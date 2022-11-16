Как фотография в «Известиях» заставила состязаться в остроумии весь мир, и При чём здесь Мальтус

Казалось бы, что может быть необычного в простой чёрно-белой советской фотографии, где катит коляску с ребёнком счастливый папаша, несущий на руках ещё одного малыша? Однако снимок этот облетел в результате весь мир, мало того, он дал повод людям из разных стран посостязаться в остроумии. А представителям газеты «Известия» пришлось потратить ещё массу сил и времени, чтобы найти героя легендарного снимка.

Случайная фотография

Виктор Ахломов.

В 1960-е годы фоторепортёр газеты «Известия» Виктор Ахломов торопился выполнить очередное редакционное задание и, выбегая из здания, где находился офис, прямо на улице Горького обратил внимание на мужчину с коляской и с ребёнком на руках. Несмотря на то, что репортёр очень спешил, пропустить такой кадр он никак не мог. Сняв молодого папу с детьми, он побежал дальше по своим делам.

Потом, конечно, он напечатал все снимки с плёнки (тогда, понятное дело, о цифровых фотоаппаратах никто даже не слышал) и принёс их в редакцию. Фотография получилась очень душевной, а сотрудники редакции, рассматривая снимок, тут же стали придумывать название фотографии, стараясь, чтобы были они смешными. Конец бурному веселью положил редактор юмора и сатиры Виктор Веселовский, решивший объявить в газете конкурс на самую лучшую подпись, за которую полагался какой-то приз.

Виктор Ахломов.

Кстати, именно после этой истории и появилась в советских газетах рубрика «Придумайте подпись», позже, уже в «Литературной газете» её переименовали в «Что бы это значило?» Причём пользовалась рубрика завидной популярностью, и читатели с удовольствием сочиняли подписи к фотографиям, выдавая иногда настоящие перлы.

Всемирное состязание в остроумии

Легендарный снимок.

После публикации в «Известиях» одна из британских газет тоже опубликовала снимок и предложила своим читателям посостязаться с русскими в остроумии, придумывая подпись к фотографии молодого отца с детьми. Дальше началась просто цепная реакция. Многие газеты мира перепечатывали фотографию и предлагали испытать свои силы в сочинении забавных комментариев к снимку. В газету «Известия» стали приходить письма едва ли не со всего мира, люди из разных стран вдохновенно придумывали свои подписи, а отдел юмора и сатиры оказался просто завален корреспонденцией.

Молодые папы на Гоголевском бульваре.

Сотрудники редакции честно читали их все, выбирали самые удачные и смеялись вместе с коллегами. Из всех английских вариантов выбрали тот, что гласил: «Я купил их в магазине». Итальянцы покорили подписью «Пока Петруччио делает опыты». Следует отметить, что в Италии на самом деле существовал доктор Петруччио, прославившийся тем, что на протяжении долгого времени проводил опыты по созданию человека в пробирке. Естественно, итальянцы шутили, что повышения рождаемости следует добиваться не в лаборатории, а в спальне.

Молодые папы в Самотлоре Тюменской области, автор фото Тарасевич.

Из братской Чехословакии пришёл совершенно очаровательный ответ: «Плевать мне на Мальтуса!» К слову, Томас Роберт Мальтус – английский священник и учёный, выдвинувший ещё в XIX веке теорию о том, что рост населения планеты, если его не контролировать, приведёт непременно к голоду по всему миру и, конечно же, к снижению уровня жизни. Он нёс в массы мысль о том, что не стоит рожать слишком много детей, ибо в какой-то момент планета не выдержит перенаселения, а народы будет ждать массовый голод, так как еды на всех, однозначно, не хватит. Кстати, подпись «Плевать мне на Мальтуса» была признана самой удачной. В советском варианте победило название «С таким мужем хоть на край света». Удивительно, но эти слова попали прямо в точку.

Поиск героя

Счастливые отцы семейств.

Бурный успех снимка, в конце концов, заставил вспомнить сотрудников о том, что на фотографии изображен конкретный человек, и было бы весьма неплохо его найти. Автор снимка был уверен, что поймал в кадр москвича, которого якобы выдавала манера поведения. Однако поиски в столице вообще ни к чему не привели, а потом вышел миллионный тираж открыток с легендарной фотографией и с пятью подписями, полученными из разных стран мира.

Молодой отец.

После этого прилетело письмо аж из Хабаровского края. Отправитель сообщал фотокорреспонденту Виктору Ахломову о том, что на снимке изображён начальник геологоразведочной партии Борис Эммануилович. Главный герой на самом деле оказался уроженцем Москвы, его родители жили на Арбате, а корреспондент сделал исторический снимок в то время, когда Борис Эммануилович вместе с женой Тамарой и детьми приехал к своим родителям в столицу. Жил и работал он в то время в Амурске Хабаровского края, куда попал по распределению. Так и получилось, что жене Бориса Эммануиловича Тамаре с таким мужем действительно было не страшно и на краю света.

На прогулке.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/161122/54771/?fbclid=IwAR2PiNQaUoLtoLogPqSKwqyQzOFXSSIDohseuXePVvfEQ1CQtNZKhne_DDs