Самый жуткий парк Японии: 800 каменных статуй были найдены в заброшенном парке для отдыха

Парк с 800 каменными фигурами. Фото: Ken Ohki/Yukison.

Добро пожаловать в японскую деревню, от посещения которой пробирает дрожь. Среди заросшего высокой травой парка восседают ни много ни мало 800 статуй, вырезанных из камня. Каждая статуя — это вполне себе отдельный человек, со своей одеждой, не похожими на других чертами лица, и все они, как живые, будто бы наблюдают за тобой. "У меня было полное ощущение, будто я случайно попал в какую-то запретную зону. Просто поразительно," — написал о своих ощущениях фотограф, запечатлевший каменных истуканов.

Парк создавался как популярное туристическое место, где люди бы могли отдохнуть. Фото: Ken Ohki/Yukison.

Японский фотограф Кен Оки (Ken Ohki), публикующий свои работы под псевдонимом Yukison, путешествовал по префектуре Тояма, когда неожиданно для себя он нашел парк, заполненный каменными статуями. Парк находится неподалеку от города Осавано в деревне Форесаи Секибуцу но Сато (Fureai Sekibutsu no Sato), имя которой дословно переводится как "деревня, где можно встретить буддийские статуи". Именно в этой деревне фотографу и рассказали об истории этого места.

Статуя женщины, которая будто бы кого-то внимательно слушает. Фото: Ken Ohki/Yukison.

В парке есть как статуи вполне реальных людей, так и мифологических существ. Фото: Ken Ohki/Yukison.

В какой-то момент может даже показаться, что это целое поселение настоящих людей, обернувшихся в камень после того, как тут прошлась горгона Медуза, но реальность, конечно, на самом деле более прозаична. Все эти статуи были созданы по инициативе местного управляющего Муцуо Фурукава (Mutsuo Furukawa), который в далеком 1989 году заплатил приличную сумму, равную почти 53 миллионов долларов, китайскому скульптору.

Сейчас парк находится в запустении. Фото: Ken Ohki/Yukison.

Статуя основателя парка Муцуо Фурукава. Фото: Ken Ohki/Yukison.

Муцко Фурукава хотел остаться в истории на века благодаря своему необычному парку. Фото: Ken Ohki/Yukison.

Скульптор высек более 800 статуй, каждая из которых обладает своей уникальной внешностью. Большинство — это обычные люди, сидящие на каменных постаментах, и скорее всего, это действительно некогда жившие тут люди, которых Фурукава лично знал. Некоторые сидят ровно, как на стуле, другие сидят, подобрав под себя ноги, согласно японским традициям. Некоторые статуи имеют мифологический характер — человеческие фигуры с головами птиц или зверей. Большое количеств каменных буддийских монахов, кажется, заняты беседой. Есть также статуи Будды и самого Муцуо Фурукавы. Фурукава надеялся, что таким образом ему удастся оставить после себя вечную память. Что ж, по крайней мере, в этом он не ошибся — стати и сегодня находятся в хорошем состоянии, даже несмотря на то, что парк по большей части остается без посетителей.

Весь парк находится неподалеку от города Осавано. Фото: Ken Ohki/Yukison.

Местами парк сильно зарос травой. Фото: Ken Ohki/Yukison.

Хотя надо признать, что после того, как фотограф Yukison опубликовал свои фото из этого парка, сюда стало наведываться значительно больше туристов. Местами парк зарос так сильно, что из-за высокой травы можно увидеть только головы статуй. Да и ощущения от пребывания в этом месте тоже далеки от ощущений обычных туристических достопримечательностей. Парк задумывался как место, где люди бы могли отдохнуть. Однако на деле мало кто захотел бы тут оказаться в одиночестве или после наступления темноты. "Было постоянно такое ощущение, что кто-то за твоей спиной начинает шевелиться, — написал о своих впечатлениях Yukison." Именно поэтому оставаться долго в этом парке просто некомфортно — фотограф, по его словам, в итоге буквально бежал оттуда без оглядки.

Сегодня парк не выглядит таким местом, где бы хотелось остаться после наступления темноты. Фото: Ken Ohki/Yukison.

В парке насчитывается более 800 каменных статуй. Фото: Ken Ohki/Yukison.

Фотографии Кена Оки из парка каменных скульптур.

Статуя девушки. Фото: Ken Ohki/Yukison.

Мужчина в офисном костюме. Фото: Ken Ohki/Yukison.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/261016/31959/?fbclid=IwAR2nJRaGPTwsQImSlOE-P8FiyrtnFAKmb-pk9KBVIm3ydkbHfmqpvAmIoUA