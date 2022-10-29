Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

НОВОСТИ МИРА

В Сингапур накануне аукциона Christie’s, который пройдет в Гонконге, привезли скелет тираннозавра по прозвищу Шэн. Его продадут с молотка 30 ноября.

В Сингапур накануне аукциона Christie’s, который пройдет в Гонконге, привезли скелет тираннозавра по прозвищу Шэн. Его продадут с молотка 30 ноября.

Фото: EPA/Vostock-photo

Активисты PETA (Люди за этичное обращение с животными) призвали жителей Бангалора отказаться от использования натуральной кожи

Активисты PETA (Люди за этичное обращение с животными) призвали жителей Бангалора отказаться от использования натуральной кожи

Фото: EPA/Vostock-photo

Скульптуру Пола Маншипа вернули на место после реновации в Женеве

Скульптуру Пола Маншипа вернули на место после реновации в Женеве

Фото: EPA/Vostock-photo

Антиправительственные протесты прошли в Праге: жители страны требуют досрочных выборов

Антиправительственные протесты прошли в Праге: жители страны требуют досрочных выборов

Фото: EPA/Vostock-photo

Традиционный фестиваль танцев проходит в Бандунге, на Западной Яве

Традиционный фестиваль танцев проходит в Бандунге, на Западной Яве

Фото: EPA/Vostock-photo

В Джакарте экоактивисты провели акцию в поддержку зеленой энергетики перед посольством США

В Джакарте экоактивисты провели акцию в поддержку зеленой энергетики перед посольством США

Фото: EPA/Vostock-photo

В Маниле появилась световая инсталляция

В Маниле появилась световая инсталляция

Фото: EPA/Vostock-photo

Выставка-ярмарка ретро-автомобилей проходит в Познани

Выставка-ярмарка ретро-автомобилей проходит в Познани

Фото: EPA/Vostock-photo

Жители Филиппин готовятся встретить тайфун "Налги"

Жители Филиппин готовятся встретить тайфун "Налги"

Фото: EPA/Vostock-photo

Во Флориде открылся тематический магазин сериала "Очень странные дела"

Во Флориде открылся тематический магазин сериала "Очень странные дела"

Фото: EPA/Vostock-photo

Борнейский орангутан ест тыкву в Мадридском зоопарке

Борнейский орангутан ест тыкву в Мадридском зоопарке

Фото: Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images

Международная художественная выставка Forever is Now у пирамид Гизы в Каире

Международная художественная выставка Forever is Now у пирамид Гизы в Каире

Фото: EPA/Vostock-photo

Ежегодная выставка "Бал хризантем" в Никитском ботаническом саду в Крыму

Ежегодная выставка "Бал хризантем" в Никитском ботаническом саду в Крыму

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Протест климатических активистов в офисе BlackRock в Нью-Йорке

Протест климатических активистов в офисе BlackRock в Нью-Йорке

Фото: EPA/Vostock-photo

Снегопад в Мурманске

Снегопад в Мурманске

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Туман в испанском порту Махон

Туман в испанском порту Махон

Фото: EPA/Vostock-photo

В Западной Вирджинии вырастили тыкву весом 489 кг

В Западной Вирджинии вырастили тыкву весом 489 кг

Фото: AP/ТАСС

Неделя моды в Барселоне

Неделя моды в Барселоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Альпаки в Ленинградском зоопарке

Альпаки в Ленинградском зоопарке

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

В Честерском зоопарке показали родившегося накануне детеныша большого однорогого носорога

В Честерском зоопарке показали родившегося накануне детеныша большого однорогого носорога

Фото: Zuma/ТАСС

Сирийские беженцы покидают Арсал (Ливан) и возвращаются на родину

Сирийские беженцы покидают Арсал (Ливан) и возвращаются на родину

Фото: EPA/Vostock-photo

Водохранилище Довестон обмелело в Великобритании

Водохранилище Довестон обмелело в Великобритании

Фото: EPA/Vostock-photo

Морской десант Южной Кореи потренировался в захвате береговой линии в рамках ежегодных учений "Хогук"

Морской десант Южной Кореи потренировался в захвате береговой линии в рамках ежегодных учений "Хогук"

Фото: EPA/Vostock-photo

Сторонники партии "Шор" в Молдове разбили палаточный городок перед зданием прокуратуры

Сторонники партии "Шор" в Молдове разбили палаточный городок перед зданием прокуратуры

