9 идей, как быстро создать атмосферу Хэллоуина в квартире, если рукоделие – не ваш конек

Да-да, до конца октября осталась всего неделя, а это значит, что пора подготавливать квартиру к самому жуткому и мистическому празднику в году – Хэллоуину. Традиционно, главным украшением дома в этот день является тыква, однако мы уверены, что зловещую рожицу вы вырежете и без нас. Novate.ru предлагает другие, более оригинальные идеи декора. Смотрите, вдохновляйтесь и берите на заметку.

Даже если у вас не слишком много времени для полноценного декора дома и офису к Хэллоуину, это не повод пропускать вечеринку. Сейчас такое время, что нельзя отказывать себе ни в каких праздниках и положительных эмоциях, а 31 октября является отличным шансом отдохнуть, отвлечься и повеселиться. Тем более, что идеи украшения квартиры, которые вы найдете в этой статьи, не требуют серьезных финансовых вложений и длительных часов, проведенных за рукоделием. Зато они создадут правильную атмосферу, без которой не мыслим Канун Дня всех святых.

Идея 1: Страшные плакаты

Выбирайте постеры с главным символом Хэллоуина

Если вы не особо любите хэндмейд и считаете, что ваши руки не созданы для рукоделия, можно просто найти в интернете плакаты соответствующей тематики и распечатать в ближайшем фотосалоне. Обратите внимание, что картинка должна быть в высоком разрешении, чтобы распечатанный вариант получился четким и не размытым. Можно использовать сцены из фильмов и мультфильмов, которые ассоциируются с хэллоуинской тематикой, например, «Трупа невесты» от Тима Бертона или «Семейки Адамс». Если есть черные рамки, вставьте постеры в них, и развесьте в комнате, где планируется вечеринка. Можно обойтись и без рамки. Чтобы усилить устрашающую атмосферу, приглушите общий свет и подсветите настольными лампами.

Идея 2: Тематические подсвечники

Подсвечники можно сделать из стеклянных банок. / Фото: fb.ru

Если в кладовке давно лежат без дела банки для консервации или маленькие стеклянные емкости, в которых было детское пюре, самое время найти им применение. Возьмите акриловую краску оранжевого цвета (можно использовать любой другой оттенок), покройте ею банку внутри и снаружи, дождитесь, пока она высохнет, и нарисуйте рожицы с помощью маркера. Не уверены в своем таланте художника? Тогда вырежьте глаза и улыбку из обычной черной бумаги. Финальный штрих – крепления из проволоки.

После окончания вечеринки можете снять наклейки и использовать банки в качестве обычных подсвечников. Отличная идея, как добавить яркий акцент в интерьер.

Идея 3: Декоративная паутина

Варианты декоративной паутины из ниток и марли

Если у вас есть полчаса свободного времени, можно создать эффектную паутину в углах комнаты. В качестве подручных инструментов понадобятся несколько мотков белых ниток и канцелярские иголки-гвоздики или кнопки-гвоздики, на которые, собственно, и будет крепиться будущая паутина. Для начала внимательно осмотрите помещение и определите углы, которые сразу бросаются в глаза при входе. Далее закрепите на стенах гвоздики и намотайте на них нитки. Готовую паутину можно дополнить вырезанными из бумаги паучками, чтобы она выглядела более реалистично.

Еще один простой и быстрый вариант паутины – из марли. Такое украшение делают в том случае, если хотят задекорировать большое пространство, например, различные предметы меблировки. Отрежьте кусок марли нужной длины, слегка растяните его, чтобы в итоге получилось что-то похожее на паутину, и закрепите в выбранном месте. Если хочется, чтобы она выглядела старой и пыльной, разведите в теплой воде небольшое количество черной краски или туши, вымочите в ней марлю, высушите и повесьте. В финале паутину можно украсить пластиковыми костями или пауками.

Идея 4: Мистическое освещение

Освещение очень важно для хэллоуинской атмосферы. / Фото: fb.ru

В случае с Хэллоуином очень важную роль играет освещение – именно оно создает соответствующую устрашающую и жутковатую атмосферу. Перед тем, как собирать гостей, поэкспериментируйте со светильниками. Основной свет можно приглушить, бра и торшеры включить, но сделать так, чтобы они отбрасывали причудливые тени. Для этого вырежьте из бумаги паука или летучую мышь и закрепите на внутренней части ночника. Также светильники станут отличной подсветкой имеющихся декораций. Дополнительно можно купить цветные лампочки, например, красного или оранжевого оттенка: такое освещение создаст правильное настроение.

