Чем притягивает и пугает туристов озеро Натрон, превращающее всё живое в истуканов

Озеро Натрон, расположенное в Восточной Африке, считается одной из самых опасных достопримечательностей в мире. Во-первых, водоем находится в районе самых активных вулканов. Во-вторых, он сам по себе таит много жутких сюрпризов. Однако туристов-экстремалов это не останавливает, ведь озеро Натрон невероятно яркое и в прямом смысле слова цветное. Разве откажешься от возможности увидеть эту картину природы собственными глазами и сделать ошеломляющие фото- и видеокадры? В общем, понятие «жутко красивое» – это как раз про Натрон.

Обжигающе-красная вода

Мировую известность озеро поучило недавно – когда фотограф Ник Брандт опубликовал в интернете фотокадры с «птичьего кладбища». Несчастные пернатые попали в воду Натрона, в результате чего застыли, словно статуи.

Фотографии, которые сначала приняли за фейк.

Сначала публикация вызвала недоверие скептиков, но в итоге оказалось, что это вовсе не фотошоп, а страшная реальность, и многим любителям жутковатых достопримечательностей захотелось увидеть опасное озеро собственными глазами.

Озеро Натрон расположено в Танзании. Площадь его – около 1040 кв. метров. Средняя глубина – полтора метра, а самые глубокие участки имеют трехметровую глубину.

Часть озера на снимках NASA,

Учёные считают его самым щелочным и самым соленым из всех водоемов на Земле. Вода его очень едкая (в том числе из-за высокой концентрации карбоната натрия – соединения, которое, кстати, в Египте использовали при мумификации). Поверхность водоема красная, из-за чего так и хочется назвать его «кровавым».

С высоты птичьего полёта озеро выглядит невероятно.

Оттенки красного варьируются от темного до светлого. По сути вся поверхность озера – это солевая корка. Так что прикасаться к такой воде, а тем более заходить в озеро опасно: едкая жидкость оставляет жуткие ожоги на теле.

Высокощелочная вода разъедает кожу.

Кто в озере живёт?

Это удивительно, но в такой, казалось бы, непригодной для жизни среде все-таки есть обитатели. Причем, микроорганизмы, живущие в Натроне (их тут три вида), больше нигде не встречаются. Есть в этом озере и рыбы – это щелочные тиляпии (семейство цихлид). Каким-то невероятным образом они приспособились к столь экстремальным условиям. Два из трех видов тиляпий встречаются только в этом озере – больше нигде на Земле их нет. А еще на берегу озера обитает множество фламинго – здесь этих птиц больше, чем где-либо в мире. Более того, 75% всех фламинго на Земле появляется на свет именно у берегов Натрона.

Тут обитает гигантская популяция фламинго.

Правда, из-за климатических изменений баланс микроэлементов в этом водоеме в ближайшем будущем может измениться, и тогда присутствующие в нем микроорганизмы могут погибнуть. Угрожает водоему и его обитателям и запланированная к строительству гидроэлектростанция. Её хотят возвести на расположенном неподалеку озере Эвасо Нгиро. Борцы за экологию считают, что пресная вода оттуда может попасть в Натрон. Правда, строительство пока отменили, но надолго ли?

Всё это вызывает у ученых большую тревогу, ведь микроскопические «жители» смертельно опасного озера, а также его рыбы уникальны и ценны для науки.

Цихлиды выживают тут чудом, но могут погибнуть.

Возле озера живут и люди. Это древнее африканское племя салей. Аборигены считают Натрон местом силы и верят, что оно священно. Поэтому они отказываются уходить отсюда, утверждая, что только здесь могут достичь счастья и гармонии.

Местное племя чувствует здесь себя в гармонии и в безопансости.

Озеро выглядит потясающе и в то же время пугающе.

Почему цепенеют птицы?

Натрон хранит в себе много тайн, и главная из них касается вовсе не его цвета (все-таки красных и вообще цветных водоемов в мире достаточно), а способности озера превращать попавших в него птиц и зверей в истуканов. Помните, какие снимки сделал фотограф, благодаря которому озеро стало популярным?

Учёные не первый год бьются над этой загадкой и самая реалистичная версия звучит так. Во-первых, в этих местах всегда стоит сильная жара – температура воздуха часто поднимается выше 50-градусной отметки, и поэтому вода здесь тоже горячая. Падая в воду, птица фактически варится заживо, а благодаря высокой концентрации соли ее тело сразу «мумифицируется» (вспомним уже упомянутый Древний Египет).

Птицы перестают различать небо и воду.

Любопытно, что при всей своей опасности озеро притягивает птиц как магнит, и этому феномену исследователи тоже нашли объяснение. Дело в том, что в озере Натрон небо отражается настолько четко, что пернатые, по версии ученых, не различают этой границы и, теряя ориентир, часто пикируют прямо в воду, не чувствуя границы между небом и поверхностью озера.

Озеро таит много жутких загадок.

Текст: Анна Белова

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/231022/54558/