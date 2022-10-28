16 окон с таким видом, что возле них можно сидеть часами, позабыв обо всем на свете

Даже если вы интроверт до кончиков пальцев и не слишком любите выходить наружу из своего уютного домашнего мирка, вам наверняка нравится смотреть в окно. Особенно, если из него открывается красивый пейзаж. К сожалению, подобная роскошь сегодня доступна немногим людям, особенно, если они живут в обычной высотке в спальном районе. Но есть и счастливчики, которым очень повезло в этом плане. Из их домов и квартир открывается настолько великолепный вид, что дух захватывает даже, когда просто видишь его на фото. Можно только представить, насколько это прекрасно и порадоваться за людей, которым повезло наблюдать такую шикарную картину каждый день.

1. “Вид из моего балкончика в Рио-де-Жанейро просто завораживает”

Источник: lsleo / reddit

2. “Обожаю, когда за окном много зелени. И моя кошка, похоже, тоже.”

Источник: msupstroke / reddit

3. “Пансионат в Италии радует постояльцев прекрасным морским пейзажем, любоваться которым можно прямо на балконе”

Источник: 500daysofroya / reddit

4. “Вид из нашей комнаты такой красивый, что не нужны ни фильтры, ни фотошоп”

Источник: redcattino / reddit

5. В этой комнате прекрасно все, но особенно — осенний пейзаж за окном

Источник: christophermwatson / reddit

6. “Во время восхода солнца вид из нашей чикагской квартиры особенно красивый”

Источник: madelinecblack / reddit

7. “Сегодня утром очень холодно, но река за окном нашего дома выглядит просто волшебно”

Источник: ByTheRiver20 / reddit

8. Даже собачка застыла, любуясь роскошным осенним пейзажем

Источник: ongnoi / reddit

9. Кажется, в этом доме идеально подобрали место для ванны

Источник:

10. “У моего домашнего офиса много преимуществ, а великолепный вид из окна — самый важный плюс”

Источник: miramaxe / reddit

11. “Вид из окна дома на берегу озера Лох-Лонг в Шотландии”

Источник: RossmayHouse / reddit

12. “Вот такую шикарную квартиру мне удалось снять во время поездки в Стамбул. Вид из окна просто превосходный.”

Источник: MrCharlesSr / reddit

13. “Пока готовлю тосты, любуюсь своим цветущим садом из окна”

Источник: grumpy__pumpkin / reddit

14. Работать из дома — сплошное удовольствие, особенно, если из окна открывается такой же шикарный вид

Источник: vanaccc / reddit

15. “Мои друзья живут в сельской местности, в провинции Ньюфаундленд в Канаде. Из окон их маленького уютного домика открывается очаровательный пейзаж”

Источник: _bananasplit / reddit

16. “Первая осень в нашем новом доме. Я даже не ожидала, что за окном увижу такую красоту.”

Источник: SCC852 / reddit

Источник: https://trollno.com/16-okon-s-takim-vidom-chto-vozle-nih-mozhno-sidet-chasami-pozabyv-obo-vsem-na-svete/?fbclid=IwAR1QctWaEZ6HdLSeWdgw-wC59johlDqMwVhgMR90zHDcG4zVlbH1DO2OKL8