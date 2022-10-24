Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

День воздушных шаров

День воздушных шаров

Тепловой аэростат, или воздушный шар, как мы его чаще называем, — это неуправляемый летательный аппарат, который летит по ветру. Поэтому место старта выбирается непосредственно перед полетом исходя из направления и скорости ветра.

Поговорим о воздушных шарах.

В отличие от дирижаблей, воздушные шары не имеют двигателей для самостоятельного горизонтального движения в воздухе. (Фото Toby Melville):

День воздушных шаров

Первыми воздушный шар в 1783 году изготовили братья Монгольфье. Созданный ими шар наполнялся горячим воздухом, благодаря которому поднимался вверх. Кроме того, в воздухоплавательной практике применяют следующие газы: водород, водяной газ, светильный газ, аммиак и гретый воздух. (Фото Ben Birchall):

День воздушных шаров

В случае набора слишком большой высоты пилот дёргает за специальный шнур, соединённый с клапаном в оболочке воздушного шара — часть горячего воздуха выходит наружу, и воздушный шар опускается (снижается). (Фото Toby Melville):

День воздушных шаров

Кстати, не смотря на свои размеры, тепловой аэростат довольно компактен в свернутом виде и помещается в прицеп машины. (Фото Ben Birchall):

День воздушных шаров

Вот так постепенно аэростаты наполняются воздухом, который потом нагревают горелкой. Рабочая температура — от 80 до 120 градусов. (Фото Ben Birchall):

День воздушных шаров

Фотография с фестиваля воздушных шаров на юго-западе Англии, 11 августа 2022. (Фото Marcin Nowak):

День воздушных шаров

Еще несколько красивых картинок.

День воздушных шаров

День воздушных шаров

День воздушных шаров

День воздушных шаров

День воздушных шаров

День воздушных шаров

День воздушных шаров

День воздушных шаров

Источник: https://loveopium.ru/prazdniki/den-vozdushnyx-sharov.html

24.10.2022 - Posted by | Праздник....

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