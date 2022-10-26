Девушка спасла выводок лисят и одного оставила у себя. А за его воспитание взялись её собаки.

Весной прошлого года мужчина обнаружил в сарае пять маленьких зверьков. Поначалу ему показалось, что это обычные котята. Он подошел к ним поближе и понял, что перед ним новорожденные лисички. Им было примерно два дня отроду, но матери поблизости не было. Дочка мужчины переживала за детенышей, но решила их не трогать и проследить, вернется ли мама-лиса. Спустя день малыши находились на том же месте, за ними никто не пришел. Нашедшие их люди планировали отдать малышей в приют, откуда потом их выпустили бы в дикую природу. Но история закончилась иначе.

Одна из лисиц на пятый день жизни открыла глазки и увидела Джемму, которую сразу же приняла за маму и привязалась к ней. Девушка не смогла устоять перед обаянием этой крохи и взяла её себе. У лисиц как и у собак в первые недели жизни проходит период импринтинга – когда особь запоминает первое, что увидел в своей жизни и следует за этим образом, повторяя повадки и привязываясь на уровне «мать-дитя». Остальные лисята не успели привыкнуть к людям и отправились к специалистам в приют.

С тех пор Джемма со своим парнем Даном стали воспитывать новую питомицу. На тот момент в них уже было четыре собаки.

Викси подружилась со всеми обитателями дома и стала повторять их повадки. Викси предпочитает собачий корм, хотя хозяева пытались накормить её курятиной и свининой, но она лишь играла с мясом.

Хозяйка рассказывает, что её питомица предпочитает спать на кровати или под диваном.

Джемма хочет приучить лисицу к поводку, чтобы выгуливать вместе с другими собаками. Сейчас в распоряжении Викси задний двор, где она бегает и наслаждается природой. И сколько бы она не гуляла, лисица понимает, где её дом и с наступлением ночи всегда возвращается обратно.

Несмотря на то, что Викси дикий зверь, у неё очень спокойный и дружелюбный характер.

Источник: readme.group

Источник: https://leprechaun.land/devushka-spasla-vyvodok-lisyat-i-odnogo-ostavila-u-sebya-a-za-ego-vospitanie-vzyalis-eyo-sobaki/?fbclid=IwAR2XgToPZ49irTU1sUj_GynhQWJZXmLSu7EbRbsGm6b7A-YdNYrLwNw7icw