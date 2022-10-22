11 масштабных произведений искусства последнего времени
Представляем вашему вниманию самые последние грандиозные сооружения на нашей планете.
1. В венецианском канале установлены гигантские руки, как бы поддерживающие старое здание
Так скульптор хотел напомнить о глобальном потеплении, уничтожающем Венецию.
2. Отель в виде ковбойского сапога
Этот причудливый домик можно с легкостью арендовать, если вы находитесь вблизи города Хантсвилл в штате Техас.
3. Самая большая в мире скульптура из цельного красного дерева
Для создания этого льва, вырезанного из ствола огромного красного дерева, потребовалось 3 года и 20 специалистов. Его длина более 14 метров, а высота достигает 5 метров. Находится этот громила в Китае.
4. Радужная деревня Кампунг Пеланги в Индонезии
Местные власти выделили $22 000 на то, чтобы превратить деревенские дома в настоящие произведения искусства.
5. Огромный павильон с архитектурными элементами, сделанными из проволоки
Автор Эдоардо Тресольди.
6. Монумент девочки и гигантской белой лошади, замерзшей в воздухе
Аргентинский павильон на Венецианской биеннале (один из самых известных форумов мирового искусства).
7. 13-метровая надувная балерина в Нью-Йорке
Автор Джефф Кунс.
8. Огромные фрески на улицах Италии, привлекающие внимание к экологическим и социальным проблемам
Автор — уличный художник Блу.
9. Невероятные вишневые туннели в Бонне, Германия
10. В Сингапуре 50 человек за 2 месяца связали несколько гигантских шаров, каждый из которых весит 100 кг
11. Знаменитейший оперный театр в Сиднее заиграл потрясающе яркими и красочными узорами с новым освещением
Источник: prikolno.cc
Источник: https://lavender.land/11-masshtabnyih-proizvedeniy-iskusstva-poslednego-vremeni/?fbclid=IwAR152HjFxeZ-IVJucBBoCGhmEZ8xvRnxCId9RxXYZPioqZ2fOD02a7cGTsc
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