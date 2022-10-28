Голографическое кольцо Карвилио: уникальный артефакт Древнего Рима

Почему-то в современном мире считается, что в далеком прошлом Землю населяли люди, которые, по сравнению с нами, были, скажем так, не совсем продвинутыми. То есть, в понимании обычного современного человека, мир древности был темным и отсталым, но на самом деле это, конечно, не так.

Действительно, некоторые вещи могут показаться пугающими или странными, но дело здесь в том, что взгляды на мир современного человека и античного существенно отличаются. То же самое можно сказать и о технологиях. Мы говорим, что в древнем мире люди не могли изобрести алюминий или сталь, но при этом забываем, что они почти в совершенстве владели технологией изготовления уникальных предметов из бронзы, меди или камня.

Например, посмотрите на мраморные статуи древнего мира или на те же знаменитые египетские пирамиды. Люди того времени не были дикими и невежественными, они просто шли своим путем прогресса, отличным от нашего.

Невероятная древняя работа по мрамору.

У древних инков, например, не было колеса, и, тем не менее, они достигли больших высот в своем развитии. А если мы рассмотрим Древнюю Грецию или Рим, то мысли о том, что люди той эпохи в чем-то уступали нам, должны мгновенно развеяться. Некоторые артефакты, найденные археологами, просто поражают воображение.

Мы не будем приводить множество примеров, а рассмотрим лишь небольшой артефакт, найденный археологами в неразграбленной римской гробнице в 2001 году. Его присутствие в усыпальнице указывает на то, что люди, похороненные в ней, были очень состоятельными. Об этом свидетельствует и пара дорогих саркофагов из греческого мрамора. Согласно надписям на них известно, что там покоились мать и сын.

У инков не было колеса, но они строили свои города в высокогорье.

Матерью была Эбуция Кварта, матрона около сорока лет, а сыном — Карвилий Гемелл, 18 лет и 3 месяца от роду. Более того, Карвилий был сыном Эбуции от первого брака.

Археологам очень повезло, гробница оказалась не только нетронутой, но и сохранилась в очень хорошем состоянии. В саркофагах были найдены даже остатки цветочных гирлянд, состоящих из роз, фиалок и лилий. Также были обнаружены следы скипидара и мирта, а в конструкции саркофагов — дренажные отверстия для отвода влаги.

Грандиозные руины древнего Рима.

Все указывало на то, что стояла задача сохранить тела как можно дольше. Возможно, это были попытки мумификации. Экспертам удалось установить, что Эбуция была женщиной из знатной богатой семьи.

Ее отец, по некоторым данным, был правителем Африки. У нее было два сына от разных мужей, и один из них, а именно Карвилий Гемелл, сын от первого брака, умер в возрасте 18 лет, когда она сама еще была, как говорят надписи на саркофаге.

В память о сыне она заказала у ювелира уникальное кольцо, которое тот изготовил из золота и горного хрусталя. Само кольцо и лицо сына сделаны из золота, а изображение сверху покрыто прозрачным горным хрусталем. Светящийся эффект хрустальной линзы придает изображению умершего таинственную глубину. Границы изображения размываются и теряются в тени. Создается своего рода голографический, 3D эффект, и кажется, будто живой человек смотрит на вас из глубины кольца. Результат действительно впечатляет.

Уникальное кольцо из древней гробницы.

Кстати, канал Discovery даже снял документальный фильм об артефактах из этой гробницы. Сегодня удивительное кольцо с голографическим эффектом можно увидеть в одном из музеев недалеко от Рима, а именно в Национальном археологическом музее Пренесте (Museo Nazionale Prenestino), который находится в городе Палестрина, в 40 км от Рима.

Стоит отметить, что это кольцо из гробницы знатного человека — лишь крошечный пример, свидетельствующий о высоком развитии человеческой цивилизации Древнего мира.

Мы можем только догадываться, как много еще скрыто от наших глаз. Возможно, существуют и древние технологии, которые могут свидетельствовать о том, что наши далекие предки не отставали от нас сегодняшних, а где-то, вероятно, даже превосходили. Надо помнить, что истина, как всегда, где-то рядом.

Источник: https://etm-club.site/golograficheskoe-kolczo-karvilio-unikalnyj-artefakt/?fbclid=IwAR2vPyKCMgz5pdx9z4dWb4d_08fQtfWqYTxii1ui7bvAdOGitnyQLDvSdsE