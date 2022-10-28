Последний взгляд на осень 2022

Совсем скоро в северном полушарии наступит зима. Последний взгляд на осень.

Олень в Алтринчеме, Англия. (Фото Christopher Furlong):

Базилика Holy Hill и национальный храм Марии Помощь христиан это Римский католик святыня на севере центра Соединенные Штаты, посвященный Пресвятой Богородицы. Центральным элементом святыни является малая базилика. Он расположен в городе Эрин, возле Хубертус, Висконсин. (Фото Morry Gash):

Осенние деревья в Канзас-Сити, штат Миссури. (Фото Charlie Riedel):

Койот стоит под меняющейся осенней листвой в лесу в Найаке, штат Нью-Йорк. (Фото Mike Segar):

Осень – время сбора урожая клюквы.

Началом окультуривания клюквы считают 1816 год, когда садовод-любитель Генри Холл (США, Массачусетс) случайно заметил, что дикая клюква, присыпанная песком с соседних дюн, плодоносит лучше, чем та, что не была присыпана. Первые попытки возделывания клюквы предпринимались путём улучшения её естественных зарослей — выравнивались отдельные участки болот, проводилось пескование и мелиоративные работы. (Фото Joseph Prezioso):

Тыквы в Халф Мун Бэй, Калифорния. (Фото Tayfun Coskun):

Урожай тыкв, Калифорния. (Фото Tayfun Coskun):

Осенний лес недалеко от Ширке, Германия. (Фото Matthias Schrader):

Осенний лес над Маврово, Северная Македония. (Фото Ognen Teofilovski):

Два лося идут по пастбищу с наступлением осени в национальном парке Гранд-Титон, Джексон-Лейк, штат Вайоминг. (Фото George Rose):

Закат возле Мемориальной башни Перкинса в Стоуни-Пойнт, Нью-Йорк. (Фото Julia Nikhinson):

Туман в полях за Башней Святого Михаила на вершине Гластонбери-Тор в Сомерсете, Англия. (Фото Matt Cardy):

Осенние деревья в Шэньяне, в северо-восточной китайской провинции Ляонин.

Опавший лист. Зачем деревья сбрасывают листву? В условиях умеренного климата зимой многим растениям не хватает воды. Вода в замерзшем грунте находится в состоянии льда и не может проникать в клетки корней. В то же время испарение с поверхности листьев не прекращается. Если бы деревья и кустарники, а также и некоторые травянистые растения не сбрасывали листву, они бы засыхали. (Фото Alan Taylor):

Разноцветные деревья у водохранилища Чатфилд в Литтлтоне, штат Колорадо. (Фото David Zalubowski):

Урожай гигантских тыкв у западного побережья в Туалатине, штат Орегон. (Фото Wesley Lapointe):

Туман, часовня Сен-Дени и осенние виноградники в Вольксхайме, Франция. (Фото Patrick Hertzog):

Кленовые листья в Канзас-Сити, штат Миссури. (Фото Charlie Riedel):

Осенняя листва в районе Махон в региональном лесу Халтон, недалеко от Кэмпбелвилля, Онтарио, Канада. (Фото Chris Helgren):

Рисовые поля в округе Дебао в Байсе, Гуанси-Чжуанский автономный район Китая. (Фото VCG):

Источник: https://loveopium.ru/priroda/poslednij-vzglyad-na-osen-2022.html