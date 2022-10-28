16 уникальных вещиц, которые еще интереснее разглядывать, зная, что сделаны они несколько веков назад

Сегодня любую вещь можно сделать при помощи компьютеров и станков с числовым программным управлением. Каким бы искусным не был мастер, современная техника легко повторит его лучшую работу. Но если подумать, стоят ли такие вещи чего-то? Особенно, если мы говорим про предметы искусства. Будет ли статуя считаться шедевром, если сделана на фабрике точно по образцу оригинала, но при этом в количестве нескольких тысяч копий? Согласитесь, что нет. Ведь произведение называют шедевром не само по себе. Не менее важен автор и обстоятельства, при которых оно было создано. Его история. Потому, посещать музеи так интересно. Разглядывая некоторые экспонаты, трудно поверить, что их создал человек сотни и тысячи лет назад.

1. Римские булавки из янтаря IV века. Их нашли на территории современного французского города Отён.

Источник: reddit

2. Это устройство для одновременного чтения 8 книг изготовлено в XVIII веке. Похоже на аналог современных вкладок в браузере.

Источник: GaGator43 / reddit

3. Самое большое из найденных золотых украшений времен Византийской империи, примерно VI век нашей эры

Источник: reddit

4. Позолоченный ящик с набором инструментов мастера-оружейника. Индия, XVIII век.

Источник: MunakataSennin / reddit

5. Все знают, как в Древнем Египте почитали котиков. Эта статуэтка VI-VII столетия до нашей эры изготовлена из бронзы, инкрустированная золотом и горным хрусталем.

Источник: reddit

6. Греческая чаша, изготовленная в технике миллефиори, разновидность мозаики, когда поверхность напоминает цветущий луг. Приблизительно II столетие до нашей эры.

Источник: fifnir / reddit

7. Боевой доспех французского короля Генриха II, который правил с 1547 по 1559 годы

Источник: hhyyerr / reddit

8. Сандалии фараона Тутанхамона, которым уже больше 3300 лет! Правда, после реставрации.

Источник: therra123 / reddit

9. Римская игральная кость из горного хрусталя. Из-за того, что кубик прозрачный, внутрь нельзя было встроить грузик для обмана игроков.

Источник: Kunstkurator / reddit

10. Знаменитый изумруд Тадж Махал, весом около 141 карат. Резьба была сделана в XVII веке.

Источник: reddit

11. Справа — оригинальный скандинавский шлем VII века, а слева — его реплика, которая показывает, как шлем выглядел в те времена

Источник: Kunstkurator / reddit

12. Китайское седло времен династии Цин (XVIII век), со встроенным компасом

Источник: ionn9200 / reddit

13. Копье личного телохранителя французского короля Людовика XIV

Источник: HeroandLeander / reddit

14. Чаша работы итальянских мастеров из горного хрусталя в форме цапли с изображением мифологических морских существ, XVI век

Источник: MunakataSennin / reddit

15. Каменная чаша, вырезанная из цельного куска сардоникса. Александрия, I век до нашей эры.

Источник: milkforbrains / reddit

16. Римская статуя юного Геркулеса из бронзы с инкрустированными глазами из голубого стекла. Ученые датируют её первым веком нашей эры.

Источник : reddit

Источник: https://trollno.com/16-unikalnyh-veshhits-kotorye-eshhe-interesnee-razglyadyvat-znaya-chto-sdelany-oni-neskolko-vekov-nazad/?fbclid=IwAR3N72bpUi5z7YtHW29qmu7MbtRG7cBUMApZC-7CgMslolAA0R5UkR5T2Nc