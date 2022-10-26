Подводный мир океанов и морей
Дно океана исследовано меньше, чем поверхность Луны. Сегодня опустимся на глубину и исследуем подводный мир.
Голожаберный моллюск Trinchesia sp.62:
Голожаберный моллюск Phyllodesmium iriomotense:
Двухцветная гоби или другое ее название — Панда гоби:
Голожаберный моллюск Phyllodesmium macphersonae:
Coconut octopus:
Голожаберный моллюск Favorinus tsuruganus:
Bobtail squid:
Африканский помпано:
Панглао. Наутилус. Никон Д500+Токина 10-17 мм:
Звездочет зарывается в песок на ночном погружении:
Угорь и креветка-чистильщик:
Голожаберный моллюск Doto sp.B и его кладка икры:
Juvenile Batfish:
Фарфоровый краб на Морском пере:
Медуза Аурелия ушастая- во всем мире известна как «Лунная медуза»:
Каракатица Сепиола двурогая:
Голожаберный моллюск Hermissenda crassicornis:
Тихоокеанский ворон или Волосатая рогатка:
Голожаберный моллюск Flabellina athadona:
Одиночный гидроид Tubularia indivisa:
Источник: https://loveopium.ru/news/podvodnyj-mir-okeanov-i-morej.html
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