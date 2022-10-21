17 пугающих фотографий глубоких вод и того, что бывает под ними скрыто, от чего становится не по себе

Вода — это жизнь. Но вместе с тем вода — это мощная стихия, порой очень страшная и пугающая. С нею связан ряд фобий. Например, талассофобия — сильный страх перед глубокими водоёмами, это может быть озеро, море, океан и даже бассейн. Или субмеханофобия — страх погружённых в воду искусственных объектов, которые полностью или частично находятся под водой.

В этом посте мы не стали останавливаться на чём-то одном и решили пугаться по максимуму. Смотрите на завораживающие и пугающие фотографии глубоких вод и того, что скрыто под ними.

Носовое украшение 500-летнего затонувшего корабля — морское чудовище, проглотившее кричащего человека

larz0

Корабль «Тюрифьорд», затонувший в 1944 году

alex_dawson_photography

Эта фотография шведского фотографа Алекса Доусона стала победительницей в номинации «Затонувшие суда» ежегодного конкурса подводной фотографии UPY 2022.

Подводный лес Musan

alex_dawson_photography

Огромные рыбацкие сети

VoidOfEndlessDark

Цепь, уходящая в никуда

No_Specific_2928

Непонятно, насколько тут глубоко, но выглядит жутко

happyjitterbug

Христос из Бездны в Сан-Фруттуозо, Италия

exoduscv

Старый вагон нью-йоркского метро превратился в искусственный риф

R3dSh1ft_706

Статуя под водой

asmazona

Согласитесь, вещи, которые в жизни кажутся совершенно обычными, под водой сразу выглядят жутко. Похожий эффект производят вещи, найденные в лесу.

Поддельная статуя Будды в самом глубоком бассейне в мире, расположенном в Мщонуве, Польша

sezam97

Огромная подводная статуя на Багамах

sp3ctive

Скульптура дракона в озере Невшатель, Швейцария

Av3le

Рельсы исчезающие в воде

DoctorTurkelton

Парижское водохранилище

anarchyrodeo



Памятник американским морякам торгового флота

ADH-Kydex

Затонувший Титаник

AIM1981

Фридайвинг возле Иглезиаса, Италия

solateor

Источник: https://twizz.ru/17-pugayushhix-fotografij-glubokix-vod-togo-744124/?fbclid=IwAR3at3l9Rg3ynswx42M3g8tdP28o4ay1mwCLxjsEk85tyPWbAKrdjafU61I