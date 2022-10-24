День воздушных шаров

Тепловой аэростат, или воздушный шар, как мы его чаще называем, — это неуправляемый летательный аппарат, который летит по ветру. Поэтому место старта выбирается непосредственно перед полетом исходя из направления и скорости ветра.

Поговорим о воздушных шарах.

В отличие от дирижаблей, воздушные шары не имеют двигателей для самостоятельного горизонтального движения в воздухе. (Фото Toby Melville):

Первыми воздушный шар в 1783 году изготовили братья Монгольфье. Созданный ими шар наполнялся горячим воздухом, благодаря которому поднимался вверх. Кроме того, в воздухоплавательной практике применяют следующие газы: водород, водяной газ, светильный газ, аммиак и гретый воздух. (Фото Ben Birchall):

В случае набора слишком большой высоты пилот дёргает за специальный шнур, соединённый с клапаном в оболочке воздушного шара — часть горячего воздуха выходит наружу, и воздушный шар опускается (снижается). (Фото Toby Melville):

Кстати, не смотря на свои размеры, тепловой аэростат довольно компактен в свернутом виде и помещается в прицеп машины. (Фото Ben Birchall):

Вот так постепенно аэростаты наполняются воздухом, который потом нагревают горелкой. Рабочая температура — от 80 до 120 градусов. (Фото Ben Birchall):

Фотография с фестиваля воздушных шаров на юго-западе Англии, 11 августа 2022. (Фото Marcin Nowak):

Еще несколько красивых картинок.

Источник: https://loveopium.ru/prazdniki/den-vozdushnyx-sharov.html