчество нью-йоркского художника Тома Боба сложно назвать вандализмом. ? Используя свое воображение, он способен превратить пляжную скамейку в веселого краба, а пожарный гидрант – в принцессу Лею! ? В общем, пока Боба безуспешно пытается поймать полиция, он преображает город. ? Давайте посмотрим на примеры его работ, сравнив «До» и «После» того, как он всё разрисовал! ?
Бр-бр-бр! ?
Чмок! ?
Медведь на льдине
Фламинго
Жирафик
Прихлопнули! ?
Какой грозный!
Лягушонок
Муравьед
Чарли, ты ли это? ?
Принцесса Лея
Псс, парень, не хочешь купить часики? ?
Музыкант
А вот и крабик! ?
Птичка
Источник: wuzzup.ru
Источник: https://all4soul.com/ofigenskiy-strit-art-ot-neulovimogo-politsiey-hudozhnika/?fbclid=IwAR2yyXj0nFJ5wHPrNw8CgXk8ESww7ylDwoDpAsTTJf3AVYeO3npNjgN-IQ0
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