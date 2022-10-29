15 слишком странных архитекторных строений, которые сложно поянть обычному человеку

Первые дома были построены примерно 7000 лет назад и имели очень простую конструкцию, предназначенную для удовлетворения основных потребностей в жилье. С тех пор постройки развивались, и мало-помалу мы прошли путь от маленьких хижин до больших замков. Однако в прошлом веке архитектура полностью изменила наш взгляд на здания. Огромные небоскребы возвышаются над шумными городами, а здания ярких цветов и форм олицетворяют современность.

Кажется, что нет ничего невозможного и вдруг мы можем оказаться в стеклянном шаре или в подземном цилиндре. Но на данный момент недвижимость по всему миру довольно удивительна; одни достойны аплодисментов, а другие не очень. Мы хотим показать вам те, которые заслуживают небольшого восхищения своим своеобразным дизайном. Правда в том, что они довольно странные, но именно эта странность делает их еще более великими. Наверняка в конце концов вам захочется его посетить.

1. Интересный способ игры с перспективой

2. Квартиры в Египте

3. Очень сложно понять, что это французское кладбище danet

4. Любовь к креативу у жителей Барселоны не имеет границ ask

5. Когда у тебя есть небольшой участок земли, но ты хочешь большой дом

6. Глубоко в индонезийском лесу находится заброшенная церковь в форме цыпленка

7. Это колокольня церкви в Хольстебро, Дания, и она стоит благодаря напряжению

8. Удивительный дизайн окна в здании, Нидерланды

9. Любопытное здание, стены которого состоят из окон, в России

10. Хотите верьте, хотите нет, но это дом в Хиросиме, Япония

11. «Толстый дом» австрийского скульптора Эрвина Вурма tw

12. Это здание в Италии с весьма странной архитектурой troll

13. Когда готов на все ради строения, удивляющего всех ask

14. Жилой дом в Бейруте, Ливан

15. Детский сад и начальная школа в Наньяне, Сингапур