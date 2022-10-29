НОВОСТИ МИРА

В Сингапур накануне аукциона Christie’s, который пройдет в Гонконге, привезли скелет тираннозавра по прозвищу Шэн. Его продадут с молотка 30 ноября.

Фото: EPA/Vostock-photo

Активисты PETA (Люди за этичное обращение с животными) призвали жителей Бангалора отказаться от использования натуральной кожи

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Скульптуру Пола Маншипа вернули на место после реновации в Женеве

Фото: EPA/Vostock-photo

Антиправительственные протесты прошли в Праге: жители страны требуют досрочных выборов

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Традиционный фестиваль танцев проходит в Бандунге, на Западной Яве

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В Джакарте экоактивисты провели акцию в поддержку зеленой энергетики перед посольством США

Фото: EPA/Vostock-photo

В Маниле появилась световая инсталляция

Фото: EPA/Vostock-photo

Выставка-ярмарка ретро-автомобилей проходит в Познани

Фото: EPA/Vostock-photo

Жители Филиппин готовятся встретить тайфун "Налги"

Фото: EPA/Vostock-photo

Во Флориде открылся тематический магазин сериала "Очень странные дела"

Фото: EPA/Vostock-photo

Борнейский орангутан ест тыкву в Мадридском зоопарке

Фото: Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images

Международная художественная выставка Forever is Now у пирамид Гизы в Каире

Фото: EPA/Vostock-photo

Ежегодная выставка "Бал хризантем" в Никитском ботаническом саду в Крыму

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Протест климатических активистов в офисе BlackRock в Нью-Йорке

Фото: EPA/Vostock-photo

Снегопад в Мурманске

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Туман в испанском порту Махон

Фото: EPA/Vostock-photo

В Западной Вирджинии вырастили тыкву весом 489 кг

Фото: AP/ТАСС

Неделя моды в Барселоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Альпаки в Ленинградском зоопарке

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

В Честерском зоопарке показали родившегося накануне детеныша большого однорогого носорога

Фото: Zuma/ТАСС

Сирийские беженцы покидают Арсал (Ливан) и возвращаются на родину

Фото: EPA/Vostock-photo

Водохранилище Довестон обмелело в Великобритании

Фото: EPA/Vostock-photo

Морской десант Южной Кореи потренировался в захвате береговой линии в рамках ежегодных учений "Хогук"

Фото: EPA/Vostock-photo

Сторонники партии "Шор" в Молдове разбили палаточный городок перед зданием прокуратуры

Фото: EPA/Vostock-photo

На Бали провели массовую молитву в преддверии саммита G20

Фото: EPA/Vostock-photo

Стратегические силы сдерживания РФ провели тренировку по нанесению ответного массированного ядерного удара по вероятному противнику

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Уровень загрязнения воздуха в Нью-Дели резко вырос из-за запуска фейерверков в праздник огней Дивали

Фото: Zuma/ТАСС

Празднование Дня армии в Румынии

Фото: EPA/Vostock-photo

Сбор урожая шафрана в Крыму

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Протесты у консульства Ирана в Стамбуле, связанные с гибелью 22-летней Махсы Амини после задержания из-за неправильного ношения хиджаба

Фото: Ozan Güzelce/ dia images via Getty Images

Митинг в честь экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва перед вторым туром выборов 30 октября в Сан-Паулу

Фото: EPA/Vostock-photo

В Южной Африке зацвели жакаранды

Фото: EPA/Vostock-photo

Продолжаются демонстрации против возможной иностранной военной интервенции на Гаити

Фото: EPA/Vostock-photo

Восстановление витражей из собора Парижской Богоматери в реставрационных мастерских Кельнского собора

Фото: DPA/ТАСС

Последствия циклона "Ситранг" в Бангладеш

Фото: EPA/Vostock-photo

Индийский художник нарисовал портрет нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Мумбаи

Фото: EPA/Vostock-photo

Второй по величине аэропорт Филиппин Мактан Себу временно отменил все рейсы в связи с неудачной посадкой самолета, который пролетел мимо посадочной полосы

Фото: АР/ТАСС

Стая перелетных птиц над водно-болотными угодьями в Циндао, Китай

Фото: VCG via Getty Images

Через центр Мадрида по старой традиции прогнали тысячи овец

Фото: Luis Soto/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Дождь в Сиднее

Фото: EPA/Vostock-photo

Сбор бархатцев в Непале

Фото: Imago/ТАСС

Военные учения сил специального назначения в Кальве, Германия

Фото: EPA/Vostock-photo

В Мехико прошел ежегодный парад зомби

Фото: АР/ТАСС

Клоуны во время посещения травматологического отделения городской детской клинической больницы в Новосибирске

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Уничтоженный засухой лес в горах Гарц в Германии

Фото: АР/ТАСС

В Непале у каждой собаки есть свой праздник, который приходится на второй день фестиваля Тихар. В этот день непальцы благословляют собак, отдавая им дань уважения за преданность и смелость.

Фото: АР/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/