На заметку: Цветные лампы не обязательно покупать – их можно сделать своими руками. Если у вас есть гирлянда, состоящая из светодиодных или люминесцентных лампочек, просто покрасьте их краской или лаком для ногтей. Что касается традиционных ламп накаливания, то для декора можно использовать только специальные витражные красители.

Идея 5: Метла как «гвоздь программы»

Метлу можно поставить в угол или повесить на дверь

Как насчет того, чтобы использовать для украшения квартиры обычную метлу? Она прекрасно смотрится как соло, так и в составе полноценных праздничных композиций. Нет метлы? Сгодится и веник. В крайнем случае, можно сходить в хозяйственный магазин или смастерить изделие своими руками. Для этого вам понадобятся тонкие ветки, жгут и рукоять от швабры. Приложите прутья к древку, обмотайте жгутом или веревкой, при желании задекорируйте. Если швабра больше не понадобится, можете закрепить ветки при помощи клеевого пистолета – так надежнее.

Идея 6: Смайлики из цитрусовых

Нарисуйте на мандаринах зловещие рожицы. / Фото: syl.ru

Главный плюс вырезанной тыквы – главного символа Хэллоуина – состоит в том, что она недолговечная. Срок хранения «обработанного» фрукта совсем небольшой и, скорее всего, сразу после праздника вам придется с ним попрощаться. А вот с цитрусовыми все намного проще, поэтому их смело можно брать за основу своих поделок. Итак, для начала нужно запастись мандаринами или апельсинами (можно и тем, и другим). Далее возьмите в руки маркер и нарисуйте на шкурках цитрусовых зловещие рожицы (для вдохновения можете взглянуть на «дьявольские» эмодзи).

Выложите готовые «смайлики» в миску и поставьте в центре стола в качестве декора. Также их можно разместить в прихожей на комоде, чтобы они встречали гостей. Самое лучшее в таком виде украшений – после Хеллоуина его не придется убирать, так как фрукты обязательно съедят во время вечеринки.

Идея 7: Тыква

Украсьте тыкву блестящей краской или фольгой. / Фото: Pinterest.com

Да-да, мы упоминали, что ее в нашем списке не будет. Однако мы имели в виду традиционный карвинг, когда на тыкве вырезают глаза и зловещую ухмылку Джека О’Лантерна. А вот про декорирование фрукта золотой или медной поталью речи не было. Это отличный вариант, если вы не представляете Хэллоуин без тыквы, но на продолжительную работу с ней нет времени.

Золотую фольгу можно купить в любом магазине хэндмейда. Работать с ней чрезвычайно просто, поэтому с декором тыквы справится даже ребенок. Обратите внимание, что тыквы, украшенные поталью, прекрасно вписываются в интерьер, и могут использовать не только в Канун Дня всех святых, но также каждый день, в качестве традиционного декора осеннего интерьера.

Идея 8: Этикетки для бутылок

Распечатайте этикетки и наклейте на бутылки. / Фото: mykaleidoscope.ru

Если вы любите продумывать каждую, даже самую незначительную деталь, отличной находкой станут тематические этикетки для бутылок. Можно скачать готовые шаблоны в интернете или сделать картинки самостоятельно в фотошопе, если есть оригинальные идеи, как можно назвать напитки. Останется лишь распечатать, вырезать и приклеить на бутылки. Как думаете, гостям понравится пить «Witches Brew»?

Идея 9: Брызги крови

Бутафорская кровь эффектно смотрится в душе и на свечах

Все, что вам понадобится – это красная краска и щепотка фантазии. Оставляйте «кровавые» следы на вещах, которые не жалко или можно легко отмыть. Например, на салфетках, старых полотенцах, посуде. Еще один вариант – купить крупные белые свечи и сделать на них контрастные подтеки с помощью красной свечи. Выглядит жутковата, но нам ведь это и нужно, правда?

И не забудьте продумать меню. Нужная атмосфера на Хэллоуин достигается не только благодаря удачному и продуманному декору, но также за счет тематических блюд. Предлагаем несколько вариантов рецептов 5 жутко вкусных блюд, которые стоит приготовить на Хэллоуин

Источник: https://novate.ru/blogs/241022/64500/