Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Подводный мир океанов и морей

Подводный мир океанов и морей

Дно океана исследовано меньше, чем поверхность Луны. Сегодня опустимся на глубину и исследуем подводный мир.

Голожаберный моллюск Trinchesia sp.62:

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Голожаберный моллюск Phyllodesmium iriomotense:

Голожаберный моллюск Phyllodesmium iriomotense

Двухцветная гоби или другое ее название — Панда гоби:

Двухцветная гоби или другое ее название - Панда гоби

Голожаберный моллюск Phyllodesmium macphersonae:

Голожаберный моллюск Phyllodesmium macphersonae

Coconut octopus:

Coconut octopus

Голожаберный моллюск Favorinus tsuruganus:

Голожаберный моллюск Favorinus tsuruganus.

Bobtail squid:

Bobtail squid

Африканский помпано:

Африканский помпано

Панглао. Наутилус. Никон Д500+Токина 10-17 мм:

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Звездочет зарывается в песок на ночном погружении:

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Угорь и креветка-чистильщик:

Угорь и креветка-чистильщик

Голожаберный моллюск Doto sp.B и его кладка икры:

Голожаберный моллюск Doto sp.B и его кладка икры

Juvenile Batfish:

Juvenile Batfish

Фарфоровый краб на Морском пере:

Фарфоровый краб на Морском пере

Медуза Аурелия ушастая- во всем мире известна как «Лунная медуза»:

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Каракатица Сепиола двурогая:

Каракатица Сепиола двурогая

Голожаберный моллюск Hermissenda crassicornis:

Голожаберный моллюск Hermissenda crassicornis

Тихоокеанский ворон или Волосатая рогатка:

Тихоокеанский ворон или Волосатая рогатка

Голожаберный моллюск Flabellina athadona:

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Одиночный гидроид Tubularia indivisa:

Одиночный гидроид Tubularia indivisa

Источник: https://loveopium.ru/news/podvodnyj-mir-okeanov-i-morej.html

26.10.2022 - Posted by | Природа...

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