Счастливая жизнь лысого ёжика: каждый день массаж и вкусняшки

Лысый ежик Нельсон.

Познакомьтесь с Нельсоном, ежом, у которого нет ни одной иголки. Нельсон живет в заповеднике Фокси-Лодж в Великобритании. Этот малыш очень пугливый и чувствует себя очень уязвимым, а потому остро нуждается в защите и опеке, чтобы выжить. Без иголок ежу трудно выжить в дикой природе — он становится легкой добычей для любого хищника. И потому Нельсону очень повезло, что его не только оберегают от голодных животных, но его еще и кормят вкусно и, более того, ему делают массажи.

Никто не знает, почему у Нельсона нет иголок.

"Скорее всего, мы никогда не узнаем, почему у Нельсона нет иголок и даже волос на теле, — говорит Тоня Гарнер, управляющая заповедником. — Для нас он загадка. Но чтобы дожить до такого возраста, у него должны были бы быть иголки, впрочем, кроме того, что ежик совершенно лысый, ему не на что жаловаться — здоровье у него отличное."

Целый год Нельсону делали массажи, но это не помогло.

Волонтеры в заповеднике строят свои догадки. Возможно, Нельсон потерял все свои иголки из-за стресса, может, с ним случилось что-то серьезное, и все иголки выпали навсегда. Некоторые из волонтеров верят, что если ежика массажировать, то иголки вырастут снова, и поэтому каждый день Нельсона ждут несколько минут чудесного массажа с маслами. Ежику эти процедуры явно нравятся, однако видимых результатов они не приносят. "У нас до этого была пара животных без части иголок, — говорит Тоня. — Но Нельсон — это совершенно другой случай. У него ни иголок, ни волос, ни даже когтей нет. Он для нас настоящая тайна."

Лысый ежик теперь живет в заповеднике.

Скорее всего, Нельсона оставят в заповеднике на всю его жизнь. С другой стороны, жаловаться ему не на что — еда есть, внимание есть, заботы много, и даже массаж ежедневный и то есть! А благодаря тому, что у Нельсона нет иголок, он стал местной знаменитостью и теперь в ласке у него определенно нет недостатка. Это удивительное животное любят все.

Свернувшийся ежик.

Ежик Нельсон.

https://www.youtube.com/watch?v=1ODa7a6__5E&t=16s

https://www.youtube.com/watch?v=TEtPCp9FfFo&t=52s

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/221016/31896/?fbclid=IwAR0zUjWL3oDnqR0pHOyoenV1VsFQcFD93Cay3lEtpc5HYPTD7G4tXzZY71o