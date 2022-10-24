Меч в камне: многовековая тайна тосканской деревушки

Мало найдется людей, кто не слышал о легендарном мече короля Артура – о том самом, который требовалось вытащить из камня, чтобы доказать свое право на престол. Но несмотря на то, что это, лишь хорошо разрекламированная легенда, не верящих в подобное чудо, ждет неожиданный сюрприз. По сей день существуют и камень, и меч в нем, правда, находится он не в Англии, а в итальянской деревушке Кьюздино, что в Тоскане. И его тайну из поколения в поколение ревностно охраняют священники капеллы Сан Гальгано Монтесипи.

1. Ожившая с другим главным героем легенда

Камень, с пронзившим его мечом, существует и не в легендах, а в старинной часовне итальянской деревни Кьюдзино (Cappella di San Galgano).

Мало кто слышал о тосканском святом Гальгано Гуидотти (итал. Galgano Guidotti), родившемся в небольшой деревушке Кьюздино (Chiusdino) недалеко от итальянской Сиены, зато все знают о существовании легендарного меча короля Артура, который он вытащил из камня. Казалось бы, какая может быть связь между этими и людьми? А она существует и самая прямая. По преданию, именно Гальгано Гуидотти вонзил меч в камень, правда, совсем не для того, чтобы определить, кто станет королем в Англии. Случилось это знаменательное событие в XII веке и означало лишь одно – отказ от светской жизни и военной карьеры того самого Гальгано, который уверовал и решил податься в монахи-отшельники. А вот легендарная история короля Артура и его знаменитых мечей, включая Эскалибур – чистый вымысел англичан, подогреваемый бессмертными творениями писателей, придавшим всем народным сказаниям очень убедительную литературную форму.

В честь тосканского Святого Гальгано были построены одноименные капелла и монастырь.

Интересный факт: Гальгано Гуидотти, родившийся в 1148 г., решил доказать свое намерение служить богу. Он попытался разбить свой рыцарский меч о камень, чтобы уйти подальше от людей и начать строить свой скит. Но его бессменный спутник в боях неожиданным образом вонзился в него, а не рассыпался на мелкие кусочки. Уверовав в правильность своего выбора, рыцарь-аристократ Гальгано, отказавшись от своего имущества, поселился недалеко от склона Монтесиепи, где и воткнул меч. После его смерти, в 1185 году его канонизировали, а вокруг меча построили капеллу Сан Гальгано Монтесиепи (итал. Cappella di San Galgano a Montesiepi), более известную как Ротонда Святого Гальгано. Именно в ней до сих пор и находится меч в камне, ставший прототипов множества легенд, которые по иронии судьбы совсем не связаны с этим местом.

Исследования показали, что меч в камне находится с XII века, о чем свидетельствует хрупкость металла (Cappella di San Galgano, Кьюздино). | Фото: provincedesienne.com.

Узнав эту информацию, многие подумали, что это очередной миф, но ученые Павийского университета Италии в 2011 году провели несколько исследований, которые подтвердили, что меч выкован из металла не позже XII века, и попал он в камень в тот же период (выводы сделаны на основе классификации старинного оружия Окшотта). При этом специалисты утверждают, что воткнуть меч в скалу не так уж сложно, если попасть в расщелину. Эти слова подтверждает Дон Витто – теперешний смотритель часовни, где артефакт находится: «Действительно, до тридцатых годов прошлого века его регулярно вытаскивали священники и использовали, как крест во время Крестных ходов, поэтому здесь нет никакого чуда. Меч сидит в камне неплотно, как бы в расщелине скалы».

Еще один меч в скале сохранился во Франции и принадлежит он рыцарю Роланду (Меч по прозвищу Дурлиндана). | Фото: masterok.livejournal.com.

Об этом свидетельствует и хрупкость древнего металла. Как оказалось, один из посетителей попытался вытащить меч (то ли из любопытства, то ли еще что), а он сломался у основания. Теперь на месте слома можно увидеть стальную скобу, фиксирующую вертикальное положение рукояти меча. Кстати сказать, подобные артефакты существуют и в других местах, особенно много их было в Шотландии и в самой Италии.

2. Аббатство Сан Гальгано вокруг меча

На месте, где Гальгано построил скит, был возведен монастырь в готическом стиле (Abbazia di San Galgano, Италия).

После того, как уверовавший рыцарь был причислен к Лику Святых, в честь него была построена не только часовня. За 60 лет возле холма, рядом со скитом отшельника, был воздвигнут монастырь – Аббатство Сан Гальгано (Abbazia di San Galgano; 1220–1280 гг.), который в тот период играл довольно значимую роль в жизни региона. После 200 летнего процветания величественный объект начал приходить в упадок. Междоусобицы и страшные эпидемии, свирепствующие в Европе, привели к обнищанию, постепенному угасанию ордена цистерианцев и самого архитектурного объекта.

