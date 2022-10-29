15 слишком странных архитекторных строений, которые сложно поянть обычному человеку
Первые дома были построены примерно 7000 лет назад и имели очень простую конструкцию, предназначенную для удовлетворения основных потребностей в жилье. С тех пор постройки развивались, и мало-помалу мы прошли путь от маленьких хижин до больших замков. Однако в прошлом веке архитектура полностью изменила наш взгляд на здания. Огромные небоскребы возвышаются над шумными городами, а здания ярких цветов и форм олицетворяют современность.
Кажется, что нет ничего невозможного и вдруг мы можем оказаться в стеклянном шаре или в подземном цилиндре. Но на данный момент недвижимость по всему миру довольно удивительна; одни достойны аплодисментов, а другие не очень. Мы хотим показать вам те, которые заслуживают небольшого восхищения своим своеобразным дизайном. Правда в том, что они довольно странные, но именно эта странность делает их еще более великими. Наверняка в конце концов вам захочется его посетить.
1. Интересный способ игры с перспективой
2. Квартиры в Египте
3. Очень сложно понять, что это французское кладбище danet
4. Любовь к креативу у жителей Барселоны не имеет границ ask
5. Когда у тебя есть небольшой участок земли, но ты хочешь большой дом
6. Глубоко в индонезийском лесу находится заброшенная церковь в форме цыпленка
7. Это колокольня церкви в Хольстебро, Дания, и она стоит благодаря напряжению
8. Удивительный дизайн окна в здании, Нидерланды
9. Любопытное здание, стены которого состоят из окон, в России
10. Хотите верьте, хотите нет, но это дом в Хиросиме, Япония
11. «Толстый дом» австрийского скульптора Эрвина Вурма tw
12. Это здание в Италии с весьма странной архитектурой troll
13. Когда готов на все ради строения, удивляющего всех ask
14. Жилой дом в Бейруте, Ливан
15. Детский сад и начальная школа в Наньяне, Сингапур
Источник: https://etointeresno.net/15-slishkom-strannyh-arhitektornyh-stroenij-kotorye-slozhno-poyant-obychnomu-cheloveku
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