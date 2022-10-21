17 пугающих фотографий глубоких вод и того, что бывает под ними скрыто, от чего становится не по себе
Вода — это жизнь. Но вместе с тем вода — это мощная стихия, порой очень страшная и пугающая. С нею связан ряд фобий. Например, талассофобия — сильный страх перед глубокими водоёмами, это может быть озеро, море, океан и даже бассейн. Или субмеханофобия — страх погружённых в воду искусственных объектов, которые полностью или частично находятся под водой.
В этом посте мы не стали останавливаться на чём-то одном и решили пугаться по максимуму. Смотрите на завораживающие и пугающие фотографии глубоких вод и того, что скрыто под ними.
Носовое украшение 500-летнего затонувшего корабля — морское чудовище, проглотившее кричащего человека
Корабль «Тюрифьорд», затонувший в 1944 году
Эта фотография шведского фотографа Алекса Доусона стала победительницей в номинации «Затонувшие суда» ежегодного конкурса подводной фотографии UPY 2022.
Подводный лес Musan
Огромные рыбацкие сети
Цепь, уходящая в никуда
Непонятно, насколько тут глубоко, но выглядит жутко
Христос из Бездны в Сан-Фруттуозо, Италия
Старый вагон нью-йоркского метро превратился в искусственный риф
Статуя под водой
Согласитесь, вещи, которые в жизни кажутся совершенно обычными, под водой сразу выглядят жутко. Похожий эффект производят вещи, найденные в лесу.
Поддельная статуя Будды в самом глубоком бассейне в мире, расположенном в Мщонуве, Польша
Огромная подводная статуя на Багамах
Скульптура дракона в озере Невшатель, Швейцария
Рельсы исчезающие в воде
Парижское водохранилище
Памятник американским морякам торгового флота
Затонувший Титаник
Фридайвинг возле Иглезиаса, Италия
Источник: https://twizz.ru/17-pugayushhix-fotografij-glubokix-vod-togo-744124/?fbclid=IwAR3at3l9Rg3ynswx42M3g8tdP28o4ay1mwCLxjsEk85tyPWbAKrdjafU61I
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