Все, что осталось от былой красоты аббатства, которое играло немаловажную роль в культурной и экономической жизни региона (Abbazia di San Galgano, Кьюздино).

Несмотря на разруху, археологический памятник привлекает туристов, ради которых его подсвечивают в темное время суток (Abbazia di San Galgano, Италия).

Монахи длительное время влачили жалкое существование, вплоть до 1786 г., когда окончательно провалилась крыша и рухнула колокольня. Последующие годы монастырь и часовня подвергались лишь разграблению. Стройматериалы, добытые в монастырском комплексе и часовне, растащили по всей округе. В конце XIX и начале XX вв. было предпринято несколько попыток восстановить монастырь, но он до сих пор находится в руинах.

А вот Часовне Сан Гальгано Монтесипи повезло больше, в 1924 году она снова начала принимать прихожан и тех, кто своими глазами мечтал увидеть культовый меч Гальгано в камне, который остался на прежнем месте – в центре главного молельного зала.

3. Капелла Сан Гальгано Монтесипи – место, где хранится легендарный камень и меч

На месте, где находился камень с мечом построили часовню в виде ротонды (Cappella di San Galgano, Италия). | Фото: culturalheritageonline.com.

На протяжении многих веков средневековую святыню перестраивали и расширяли (Cappella di San Galgano, Кьюздино).

Капелла Сан Гальгано Монтесипи — единственная романская ротонда в Тоскане. Построенная по образцу классического мавзолея и церкви Гробницы в Иерусалиме, ее форма напоминает чашу – Святой Грааль. Выдающаяся форма затмевает более скромный экстерьер, поскольку в качестве отделочного материала использовали бледного цвета травертин (известняковая горная порода) и темный кирпич, которым в те годы строители южных районов Тосканы заменяли мраморную инкрустацию.

Средневековый меч в камне находится в центре главного зала капеллы (Cappella di San Galgano, Италия). | Фото: culturalheritageonline.com.

Старинный меч огородили и прикрыли оргстеклом, спасая от любителей все потрогать и не только от них (Cappella di San Galgano, Кьюздино).

Внутреннее убранство капеллы тоже не отличается особой роскошью, к которой привыкли посетители величественных храмов большинства концессий. Ступенчатый купол, полосы чередующихся цветов, несколько поразительных фресок Амброджо Лоренцетти, побеленные каменные стены – вот и все убранство древней святыни. Но прибывающих сюда туристов притягивает не эта скромная простота или легенды об итальянском рыцаре Гальгано Гуидотти, ставшим Святым, многие стремятся увидеть тот самый меч (некоторые до их пор его принимают за Экскалибур короля Артура), спрятанный под колпаком из оргстекла.

https://www.youtube.com/watch?v=Iz5aA2FXM68

Фрагменты мумифицированных рук выставлены в прозрачном ящике в назидание воришкам (Cappella di San Galgano, Кьюздино). | Фото: allthatsinteresting.com.

Авторы Novate.ru, хотели бы обратить внимание на то, что в этом зале хранится еще и ящик с жуткой реликвией – с двумя мумифицированными руками, оставшимися от одного из грабителей, которые попытались выкрасть меч. Если верить легенде, два предприимчивых монаха, мечтавших прославиться, пытались извлечь меч из скалы, но тут же были покараны. На одного воришку напал волк, другого – ударила молния (откуда они взялись до сих пор неизвестно, но факт остается фактом). С тех пор фрагменты рук хранятся в капелле на видном месте, чтобы служить предупреждением для тех, кого до сих пор не покидает мысль завладеть реликвией.

Скромное оформление интерьера компенсируется наличием легендарного артефакта (Cappella di San Galgano, Италия).

В новой часовни, пристроенной в 1380 году, сохранилась серия фресок Амброджо Лоренцетти (Cappella di San Galgano, Кьюздино).

Стоит еще отметить, что в капелле сохранилась странная фреска «Мадонны с тремя руками». На ней изображена Мадонна с младенцем Иисусом, которая держит его двумя руками, а вот третьей – палку. Причина этой ошибки до сих пор остается загадкой, да и легенды молчат по этому поводу. Еще одной странностью можно считать символы, обнаруженные на куполе. На нем начертано 6 концентрических кругов, которые являются языческими символами. Но и это еще не все загадки древней святыни. Оказывается, существует запрет Священного Синода на раскопки и изучение подвалов Ротонды Святого Гальгано. Наружные исследования показали, что под камнем с мечом имеется полость размером 1х2 метра, которая может оказаться местом захоронения Святого, но разрешения на исследования ученые и археологи до сих пор не добились.

Источник: https://novate.ru/blogs/241022/64505/