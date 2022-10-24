Николлетто

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Sony перекрасили настоящую испанскую деревню в «деревню смурфиков»

VEEBRANT.COM

В рамках продвижения на рынок мультфильма «Смурфики» представители компании Sony уговорили жителей испанской деревушки Хускар перекрасить дома в ярко-голубой цвет, сделав из неё «деревню смурфиков». Деревня, состоящая из домов в традиционном для региона стиле «пуэбло бланко» белоснежного цвета, стала выглядеть настолько симпатично и сказочно, что жители решили оставить голубой цвет навсегда. Тем более, что он привлекает множество туристов-поклонников смурфиков.

ФОТО: VEEBRANT.COM

Источник: https://www.factroom.ru/kultura/multiplikaciya/sony-perekrasili-nastoyashchuyu-ispanskuyu-derevnyu-v-derevnyu-smufrikov

24.10.2022 - Posted by | архитектура.... |

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