Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Офигенский стрит-арт от неуловимого полицией художника

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В Америка тоже запрещено разрисовывать уличные стены без специального разрешения. Но вот творчество нью-йоркского художника Тома Боба сложно назвать вандализмом. ? Используя свое воображение, он способен превратить пляжную скамейку в веселого краба, а пожарный гидрант – в принцессу Лею! ? В общем, пока Боба безуспешно пытается поймать полиция, он преображает город. ? Давайте посмотрим на примеры его работ, сравнив «До» и «После» того, как он всё разрисовал! ?

Бр-бр-бр! ?‍

Чмок! ?

Медведь на льдине

Фламинго

Жирафик

Прихлопнули! ?

Какой грозный!

Лягушонок

Муравьед

Чарли, ты ли это? ?

Принцесса Лея

Псс, парень, не хочешь купить часики? ?

Музыкант

А вот и крабик! ?

Птичка

Источник: wuzzup.ru

Источник: https://all4soul.com/ofigenskiy-strit-art-ot-neulovimogo-politsiey-hudozhnika/?fbclid=IwAR2yyXj0nFJ5wHPrNw8CgXk8ESww7ylDwoDpAsTTJf3AVYeO3npNjgN-IQ0

16.11.2022 - Posted by | Креатив...

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