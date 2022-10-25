Богиня меланина: самая темная модель в мире завоевывает Интернет

Девушка-модель с угольно-черным оттенком кожи.

"Если тебе повезло быть непохожим на остальных, никогда не меняйся!" — говорит Коудиа Диоп, модель из Сенегала. Еще два года назад Коудиа была объектом для насмешек — в школе над ней издевались из-за ее невероятно темной кожи — такой черной, что остальные темнокожие девушки казались светлыми по сравнению с Коудией. Однако после того, как девушка решила превратить свое отличие в достоинство, вся ее жизнь изменилась. Теперь Коудиа — "Богиня Меланина", у ее инстаграма несколько сотен тысяч подписчиков, а ее фотографии в Facebook пестрят восхищенными комментариями от людей со всего мира.

Чернокожая модель — Коудия Диоп.

Фото кампании *Цветные девочки*.

Звездный путь Коудии Диоп (Khoudia Diop), или "Богини меланина", как она сама себя называет, начался после того, как ее фотографии стали частью кампании "Цветные девочки," призванной показать все оттенки кожи, показать, насколько разными могут быть люди и насколько они все прекрасны. Среди всех моделей Коудия была наиболее темной — ее кожа почти угольно-черного цвета, настолько насыщенного, что внешность девушки сильно выделялась среди остальных моделей.

Групповое фото для кампании *Цветные девочки*.

Темнокожие модели.

Сейчас большинство комментариев к фотографиям Коудии — это восхищенные оды ее красоте. А некогда, как рассказывает девушка, ей приходилось терпеть издевки от окружающих людей. В одном из постов на Facebook Коудия вспоминает, что ее нередко называли "дочерью ночи" или "матерью звезд". "Издевательства могут принимать различный вид, и если кто-то думает, что я буду стыдиться своего цвета кожи, знаете что — мне даже нравятся эти ваши придуманные имена, и мне на самом деле все равно, что кто-то там обо мне думает."

Портрет. Фото: The Colored Girl.

Модель из Сенегала. Фото: The Colored Girl.

На сегодняшний день тенденция осветлять свою кожу стала принимать угрожающие масштабы в Африке. Более 75% женщин в Нигерии (59% в Того и 35% в ЮАР) используют различные кремы, которые осветляют кожу. Такие процедуры, увы, часто приводят в печальным последствиям — к ожогам или раку кожи. Однако таковы стандарты красоты — чем у женщины светлее цвет кожи, тем она считается красивей. Коудия Дион призывает женщин не стыдиться своей кожи и не пытаться стать кем-то другим.

Богиня меланина. Фото: The Colored Girl.

Модель с самым темным оттенком кожи.

"Я выслушивала обидные реплики в свой адрес из-за цвета моей кожи все свое детство, — говорит Коудия, которая выросла в Париже. — И даже сейчас люди иногда отвечают мне в подобном тоне в Интернете. Надо мной много издевались. Но я научилась любить себя, не обращая внимания на всех этих негативных людей." Сейчас Коудии 19 лет, и именно такое отношение к жизни и к своей внешности делает ее по-настоящему особенной. "Я хочу сказать своим сестрам, что совершенно неважно, как вы выглядите, если внутри вы прекрасны," — пишет Коудиа.

Коудиа Диоп — темнокожая модель.

Коудиа. Фото: Instagram thecgirlinc.

Богиня меланина.

Темнокожие модели.

19-летняя модель из Сенегала.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/251016/31952/?fbclid=IwAR02UtImS1RGkPLN2e28zzRalNLKboIV-6IOELOtRy-m3sSJUfW9_Pv4Hv4