Фото: EPA/Vostock-photo

На Бали провели массовую молитву в преддверии саммита G20

На Бали провели массовую молитву в преддверии саммита G20

Фото: EPA/Vostock-photo

Стратегические силы сдерживания РФ провели тренировку по нанесению ответного массированного ядерного удара по вероятному противнику

Стратегические силы сдерживания РФ провели тренировку по нанесению ответного массированного ядерного удара по вероятному противнику

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Уровень загрязнения воздуха в Нью-Дели резко вырос из-за запуска фейерверков в праздник огней Дивали

Уровень загрязнения воздуха в Нью-Дели резко вырос из-за запуска фейерверков в праздник огней Дивали

Фото: Zuma/ТАСС

Празднование Дня армии в Румынии

Празднование Дня армии в Румынии

Фото: EPA/Vostock-photo

Сбор урожая шафрана в Крыму

Сбор урожая шафрана в Крыму

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Протесты у консульства Ирана в Стамбуле, связанные с гибелью 22-летней Махсы Амини после задержания из-за неправильного ношения хиджаба

Протесты у консульства Ирана в Стамбуле, связанные с гибелью 22-летней Махсы Амини после задержания из-за неправильного ношения хиджаба

Фото: Ozan Güzelce/ dia images via Getty Images

Митинг в честь экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва перед вторым туром выборов 30 октября в Сан-Паулу

Митинг в честь экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва перед вторым туром выборов 30 октября в Сан-Паулу

Фото: EPA/Vostock-photo

В Южной Африке зацвели жакаранды

В Южной Африке зацвели жакаранды

Фото: EPA/Vostock-photo

Продолжаются демонстрации против возможной иностранной военной интервенции на Гаити

Продолжаются демонстрации против возможной иностранной военной интервенции на Гаити

Фото: EPA/Vostock-photo

Восстановление витражей из собора Парижской Богоматери в реставрационных мастерских Кельнского собора

Восстановление витражей из собора Парижской Богоматери в реставрационных мастерских Кельнского собора

Фото: DPA/ТАСС

Последствия циклона "Ситранг" в Бангладеш

Последствия циклона "Ситранг" в Бангладеш

Фото: EPA/Vostock-photo

Индийский художник нарисовал портрет нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Мумбаи

Индийский художник нарисовал портрет нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Мумбаи

Фото: EPA/Vostock-photo

Второй по величине аэропорт Филиппин Мактан Себу временно отменил все рейсы в связи с неудачной посадкой самолета, который пролетел мимо посадочной полосы

Второй по величине аэропорт Филиппин Мактан Себу временно отменил все рейсы в связи с неудачной посадкой самолета, который пролетел мимо посадочной полосы

Фото: АР/ТАСС

Стая перелетных птиц над водно-болотными угодьями в Циндао, Китай

Стая перелетных птиц над водно-болотными угодьями в Циндао, Китай

Фото: VCG via Getty Images

Через центр Мадрида по старой традиции прогнали тысячи овец

Через центр Мадрида по старой традиции прогнали тысячи овец

Фото: Luis Soto/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Дождь в Сиднее

Дождь в Сиднее

Фото: EPA/Vostock-photo

Сбор бархатцев в Непале

Сбор бархатцев в Непале

Фото: Imago/ТАСС

Военные учения сил специального назначения в Кальве, Германия

Военные учения сил специального назначения в Кальве, Германия

Фото: EPA/Vostock-photo

В Мехико прошел ежегодный парад зомби

В Мехико прошел ежегодный парад зомби

Фото: АР/ТАСС

Клоуны во время посещения травматологического отделения городской детской клинической больницы в Новосибирске

Клоуны во время посещения травматологического отделения городской детской клинической больницы в Новосибирске

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Уничтоженный засухой лес в горах Гарц в Германии

Уничтоженный засухой лес в горах Гарц в Германии

Фото: АР/ТАСС

В Непале у каждой собаки есть свой праздник, который приходится на второй день фестиваля Тихар. В этот день непальцы благословляют собак, отдавая им дань уважения за преданность и смелость.

В Непале у каждой собаки есть свой праздник, который приходится на второй день фестиваля Тихар. В этот день непальцы благословляют собак, отдавая им дань уважения за преданность и смелость.

Фото: АР/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/

29.10.2022 - Posted by | Дайджест

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