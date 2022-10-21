НОВОСТИ МИРА

Авиашоу ВВС Швейцарии в Альпах

Фото: EPA/Vostock-photo

Выращивание бархатцев в Мехико

Фото: Daniel Cardenas/Anadolu Agency via Getty Images

Подготовка к фестивалю Дивали в Калькутте, Индия

Фото: EPA/Vostock-photo

Чайки в национальном парке Хортобадь в Венгрии

Фото: ЕРА/ТАСС

Последствия пожара в Большой мечети Исламского центра в столице Индонезии

Фото: EPA/Vostock-photo

Ежегодная выставка под открытым небом "Скульптура у моря" открылась в Сиднее

Фото: EPA/Vostock-photo

Рекорд по сжиганию бамбукового риса установили в Индонезии

Фото: Basri Marzuki/NurPhoto via Getty Images

Тыквенный сад в Неаполе

Фото: Anadolu Agency via Getty Images

В Индии отмечают День памяти полицейских

Фото: AP/ТАСС

Игровая выставка Thai Game Show 2022 в Бангкоке

Фото: EPA/Vostock-photo

Члены танцевальной труппы Radio City Rockettes проводят репетицию предстоящего "Рождественского спектакля" в Нью-Йорке

Фото: EPA/Vostock-photo

Подготовка к празднованию Дня мертвых в Мексике

Фото: AP/ТАСС

Выставка "Тинтин, захватывающее приключение" по мотивам серии комиксов бельгийского карикатуриста Эржа в Париже

Фото: EPA/Vostock-photo

В Мельбурне прошла акция участников экологического движения Extinction Rebellion

Фото: EPA/Vostock-photo

Спустя несколько месяцев после наводнений, уничтоживших посевы, тысячи семей в бразильской Амазонии теперь борются с сильной засухой

Фото: AP/ТАСС

Ловля моллюсков в провинции Ла-Корунья на северо-западе Испании

Фото: EPA/Vostock-photo

В Афинах студенты протестуют против присутствия полиции в университетском городке

Фото: EPA/Vostock-photo

Венесуэльские мигранты спят на земле на автовокзале в Манагуа. Через Никарагуа проходит маршрут незаконных мигрантов из Южной Америки, стремящихся в США.

Фото: EPA/Vostock-photo

На Бали прошли антитеррористические учения по обеспечению безопасности в рамках подготовки к саммиту G20

Фото: AP/ТАСС

Уровень воды в реке Миссисипи на территории штата Миссури достиг рекордно низких значений из-за отсутствия осадков

Фото: AP/ТАСС

Столкновения между протестующими и полицией вспыхнули в третью годовщину начала антиправительственных протестов в Чили

Фото: Jose Veas/NurPhoto via Getty Images

Жители Чикаго готовятся к Хэллоуину

Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Детеныш черепахи пытается перевернуться на песке, чтобы добраться до океана на пляже в Ахуачапане, Сальвадор

Фото: Alex Pena/Anadolu Agency via Getty Images

Осень в штате Миссури

Фото: АР/ТАСС

В университете Кальяри на Сицилии обрушилось здание лекционного зала

Фото: EPA/Vostock-photo

Во Франции прошли многотысячные акции протестов против политики властей

Фото: EPA/Vostock-photo

Аргентинский художник Мартин Рон работает над муралом с изображением футболиста Диего Марадоны в Буэнос-Айресе

Фото: АР/ТАСС

По меньшей мере три человека погибли в результате разлива реки Эль-Кастанеда в Венесуэле

Фото: АР/ТАСС

В Китае сохраняется политика нулевой терпимости к коронавирусу, подразумевающая массовое тестирование населения, введение жестких карантинных ограничений, а также локдауны в целых городах

Фото: EPA/Vostock-photo

Водопад Игуасу в Бразилии

Фото: Zuma/ТАСС

Дети с отцом в Бахо-Чикито. Это первый панамский город, куда прибывают незаконные мигранты после пересечения Дарьинского прохода, опасной границы, разделяющей Панаму и Колумбию.

Фото: EPA/Vostock-photo

Поля с розовой травой в китайском Нанкине

Фото: Yang Bo/China News Service via Getty Images

Работа британского скульптора Вероники Райан на пресс-показе выставки номинантов на премию Тернера 2022 в галерее Тейт в Ливерпуле

Фото: EPA/Vostock-photo

Гепард в сиднейском зоопарке

Фото: Zuma/ТАСС

Изготовление глиняной лампы для фестиваля Тихар в Непале

Фото: Rojan Shrestha/NurPhoto via Getty Images

Цветение лаванды в Южной Африке

Фото: EPA/Vostock-photo

Солнечная погода в Лондоне

Фото: Leon Neal/Getty Images

Протест против иностранного военного вмешательства и с требованием отставки премьер-министра Гаити

Фото: EPA/Vostock-photo

Миграция серых журавлей на северо-востоке Венгрии

Фото: EPA/Vostock-photo

Закат на ипподроме в австралийском Мельбурне

Фото: Vince Caligiuri/Getty Images

Покрытого нефтью фламинго обнаружили зоозащитники у озера Маракайбо на северо-западе Венесуэлы

Фото: EPA/Vostock-photo

Мигранты пересекают джунгли на пути из Колумбии в Панаму, надеясь добраться до США

Фото: АР/ТАСС

Студенты-медики отпраздновали День своего покровителя Святого Лукаса в Гранаде на юге Испании

Фото: Alex Camara/NurPhoto via Getty Images

Сильные ливни вызвали наводнения в пригороде Коломбо, Шри-Ланка

Фото: EPA/Vostock-photo

В Шотландии сотни первокурсников устроили "пенные бои" на территории старейшего шотландского университета Сент-Эндрюс

Фото: Lesley Martin/PA Images via Getty Images

Сапожник изготавливает традиционную обувь в Хартуме, столице Судана

Фото: Mahmoud Hjaj/Anadolu Agency via Getty Images

Индийский серый ток на дереве в Пушкаре

Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Волонтеры сортируют пожертвования для жителей Лас-Техериаса, пострадавших в результате стихийного бедствия. Не менее 50 человек стали жертвами схода оползней и наводнений в венесуэльском штате Арагуа.

Фото: Pedro Rances Mattey/Anadolu Agency via Getty Images

В Париже открывается международный автосалон Paris Motor Show 2022

Фото: EPA/Vostock-photo

Тихоокеанский тайфун "Несат" приближается к побережью провинции Гуандун, Китай

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/