Балтийский остров Пёль — ландшафты и пейзажи
Максим Нелюбин
Первые немецкие поселенцы прибыли на этот остров в Висмарской бухте в 1210 году.
Остров Пёль (Ostseebad Insel Poel) — немецкий морской курорт на Балтике. Расположен недалеко от побережья Мекленбурга — Передней Померании в Висмарской бухте примерно в десяти километрах от Висмара. Площадь острова составляет всего 36 квадратных километров. Здесь постоянно проживает около 2,5 тысячи человек.
Название острова, по одной из версий, происходит от древнескандинавского имени, которым в германской мифологии называли бога света. По другой — от славянского выражения, обозначавшего плоское поле. Долгое время Пёль являлся своего рода островом раздора между немцами, датчанами и шведами.
Балтийский остров Пёль. Фотографии
Остров Пёль расположен около балтийского побережья немецкой земли Мекленбург — Передняя ПомеранияФото: H. Blossey/picture alliance / blickwinkel
Вид на город Висмар с берега острова ПёльФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance
Пляж и кемпинг в ТиммендорфеФото: Luftbild Bertram/blickwinkel/picture alliance
Дорожка для пеших прогулок и поездок на велосипеде между населенными пунктами Ам Шварцен Буш и ГолльвицФото: Joachim Pinkawa/Zoonar/picture alliance
Лебеди на территории орнитологического заповедникаФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance
Обрывистый берег на острове Пёль около ТиммендорфаФото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/picture alliance
Чернозобики (Alpenstrandläufer) — перелетные птицы по время остановки на острове ПёльФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance
Дома с типичными для этого региона тростниковыми крышамиФото: picture-alliance/dpa/A.. Burgi
Готическая островная церковь в Кирхдорфе. Первое письменное упоминание датировано 1259 годомФото: Bildagentur-online/picture alliance
Парусная яхта в Висмарской бухтеФото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/picture alliance
Пляжные корзины на берегу Балтийского моряФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance
Лодки около причалов в КирхдорфеФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance
Поросшие водорослям и прибрежные камни и валуныФото: picture-alliance/dpa/Doerr, C. & R
Парусник перед островом во время закатаФото: picture-alliance/dpa/J. Büttner
В первые остров был упомянут в 1163 году в дарительной грамоте, составленной в Бремене и спустя десять лет подтвержденной императором Барбароссой. Первые немецкие поселенцы прибыли на Пёль в 1210 году. Примерно в это же время здесь был заложен островной храм. Долгое время обширными землями и многим здешними деревнями владели церковь и монастыри Северной Германии, в частности, Госпиталь Святого Духа в Любеке.
Окончательно под контроль Мекленбурга Пёль, находившийся до этого в собственности Швеции, вернулся в 1903 году. Гости острова могут подробно познакомиться с его историей в небольшом краеведческом музее, расположенном в Кирхдорфе.
В 1927 году между островом и материковой частью построили дамбу, по которой проходит автомобильная дорога, однако многие туристы предпочитают добираться сюда на паромах. Особой популярностью Пёль пользуется среди велосипедистов, а также любителей водных видов спорта.
В 1871 году здесь в Тиммендорфе установили маяк, чтобы указывать путь кораблям, следующим в Висмар — город, игравший важную роль еще в средневековом Ганзейском союзе. Для ганзейских купцов он был одним из главных портовых городов наряду со Штральзундом и Любеком. Своего значения для морской навигации маяк на острове Пёль не потерял до сих пор. В этом же месте на острове находятся рыбацкие причалы. Небольшой порт в Тиммендорфе также используется в качестве стоянки для спортивных лодок, катеров и яхт.
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