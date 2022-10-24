ГДЕ РАСТУТ ФИСТАШКИ

Польза и вред этих орехов, внешний вид и история происхождения, посадка фисташки в домашних условиях.

ОПИСАНИЕ

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Всеми любимые фисташки, используемые в десертах и как закуска к пенным напиткам, растут, как и многие другие орехи, на деревьях. Фисташка настоящая, она же Pistacia, — вечнозеленое дерево, произрастающее в тропиках. Соответственно, орехи фисташки — плоды этого дерева.

Род Pistacia относится к семейству Anacardiaceae. За счет этого родственниками фисташки можно назвать кешью и манго, и даже ядовитый плющ. Фисташковое дерево не очень высокое — максимальная высота 10 метров, при этом корневая система очень хорошо развита и глубоко уходит в почву. Листья у дерева широкие и перистые, длиной до 20 см. Плоды фисташки растут гроздьями, как виноград. В недозрелом состоянии они лилового цвета и похожи на небольшие манго. Созревший плод становится красно-оранжевым, его оболочка высыхает, и под ней остается зеленая вкусная косточка, которая и идет в пищу.

ГДЕ РАСТУТ ФИСТАШКИ

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Историческая родина фисташек — Западная Азия. Доподлинно неизвестно, какой народ первым полюбил эти орехи, но это могло произойти даже 9000 лет назад. Любопытно, что в Древней Персии фисташка считалась символом богатства и даже была валютой. Почему фисташки так называются? В России прижился «турецкий» вариант наименования фисташек — fystyk, хотя персы называли орех похожим словом pesteh.

Где выращивают фисташки? Фисташковые деревья произрастают в основном в странах Азии : Иране, Сирии, Афганистане, Турции, Китае. Немало фисташек выращивают и в жарких районах других континентов, например, в Австралии, Тунисе, на Мадагаскаре, в Испании, Италии, Греции, США. Фисташка может расти даже в России — например, в Краснодарском крае или Крыму. Где растет фисташка в природе, вычислить не трудно — это почти всегда сероземы и степные почвы, места, где много света, склоны гор и обрывы. Фисташковое дерево очень выносливое и устойчиво к засухе, а также способно выдерживать мороз до -25°С.

ВИДЫ И СОРТА ФИСТАШЕК

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К роду Pistacia относится аж 15 видов деревьев. В пищу чаще всего употребляются плоды фисташки настоящей (Pistacia vera), которая в естественных условиях растет в Иране, Афганистане и других странах Средней Азии. Наиболее популярные сорта: Мирави, Фандоги, Кале-Гучи, Момтаз, Охади, Империале де Дамган, Бадами и другие. Широко известно и популярно терпентинное дерево (Pistacia terebínthus), растущее в Средиземноморье. Плоды его применяются не только в кулинарии, но и в фармакологии, медицине и даже лакокрасочной промышленности.

ВЫРАЩИВАНИЕ, СБОР И ПЕРЕРАБОТКА ПЛОДОВ

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Как вырастить фисташковое дерево и получить достойный урожай? Прежде всего, нужно подготовить особые условия для растения, особенно если речь идет не о самом жарком климате. Фисташку нужно сажать в наиболее сухое и освещенное место на участке. При этом в радиусе пяти метров не должно быть растений, которые могут затенить ореховое дерево и помешать ему сформировать свою разветвленную корневую систему. Если в саду иногда дует холодный ветер, нужно позаботиться о защите и от него.

Фисташку высаживают весной. Почва для фисташкового дерева должна быть сухой или каменистой, с минимальным содержанием влаги, и ни в коем случае не глинистой. При высадке нужно выкопать глубокую ямку, превышающую по объему размер корней. На дне ямы будут мелкие камешки, засыпанные песком, а сверху надо насыпать рыхлой плодородной земли. Почву обильно поливают и не дают образоваться корочке сверху.

Воды молодой фисташке нужно немного, и то в основном во время засухи. После третьего года поливать саженец стоит очень редко, только в случае необходимости. Зимой имеет смысл укрыть растение, особенно ствол, и оградить почву под ним от чрезмерного увлажнения осадками. Любопытно, что фисташку можно вырастить и дома, в горшке.

При правильном уходе плодоносить дерево начнет не позднее, чем через семь лет. Самый богатый урожай случается примерно на 15-м году жизни. Урожайное дерево может приносить до 250 кг орехов за все время. При этом фисташка — долгожитель мира флоры, известны случаи, когда дерево доживало до 300 лет. В хороших домашних условиях возраст фисташки обычно составляет около века.

Плодоносит фисташка с июля по сентябрь. Как понять, что орехи созрели? Когда оболочка плодов фисташки начинает раскалываться по швам, это и есть сигнал к уборке урожая. Плоды у дерева, они же ядра, зеленоватые и маслянистые.

СОСТАВ

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Ядра фисташек очень жирные — на 100 г продукта в орехах будет 45,39 г жиров, в основном мононенасыщенных. Также в плодах содержится 22 г углеводов и 20,27 г белков. Энергетическая ценность 100 г фисташек — 563 ккал. Фисташки причисляют к диетической пище, ведь орехи облегчают похудение и помогают снижать артериальное давление. Кроме того, в полезных орехах есть немало витаминов (А, С, E, B1, B6, B9) и микроэлементов (калий, фосфор, магний, калий).

ПОЛЬЗА И ВРЕД ФИСТАШЕК

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Фисташка, несомненно, полезный продукт. Орешки используются как закуска, в том числе и к пиву, их добавляют в десерты, мороженое, другие кондитерские изделия и даже хлеб. Издревле фисташки известны общеукрепляющим действием, эти орехи применяли при анемии, кашле и в качестве анальгетика. Благодаря фисташкам человеку проще похудеть и есть меньше сладостей.

Польза есть не только от плодов — фисташковое масло применяют в производстве, а жмых идет на корм скоту. Древесина растения ценится в столярном деле.

Ощутимого вреда употребление фисташек в пищу принести не может — впрочем, только если вы не страдаете аллергией на орехи. Правда, жареные с солью фисташки стоит употреблять с осторожностью, ведь в них много натрия.

Источник: https://moya-planeta.ru/travel/view/gde_rastut_fistashki