16 фотографий, ярко демонстрирующих, как мир неумолимо меняется, становясь иным
Задумывались ли вы, что фотография — настоящее чудо? Только благодаря снимкам мы можем узнать, каким был мир в те времена, когда нас еще не существовало на свете. Одно дело — исторические книги, и совсем другое — посмотреть собственными глазами на минувшую эпоху.
Между прочим, благодаря историческим снимкам еще наиболее очевидны перемены в нашем мире. Некоторые из них воодушевляют, так как показывают, как далеко ушло человечество в своем развитии. А иные навевают грусть! Хочется невольно отмотать время назад, чтобы ненадолго вернуться в прошлое…
Папа и сын сфотографировались на одном и том же месте. И оно почти не изменилось за 35 лет
Просто невероятно! На обоих снимках Гонконг. Только слева — в 1964-м, а справа — в 2016 году
Австралийский пляж Бонди: 1910 VS 2017
Оказывается, мост в Манхэттене почти не поменялся с 1908-го
Ломбард-стрит в Сан-Франциско: черты узнаваемы
Мама и сын снялись у замка Шёнбрунн
Снимок слева датируется 1991-м годом. Сын же очутился в том же месте в 2017-м. Что ж, здорово, что достопримечательность сохранилась почти такой же!
В 60-х Мале (столица Мальдивских островов) напоминала скромное поселение. А как город разросся к нашей эпохе!
Римский форум: неплохо сохранился с оглядкой на солидный возраст
Эти снимки очень ярко показывают, что меняется облик Земли в целом! Ведь там, где сегодня море, когда-то была суша… И наоборот!
Это Сидней, Австралия. Снимок слева сделан в 1890-м, а справа — в 2019 году
Легендарная гора Рашмор в 1922 году — на фотографии слева. А справа заснято, как она выглядит сейчас
Берлинская стена! И снимок из новой эпохи, когда она пала
Это знаменитый фестиваль «Вудсток» в 1969-м. А на снимке справа снято место, где он проводился. Это совсем свежая фотография — 2020 года
Мини-деревня с разницей в 25 лет! И героиня на фото — одна и та же. Тоже с разницей в четверть века
Знак «Голливуд» сразу после открытия и в наши годы
Уникальный снимок! Вот, что было когда-то на месте Университета штата Монтана, США (снимок слева). Справа — сам вуз
Источник: https://www.micccp.com/kak-nash-mir-menajetza/?fbclid=IwAR0pNONp3fupeJH6M2RIaSVQmq9hLIFp6v8LzXVc_Zx1lHxg_bsoXUba6rE
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