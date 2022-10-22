27 советов, которые пригодятся на кухне

Главное условие успешного приготовления любого блюда – ваше желание и стремление порадовать себя, и своих домочадцев деликатесом собственного изготовления. Немного технических советов вам пригодятся в этом интереснейшем и полезном занятии.

1. Натрите посуду разрезанным зубчиком чеснока. У блюда появится ненавязчивый аппетитный запах. Так вы никогда не переборщите с этой ароматной приправой.

2. Темное пиво создаст прекрасные нотки у тушеных овощей. Достаточно нескольких столовых ложек этого напитка. Остальное можно разлить по бокалам.

3. Пшенная крупа прекрасно «заберет» в себя лишнюю соль, если вы вдруг отвлеклись во время соления супа, и перестарались с количеством. Опускать крупу можно в чистой марле. Как вариант – глубокое мелкое сито.

4. Печень солят только в конце ее приготовления.

5. Влажное бумажное полотенце не даст подгореть верху пирога.

6. Три-четыре капли уксуса в объеме воды, и рис становится белоснежным!

7. Охладите нож в морозилке, и собирающийся на лезвии конденсат не даст прилипать яичному желтку при разрезании вареных яиц.

8. Кусочек льда сделает бульон прозрачным. Лед должен растаять при легком кипении бульона.

9. Отложите крышку подальше от кастрюли во время варки фасоли, тогда она не изменит своего естественного цвета.

10. Тертый картофель или лук добавит сочности котлетам.

11. Промаринуйте говядину майонезом в течение 40 минут. Мясо значительно улучшит свой вкус.

12. Разрезанный и посоленный баклажан, залитый холодной водой, отдаст свою горечь.

13. Несколько контрастных смен воды для прополаскивания миндаля (кипяток-холод) позволят легко очистить орешки.

14. Яичный белок в сочетании с густой сметаной позволит украсить выпечку идеальным кремом.

15. Пару крупинок соли, и ваш кофе обретет совсем другой, более «аристократичный» аромат.

16. Разбавьте мед водой (1:3), смажьте мясо, и на вашем бифштексе появится великолепная корочка.

17. «Отбелить» мясо в бульоне поможет банановая кожура.

18. Делая шарлотку, обильно обсыпьте яблоки мукой. В таком виде они не собьются в кучу, и не осядут на дно.

19. Не поленитесь заменить панировочные сухари орехами, ваше блюдо от этого очень выиграет.

20. При подаче на стол следуйте простому принципу: горячему блюду – горячую посуду, холодному – охлажденную

21. После приготовления мясо должно немного постоять. Его вкус после этого будет равномерным и насыщенным.

22. Добавьте в винегрет пару ложек молока, вам понравится!

23. Соленость блюда контролируйте столько раз, сколько нужно, чтобы быть уверенным, что «в самый раз!»

24. Острые ножи – обязательно! Опытные повара имею двойной комплект ножей, чтобы не отвлекаться на заточку во время приготовления.

25. Морковный сок украсит ваш суп и добавит ему полезности.

26. Щепотка ванили размягчит жесткие листья в салате.

27. Сок лимона – альтернатива соли и уксуса.

Источник: clubmarmelad.ru

Источник: https://lime.energy/27-sovetov-kotorye-prigodyatsya-na-kuhne/