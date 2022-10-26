Частное солнечное затмение…. \ Частичное солнечное затмение в Израиле и других странах мира.

25 октября жители разных стран могли наблюдать частное солнечное затмение — явление, при котором Луна закрывает собой часть Солнца

Анкара, Турция

Фото: Rasit Aydogan/Anadolu Agency via Getty Images

Кельн, Германия

Фото: DPA/ТАСС

Москва

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Дюздже, Турция

Фото: Omer Urer/Anadolu Agency via Getty Images

Западный Йоркшир, Великобритания

Фото: Danny Lawson/PA Images via Getty Images

Москва

Фото: EPA/Vostock-photo

Ереван, Армения

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Блажова, Польша

Фото: EPA/Vostock-photo

Мальмё, Швеция

Фото: ЕРА/ТАСС

Рязань

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Гамбург, Германия

Фото: DPA/ТАСС

Нюрнберг, Германия

Фото: DPA/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6026/62323

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Частичное солнечное затмение в Израиле и других странах мира.

Фото: Flash90 и Associated Press

25 октября 2022 года жители почти 90 стран Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, включая Израиль, наблюдали частичное солнечное затмение.

Это затмение является повторением через сарос частного солнечного затмения 14 октября 2004 года. Следующее затмение данного сароса произойдёт 4 ноября 2040 года.

Босния

Косово

Косово

Израиль

Израиль

Израиль

Израиль

Косово

Бельгия

Израиль

Израиль

Косово

Израиль

Израиль

Косово

Израиль

Венгрия

Израиль

Израиль

Босния

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/25oct2022/sun_130.html