14 достопримечательностей мира, которые нужно увидеть раз в жизни хотя бы на фотографиях

Наша планета полна любопытных, загадочных и диковинных мест, как естественных, так и созданных человеком, они представляют собой удивительное представление о том, чего могут достичь обе силы. Однако во многих случаях совершить кругосветное путешествие может быть очень сложно по разным причинам. К счастью, существуют фотографии, и хотя они никогда не смогут заменить реальный опыт, их может быть достаточно, чтобы удивить нас и оставить желание отправиться в путешествие по этим необычным местам. Ниже мы покажем вам 14 удивительных мест, которые вы должны знать.

1. Место, где пустыня Намибия встречается с океаном

2. Музейный комплекс под открытым небом «Старый город» в Таиланде

3. Это магматический монолит высотой 1558 метров, США

4. В Ирландии есть церковь, которой 900 лет

5. Памятник «Сверд и фьелль» (Мечи в камне) в городе Ставангере, Норвегия

6. Римская мозаика возрастом 2 тысячи лет найдена на побережье Турции

7. Деревня Хайд Аль-Джазиль в районе Вади Даван в Йемене

Ему 500 лет и он сделан из глины, он стоит на огромном камне на склоне реки.

8. Храм Дракона в Таиланде

Это буддийский храм под названием Ват Самфран, он имеет 17 этажей и расположен в 40 километрах от города Банкок

9. Мебельный магазин в Хай-Пойнте (США) решил следовать тематике и сделать вход единым целым

10. Это здание без окон на Манхэттене, США, его высота составляет почти 170 метров. Принадлежит телекоммуникационной компании AT&T

11. Соляные купола в горах Загрос, Иран

12. Здание древнего города Мадаин-Салех в пустыне Саудовской Аравии — этот объект внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

13. Мост Кромлау, Германия

14. В национальном парке Юты есть огромная трещина глубиной 20 метров и шириной 1 метр, которая разделяет его пополам

Источник: https://etointeresno.net/14-dostoprimechatelnostej-mira-kotorye-nuzhno-uvidet-raz-v-zhizni-hotya-by-na-fotografiyah?fbclid=IwAR0KhVR98eoo4-wdDTVQu_hSwzZ2LeF2LVUkG0m2cqP1_2Gz2CzPAsLt1fE