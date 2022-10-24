Кто и для чего придумал калейдоскоп: История трубки с волшебными узорами

Парадоксальным образом именно представителю мира науки, серьезному исследователю-физику довелось изобрести калейдоскоп – вещь, конечно, эффектную и завораживающую, но бесполезную, казалось бы, как в практическом смысле, так и для целей все той же науки. Еще интереснее, что калейдоскоп занял важное место среди эзотерических практик – как способ медитации, попытка прикоснуться к чему-то магическому.

Не оптический, а увеселительный прибор

Калейдоскоп выглядит как трубка, с одной стороны ее – линза, сквозь которую можно видеть, как внутри трубочки складываются разные узоры из цветных стеклышек и камешков, помещенных в ячейки между зеркалами. Вращение трубки приводит к перемещению этих ярких фрагментов, образующих все новые узоры. Даже для самых простых калейдоскопов каждый сложенный узор практически уникален – настолько велико число потенциально возможных вариантов расположения стеклышек. Это завораживает – и для того калейдоскоп и создается.

Идея поместить внутрь трубки несколько отражающих поверхностей и цветные фрагменты, которые создавали бы симметричные узоры, возникла случайно во время эксперимента. Источник: pinterest.com

Наверное, прообразы калейдоскопа существовали с глубокой древности – увлекались же в античности узорами из разноцветных камешков, мозаикой. Михаилу Ломоносову принято приписывать изобретение некоего устройства, похожего на калейдоскоп – но подтверждений этому предположению нет: возможно, хрупкая диковинка просто не сохранилась. Лавры изобретателя калейдоскопа принадлежат другому ученому, британцу – сэру Дэвиду Брюстеру.

Цели изобрести калейдоскоп он перед собой не ставил, проводил физические эксперименты со светом, исследуя поляризацию волн. Те причудливые узоры и картинки, которые получались при движении и вращении зеркал, навели его на мысль соорудить прибор вроде подзорной трубы, который будет преследовать одну лишь цель: развлечь и удивить игрой отражений и многочисленными вариантами изображений, которые могут получаться в результате перемещения отражающих поверхностей.

Узор калейдоскопа. Источник: commons.wikimedia.org

Конечно же, с отражением «играли» и раньше – все-таки с зеркалом человечество познакомилось еще несколько тысяч лет назад. Афанасий Кирхер, ученый XVII века, проводил эксперименты с двумя зеркалами, меняя угол их наклона по отношению друг к другу и добиваясь отражений в виде различных геометрических фигур. Но лишь в XIX веке появилась эта особенная игрушка – и простой человек, не связанный с физическими экспериментами, получил возможность заглянуть внутрь какого-то волшебного мира внутри невзрачного цилиндра.

Красота в глазах смотрящего

Брюстер запатентовал свое изобретение в 1817 году, а спустя несколько лет выпустил трактат, в котором пояснял, как правильно использовать калейдоскоп, чтобы раскрыть все его возможности. К тому времени новая игрушка уже завоевала бешеную популярность и в Европе, и в Азии, и в Америке. Производители не особенно считались к правами создателя калейдоскопа, но применяли и инновации, которые добавляли интересных эффектов прибору.

Узоры, которые можно увидеть в калейдоскопе, неповторимы

Первый калейдоскоп Брюстера включал неподвижные кусочки стекла, позже часть из них стали делать незакрепленными, еще позднее изобрели вогнутую линзу, при взгляде сквозь которую предметы внутри трубки казались больше. Придумывали разное – и телескопическую трубку, и неподвижный фон для перемещающихся стеклышек, и даже использовали масляный калейдоскоп: в вязкой жидкости узоры менялись медленнее, создавая еще более интересный, завораживающий эффект.

Брюстер считал, что самая оптимальная длина калейдоскопа – от 5 до 10 дюймов (или от 12,7 до 25,4 см), для создания отражающих поверхностей внутри трубки следует использовать зеркало, обычное стекло, металл или горный хрусталь, а в ячейки можно помещать что угодно – включая не только камешки и стекла, но и кусочки проволоки, кружев и прочего. В качестве вариации калейдоскопа придумали телейдоскоп – через него можно было рассматривать не содержимое прибора, а окружающий мир, его изображение искажалось и преломлялось специальными линзами.

Старинный японский калейдоскоп. Источник: brewstersociety.com

В России калейдоскопы появились вскоре после того, как завоевали любовь европейцев, и эта иноземная игрушка пришлась здесь по вкусу. Калейдоскопы хорошо вписались в эстетику романтизма XIX века, когда в моде были и витражи, и пейзажи, «игравшие» со светом и с цветом. Идея калейдоскопа в смысле быстрой смены изображений, картинок, впечатлений стало и отличной метафорой: этим словом в русском языке куда чаще именуют не столько вещь, сколько явление.

Мир калейдоскопов

«Узорник», как называл калейдоскоп словарь Даля, был, разумеется, и популярной детской игрушкой – такой он остается и сейчас. Открылось и вполне прикладное, практическое преимущество калейдоскопа: с его помощью художники придумывали новые узоры для тканей, обоев. С изобретением фотокамеры появилась возможность фиксировать узоры, которые сложились на короткий период по воле случая, чтобы вскоре навсегда уйти в небытие.

Брюстер и детский вариант его изобретения

Брюстер, которому было тридцать четыре, когда он придумал калейдоскоп, за свою долгую, в 86 лет, жизнь успел многое: он сделал ряд открытий, включая и оптический закон, названный его именем, содействовал популяризации науки, возглавлял Эдинбургский университет. Изобретенный им калейдоскоп же не только становится отличной игрушкой для детей вот уже на протяжении двухсот лет; калейдоскопы успешно применяются в некоторых медицинских практиках для восстановления психического здоровья пациентов.

Создание калейдоскопов – один из популярных видов мастер-классов в Японии, на западе же довольно много энтузиастов занимаются коллекционированием таких приборов с «волшебными картинками». А в 2005 году японцы во время выставки Expo продемонстрировали «Башню Земли» – самый большой в мире калейдоскоп длиной 47 метров. Он был занесен в книгу рекордов Гиннесса.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/231022/54566/