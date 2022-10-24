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Брынза из молока в домашних условиях

brinza-iz-moloka-v-domashnih-usloviah

Такая брынза из молока в домашних условиях готовится просто и быстро! Это самый простой рецепт во всем интернете! Брынза получается вкуснейшая. Из минимума продуктов — максимум пользы и удовольствия.

Ингредиенты:

  • молоко домашнее — 6 литров;
  • уксус 9% — 6 ст.л.;
  • соль — 2 ст.л.
Брынза из молока в домашних условиях. Пошаговый рецепт
  1. Молоко вылить в кастрюлю и довести до кипения. Как только молоко начало закипать, влейте уксус и добавьте 2 ст.л. соли.
  2. Огонь уменьшите и кипятите 2 минуты. Смотрите, чтобы молоко хорошо свернулось и отделилась сыворотка.
  3. В сыворотке должны плавать творожные хлопья. На данном этапе можно добавить по желанию зелень и специи.
  4. Дуршлаг застелите марлей, сложенной в несколько слове. Процедите творог от сыворотки. Сыворотка получается соленая, ее никуда не используем. Можно отлить немного для хранения брынзы.
  5. Марлю завяжите крас на крест, и оставьте в дуршлаге. Сверху поставьте кастрюлю с водой или какой-нибудь груз. Оставляйте минимум на 2 часа.
  6. Чем дольше стоит тем плотнее будет брынза.

Из данного количества продуктов получается 800 грамм брынзы.

Приятного всем аппетита и долгих лет жизни.

Фото и видео канала Anatoliy Kravchenko

https://www.youtube.com/watch?v=XrtoX9BnKRk

Источник: https://www.saitkulinarii.info/brinza-iz-moloka-v-domashnih-usloviah/?fbclid=IwAR37BXrnTUy3IBCNJgF1abnbcmFjqsZAYJ4z36WkrHALBUWJqmPT3kQyV2A

24.10.2022 - Posted by | Попробуем?

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