Лучшие фото “ Интерфакс “ за октябрь 2022 года
Солнечное затмение в Нью-Дели
Фото: AP/ТАСС
Матч "Челси" — "Влазния" в рамках 2-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов
Фото: Bradley Collyer/PA Images via Getty Images
Традиционный парад "Ла Катрина" в Мехико
Фото: AP/ТАСС
Осень в земле Саксония-Анхальт на востоке Германии
Фото: AP/ТАСС
Церемония в Академии подготовки офицеров в индийском Ченнаи
Фото: EPA/Vostock-photo
Осень в Канзас-Сити, США
Фото: AP/ТАСС
Сбор бархатцев в Мексике
Фото: DPA/ТАСС
Дамба шахты в китайском Хуанши
Фото: VCG/VCG via Getty Images
Сбор водяных лилий в окрестностях бангладешского Сильхета
Фото: Zuma/ТАСС
Парад фантастических существ "Алебрихе" в Мехико
Фото: AP/ТАСС
Чайки в Гамбурге
Фото: DPA/ТАСС
Спортсмены соревнуются в секции плавания в Лиссабоне
Фото: Nigel Roddis/Getty Images for IRONMAN
Уборка риса в Катманду
Фото: EPA/Vostock-photo
Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" в Новой Третьяковке
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
4-й этап чемпионата мира по ралли в испанской Севилье
Фото: Zuma/ТАСС
Традиционная ловля рыбы красной сетью на реке Джамуна в Бангладеш
Фото: Zuma/ТАСС
Фестиваль Lightpool в английском Блэкпуле
Фото: Christopher Furlong/Getty Images
Йеменский хамелеон в Сане
Фото: EPA/Vostock-photo
Качели на вершине холма в районе Каврепаланчок в Непале
Фото: EPA/Vostock-photo
Традиционные гонки быков в Индонезии
Фото: Robertus Pudyanto/Getty Images
Жители американского города Шони наблюдают за полнолунием
Фото: АР/ТАСС
Инсталляция из воздушных шаров бразильской художницы Флавии Жункейры в театре Барселоны
Фото: EPA/Vostock-photo
Торговля буйволами в Таиланде
Фото: Chaiwat Subprasom/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Во время бейсбольного матча на стадионе "Доджер" в Лос-Анджелесе
Фото: EPA/Vostock-photo
Утренний туман в Алтринчеме, Великобритания
Фото: Christopher Furlong/Getty Images
Кашмирские мусульмане в индийском Шринагаре
Фото: Yawar Nazir/Getty Images
Девочки работают на мусоросжигательной станции в Читтагонге, Бангладеш
Фото: Mohammad Shajahan/Anadolu Agency via Getty Images
Фестиваль гонок в Чонбури, Таиланд
Фото: Chaiwat Subprasom/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Парусная регата Барколана в Триесте, Италия
Фото: EPA/Vostock-photo
Заповедник дикой природы Побитора в индийском штате Ассам
Фото: АР/ТАСС
Чернохвостая луговая собачка в Магдебургском зоопарке в Германии
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/picture alliance via Getty Images
Соревнования по возведению башен из людей в испанской Таррагоне
Фото: AP/ТАСС
Празднование фестиваля Душера в Нью-Дели
Фото: AP/ТАСС
Конные соревнования на чемпионате Германии по троеборью
Фото:Imago/ТАСС
Чемпионат по лонгборду Cuervo Classic в Малибу
Фото: Aaron Hughes/World Surf League via Getty Images
Попугаи в парке растений в Пекине
Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images
Тунцовая ферма в турецком Измире
Фото: Mahmut Serdar Alakus/Anadolu Agency via Getty Images
Носорог в зоопарке индийского Ассама
Фото: Anuwar Hazarika/NurPhoto via Getty Images
Курорт White Horse Lake в китайском Хуайане
Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images)
Совы на озере Ван в Турции
Фото: Ozkan Bilgin/Anadolu Agency via Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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