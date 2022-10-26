Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Частное солнечное затмение…. \ Частичное солнечное затмение в Израиле и других странах мира.

Нюрнберг, Германия

25 октября жители разных стран могли наблюдать частное солнечное затмение — явление, при котором Луна закрывает собой часть Солнца

Анкара, Турция

Анкара, Турция

Фото: Rasit Aydogan/Anadolu Agency via Getty Images

Кельн, Германия

Кельн, Германия

Фото: DPA/ТАСС

Москва

Москва

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Дюздже, Турция

Дюздже, Турция

Фото: Omer Urer/Anadolu Agency via Getty Images

Западный Йоркшир, Великобритания

Западный Йоркшир, Великобритания

Фото: Danny Lawson/PA Images via Getty Images

Москва

Москва

Фото: EPA/Vostock-photo

Ереван, Армения

Ереван, Армения

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Блажова, Польша

Блажова, Польша

Фото: EPA/Vostock-photo

Мальмё, Швеция

Мальмё, Швеция

Фото: ЕРА/ТАСС

Рязань

Рязань

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Гамбург, Германия

Гамбург, Германия

Фото: DPA/ТАСС

Нюрнберг, Германия

Нюрнберг, Германия

Фото: DPA/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6026/62323

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Частичное солнечное затмение в Израиле и других странах мира.

Фото: Flash90 и Associated Press

25 октября 2022 года жители почти 90 стран Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, включая Израиль, наблюдали частичное солнечное затмение.

Это затмение является повторением через сарос частного солнечного затмения 14 октября 2004 года. Следующее затмение данного сароса произойдёт 4 ноября 2040 года.

Босния

Босния

Косово

Косово

Косово

Косово

Израиль

Израиль

Израиль

Израиль

Израиль

Израиль

Израиль

Косово

Бельгия

Израиль

Израиль

Косово

Израиль

Израиль

Косово

Израиль

Венгрия

Израиль

Израиль

Босния

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/25oct2022/sun_130.html

26.10.2022 - Posted by | Природа...

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