11 масштабных произведений искусства последнего времени

Представляем вашему вниманию самые последние грандиозные сооружения на нашей планете.

1. В венецианском канале установлены гигантские руки, как бы поддерживающие старое здание

Так скульптор хотел напомнить о глобальном потеплении, уничтожающем Венецию.

2. Отель в виде ковбойского сапога

Этот причудливый домик можно с легкостью арендовать, если вы находитесь вблизи города Хантсвилл в штате Техас.

3. Самая большая в мире скульптура из цельного красного дерева

Для создания этого льва, вырезанного из ствола огромного красного дерева, потребовалось 3 года и 20 специалистов. Его длина более 14 метров, а высота достигает 5 метров. Находится этот громила в Китае.

4. Радужная деревня Кампунг Пеланги в Индонезии

Местные власти выделили $22 000 на то, чтобы превратить деревенские дома в настоящие произведения искусства.

5. Огромный павильон с архитектурными элементами, сделанными из проволоки

Автор Эдоардо Тресольди.

6. Монумент девочки и гигантской белой лошади, замерзшей в воздухе

Аргентинский павильон на Венецианской биеннале (один из самых известных форумов мирового искусства).

7. 13-метровая надувная балерина в Нью-Йорке

Автор Джефф Кунс.

8. Огромные фрески на улицах Италии, привлекающие внимание к экологическим и социальным проблемам

Автор — уличный художник Блу.

9. Невероятные вишневые туннели в Бонне, Германия

10. В Сингапуре 50 человек за 2 месяца связали несколько гигантских шаров, каждый из которых весит 100 кг

11. Знаменитейший оперный театр в Сиднее заиграл потрясающе яркими и красочными узорами с новым освещением

Источник: prikolno.cc

Источник: https://lavender.land/11-masshtabnyih-proizvedeniy-iskusstva-poslednego-vremeni/?fbclid=IwAR152HjFxeZ-IVJucBBoCGhmEZ8xvRnxCId9RxXYZPioqZ2fOD02a7cGTsc