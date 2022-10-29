НОВОСТИ МИРА
В Сингапур накануне аукциона Christie’s, который пройдет в Гонконге, привезли скелет тираннозавра по прозвищу Шэн. Его продадут с молотка 30 ноября.
Фото: EPA/Vostock-photo
Активисты PETA (Люди за этичное обращение с животными) призвали жителей Бангалора отказаться от использования натуральной кожи
Фото: EPA/Vostock-photo
Скульптуру Пола Маншипа вернули на место после реновации в Женеве
Фото: EPA/Vostock-photo
Антиправительственные протесты прошли в Праге: жители страны требуют досрочных выборов
Фото: EPA/Vostock-photo
Традиционный фестиваль танцев проходит в Бандунге, на Западной Яве
Фото: EPA/Vostock-photo
В Джакарте экоактивисты провели акцию в поддержку зеленой энергетики перед посольством США
Фото: EPA/Vostock-photo
В Маниле появилась световая инсталляция
Фото: EPA/Vostock-photo
Выставка-ярмарка ретро-автомобилей проходит в Познани
Фото: EPA/Vostock-photo
Жители Филиппин готовятся встретить тайфун "Налги"
Фото: EPA/Vostock-photo
Во Флориде открылся тематический магазин сериала "Очень странные дела"
Фото: EPA/Vostock-photo
Борнейский орангутан ест тыкву в Мадридском зоопарке
Фото: Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images
Международная художественная выставка Forever is Now у пирамид Гизы в Каире
Фото: EPA/Vostock-photo
Ежегодная выставка "Бал хризантем" в Никитском ботаническом саду в Крыму
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Протест климатических активистов в офисе BlackRock в Нью-Йорке
Фото: EPA/Vostock-photo
Снегопад в Мурманске
Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Туман в испанском порту Махон
Фото: EPA/Vostock-photo
В Западной Вирджинии вырастили тыкву весом 489 кг
Фото: AP/ТАСС
Неделя моды в Барселоне
Фото: EPA/Vostock-photo
Альпаки в Ленинградском зоопарке
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
В Честерском зоопарке показали родившегося накануне детеныша большого однорогого носорога
Фото: Zuma/ТАСС
Сирийские беженцы покидают Арсал (Ливан) и возвращаются на родину
Фото: EPA/Vostock-photo
Водохранилище Довестон обмелело в Великобритании
Фото: EPA/Vostock-photo
Морской десант Южной Кореи потренировался в захвате береговой линии в рамках ежегодных учений "Хогук"
Фото: EPA/Vostock-photo
Сторонники партии "Шор" в Молдове разбили палаточный городок перед зданием прокуратуры
Фото: EPA/Vostock-photo
На Бали провели массовую молитву в преддверии саммита G20
Фото: EPA/Vostock-photo
Стратегические силы сдерживания РФ провели тренировку по нанесению ответного массированного ядерного удара по вероятному противнику
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Уровень загрязнения воздуха в Нью-Дели резко вырос из-за запуска фейерверков в праздник огней Дивали
Фото: Zuma/ТАСС
Празднование Дня армии в Румынии
Фото: EPA/Vostock-photo
Сбор урожая шафрана в Крыму
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Протесты у консульства Ирана в Стамбуле, связанные с гибелью 22-летней Махсы Амини после задержания из-за неправильного ношения хиджаба
Фото: Ozan Güzelce/ dia images via Getty Images
Митинг в честь экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва перед вторым туром выборов 30 октября в Сан-Паулу
Фото: EPA/Vostock-photo
В Южной Африке зацвели жакаранды
Фото: EPA/Vostock-photo
Продолжаются демонстрации против возможной иностранной военной интервенции на Гаити
Фото: EPA/Vostock-photo
Восстановление витражей из собора Парижской Богоматери в реставрационных мастерских Кельнского собора
Фото: DPA/ТАСС
Последствия циклона "Ситранг" в Бангладеш
Фото: EPA/Vostock-photo
Индийский художник нарисовал портрет нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Мумбаи
Фото: EPA/Vostock-photo
Второй по величине аэропорт Филиппин Мактан Себу временно отменил все рейсы в связи с неудачной посадкой самолета, который пролетел мимо посадочной полосы
Фото: АР/ТАСС
Стая перелетных птиц над водно-болотными угодьями в Циндао, Китай
Фото: VCG via Getty Images
Через центр Мадрида по старой традиции прогнали тысячи овец
Фото: Luis Soto/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Дождь в Сиднее
Фото: EPA/Vostock-photo
Сбор бархатцев в Непале
Фото: Imago/ТАСС
Военные учения сил специального назначения в Кальве, Германия
Фото: EPA/Vostock-photo
В Мехико прошел ежегодный парад зомби
Фото: АР/ТАСС
Клоуны во время посещения травматологического отделения городской детской клинической больницы в Новосибирске
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Уничтоженный засухой лес в горах Гарц в Германии
Фото: АР/ТАСС
В Непале у каждой собаки есть свой праздник, который приходится на второй день фестиваля Тихар. В этот день непальцы благословляют собак, отдавая им дань уважения за преданность и смелость.
Фото: АР/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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