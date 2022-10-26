Подводный мир океанов и морей

Дно океана исследовано меньше, чем поверхность Луны. Сегодня опустимся на глубину и исследуем подводный мир.

Голожаберный моллюск Trinchesia sp.62:

Голожаберный моллюск Phyllodesmium iriomotense:

Двухцветная гоби или другое ее название — Панда гоби:

Голожаберный моллюск Phyllodesmium macphersonae:

Coconut octopus:

Голожаберный моллюск Favorinus tsuruganus:

Bobtail squid:

Африканский помпано:

Панглао. Наутилус. Никон Д500+Токина 10-17 мм:

Звездочет зарывается в песок на ночном погружении:

Угорь и креветка-чистильщик:

Голожаберный моллюск Doto sp.B и его кладка икры:

Juvenile Batfish:

Фарфоровый краб на Морском пере:

Медуза Аурелия ушастая- во всем мире известна как «Лунная медуза»:

Каракатица Сепиола двурогая:

Голожаберный моллюск Hermissenda crassicornis:

Тихоокеанский ворон или Волосатая рогатка:

Голожаберный моллюск Flabellina athadona:

Одиночный гидроид Tubularia indivisa:

Источник: https://loveopium.ru/news/podvodnyj-mir-okeanov-i-morej.html