16 окон с таким видом, что возле них можно сидеть часами, позабыв обо всем на свете
Даже если вы интроверт до кончиков пальцев и не слишком любите выходить наружу из своего уютного домашнего мирка, вам наверняка нравится смотреть в окно. Особенно, если из него открывается красивый пейзаж. К сожалению, подобная роскошь сегодня доступна немногим людям, особенно, если они живут в обычной высотке в спальном районе. Но есть и счастливчики, которым очень повезло в этом плане. Из их домов и квартир открывается настолько великолепный вид, что дух захватывает даже, когда просто видишь его на фото. Можно только представить, насколько это прекрасно и порадоваться за людей, которым повезло наблюдать такую шикарную картину каждый день.
1. “Вид из моего балкончика в Рио-де-Жанейро просто завораживает”
Источник: lsleo / reddit
2. “Обожаю, когда за окном много зелени. И моя кошка, похоже, тоже.”
Источник: msupstroke / reddit
3. “Пансионат в Италии радует постояльцев прекрасным морским пейзажем, любоваться которым можно прямо на балконе”
Источник: 500daysofroya / reddit
4. “Вид из нашей комнаты такой красивый, что не нужны ни фильтры, ни фотошоп”
Источник: redcattino / reddit
5. В этой комнате прекрасно все, но особенно — осенний пейзаж за окном
Источник: christophermwatson / reddit
6. “Во время восхода солнца вид из нашей чикагской квартиры особенно красивый”
Источник: madelinecblack / reddit
7. “Сегодня утром очень холодно, но река за окном нашего дома выглядит просто волшебно”
Источник: ByTheRiver20 / reddit
8. Даже собачка застыла, любуясь роскошным осенним пейзажем
Источник: ongnoi / reddit
9. Кажется, в этом доме идеально подобрали место для ванны
Источник:
10. “У моего домашнего офиса много преимуществ, а великолепный вид из окна — самый важный плюс”
Источник: miramaxe / reddit
11. “Вид из окна дома на берегу озера Лох-Лонг в Шотландии”
Источник: RossmayHouse / reddit
12. “Вот такую шикарную квартиру мне удалось снять во время поездки в Стамбул. Вид из окна просто превосходный.”
Источник: MrCharlesSr / reddit
13. “Пока готовлю тосты, любуюсь своим цветущим садом из окна”
Источник: grumpy__pumpkin / reddit
14. Работать из дома — сплошное удовольствие, особенно, если из окна открывается такой же шикарный вид
Источник: vanaccc / reddit
15. “Мои друзья живут в сельской местности, в провинции Ньюфаундленд в Канаде. Из окон их маленького уютного домика открывается очаровательный пейзаж”
Источник: _bananasplit / reddit
16. “Первая осень в нашем новом доме. Я даже не ожидала, что за окном увижу такую красоту.”
Источник: SCC852 / reddit
Источник: https://trollno.com/16-okon-s-takim-vidom-chto-vozle-nih-mozhno-sidet-chasami-pozabyv-obo-vsem-na-svete/?fbclid=IwAR1QctWaEZ6HdLSeWdgw-wC59johlDqMwVhgMR90zHDcG4zVlbH1DO2OKL8
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