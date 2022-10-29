Лучшие фото “ Интерфакс “ за октябрь 2022 года

Солнечное затмение в Нью-Дели

Фото: AP/ТАСС

Матч "Челси" — "Влазния" в рамках 2-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов

Фото: Bradley Collyer/PA Images via Getty Images

Традиционный парад "Ла Катрина" в Мехико

Фото: AP/ТАСС

Осень в земле Саксония-Анхальт на востоке Германии

Фото: AP/ТАСС

Церемония в Академии подготовки офицеров в индийском Ченнаи

Фото: EPA/Vostock-photo

Осень в Канзас-Сити, США

Фото: AP/ТАСС

Сбор бархатцев в Мексике

Фото: DPA/ТАСС

Дамба шахты в китайском Хуанши

Фото: VCG/VCG via Getty Images

Сбор водяных лилий в окрестностях бангладешского Сильхета

Фото: Zuma/ТАСС

Парад фантастических существ "Алебрихе" в Мехико

Фото: AP/ТАСС

Чайки в Гамбурге

Фото: DPA/ТАСС

Спортсмены соревнуются в секции плавания в Лиссабоне

Фото: Nigel Roddis/Getty Images for IRONMAN

Уборка риса в Катманду

Фото: EPA/Vostock-photo

Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" в Новой Третьяковке

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

4-й этап чемпионата мира по ралли в испанской Севилье

Фото: Zuma/ТАСС

Традиционная ловля рыбы красной сетью на реке Джамуна в Бангладеш

Фото: Zuma/ТАСС

Фестиваль Lightpool в английском Блэкпуле

Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Йеменский хамелеон в Сане

Фото: EPA/Vostock-photo

Качели на вершине холма в районе Каврепаланчок в Непале

Фото: EPA/Vostock-photo

Традиционные гонки быков в Индонезии

Фото: Robertus Pudyanto/Getty Images

Жители американского города Шони наблюдают за полнолунием

Фото: АР/ТАСС

Инсталляция из воздушных шаров бразильской художницы Флавии Жункейры в театре Барселоны

Фото: EPA/Vostock-photo

Торговля буйволами в Таиланде

Фото: Chaiwat Subprasom/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Во время бейсбольного матча на стадионе "Доджер" в Лос-Анджелесе

Фото: EPA/Vostock-photo

Утренний туман в Алтринчеме, Великобритания

Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Кашмирские мусульмане в индийском Шринагаре

Фото: Yawar Nazir/Getty Images

Девочки работают на мусоросжигательной станции в Читтагонге, Бангладеш

Фото: Mohammad Shajahan/Anadolu Agency via Getty Images

Фестиваль гонок в Чонбури, Таиланд

Фото: Chaiwat Subprasom/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Парусная регата Барколана в Триесте, Италия

Фото: EPA/Vostock-photo

Заповедник дикой природы Побитора в индийском штате Ассам

Фото: АР/ТАСС

Чернохвостая луговая собачка в Магдебургском зоопарке в Германии

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/picture alliance via Getty Images

Соревнования по возведению башен из людей в испанской Таррагоне

Фото: AP/ТАСС

Празднование фестиваля Душера в Нью-Дели

Фото: AP/ТАСС

Конные соревнования на чемпионате Германии по троеборью

Фото:Imago/ТАСС

Чемпионат по лонгборду Cuervo Classic в Малибу

Фото: Aaron Hughes/World Surf League via Getty Images

Попугаи в парке растений в Пекине

Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Тунцовая ферма в турецком Измире

Фото: Mahmut Serdar Alakus/Anadolu Agency via Getty Images

Носорог в зоопарке индийского Ассама

Фото: Anuwar Hazarika/NurPhoto via Getty Images

Курорт White Horse Lake в китайском Хуайане

Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images)

Совы на озере Ван в Турции

Фото: Ozkan Bilgin/Anadolu Agency via Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/