Брынза из молока в домашних условиях
Такая брынза из молока в домашних условиях готовится просто и быстро! Это самый простой рецепт во всем интернете! Брынза получается вкуснейшая. Из минимума продуктов — максимум пользы и удовольствия.
Ингредиенты:
- молоко домашнее — 6 литров;
- уксус 9% — 6 ст.л.;
- соль — 2 ст.л.
Брынза из молока в домашних условиях. Пошаговый рецепт
- Молоко вылить в кастрюлю и довести до кипения. Как только молоко начало закипать, влейте уксус и добавьте 2 ст.л. соли.
- Огонь уменьшите и кипятите 2 минуты. Смотрите, чтобы молоко хорошо свернулось и отделилась сыворотка.
- В сыворотке должны плавать творожные хлопья. На данном этапе можно добавить по желанию зелень и специи.
- Дуршлаг застелите марлей, сложенной в несколько слове. Процедите творог от сыворотки. Сыворотка получается соленая, ее никуда не используем. Можно отлить немного для хранения брынзы.
- Марлю завяжите крас на крест, и оставьте в дуршлаге. Сверху поставьте кастрюлю с водой или какой-нибудь груз. Оставляйте минимум на 2 часа.
- Чем дольше стоит тем плотнее будет брынза.
Из данного количества продуктов получается 800 грамм брынзы.
Приятного всем аппетита и долгих лет жизни.
Фото и видео канала Anatoliy Kravchenko
https://www.youtube.com/watch?v=XrtoX9BnKRk
Источник: https://www.saitkulinarii.info/brinza-iz-moloka-v-domashnih-usloviah/?fbclid=IwAR37BXrnTUy3IBCNJgF1abnbcmFjqsZAYJ4z36WkrHALBUWJqmPT3kQyV2A
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