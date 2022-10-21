НОВОСТИ МИРА
Авиашоу ВВС Швейцарии в Альпах
Фото: EPA/Vostock-photo
Выращивание бархатцев в Мехико
Фото: Daniel Cardenas/Anadolu Agency via Getty Images
Подготовка к фестивалю Дивали в Калькутте, Индия
Фото: EPA/Vostock-photo
Чайки в национальном парке Хортобадь в Венгрии
Фото: ЕРА/ТАСС
Последствия пожара в Большой мечети Исламского центра в столице Индонезии
Фото: EPA/Vostock-photo
Ежегодная выставка под открытым небом "Скульптура у моря" открылась в Сиднее
Фото: EPA/Vostock-photo
Рекорд по сжиганию бамбукового риса установили в Индонезии
Фото: Basri Marzuki/NurPhoto via Getty Images
Тыквенный сад в Неаполе
Фото: Anadolu Agency via Getty Images
В Индии отмечают День памяти полицейских
Фото: AP/ТАСС
Игровая выставка Thai Game Show 2022 в Бангкоке
Фото: EPA/Vostock-photo
Члены танцевальной труппы Radio City Rockettes проводят репетицию предстоящего "Рождественского спектакля" в Нью-Йорке
Фото: EPA/Vostock-photo
Подготовка к празднованию Дня мертвых в Мексике
Фото: AP/ТАСС
Выставка "Тинтин, захватывающее приключение" по мотивам серии комиксов бельгийского карикатуриста Эржа в Париже
Фото: EPA/Vostock-photo
В Мельбурне прошла акция участников экологического движения Extinction Rebellion
Фото: EPA/Vostock-photo
Спустя несколько месяцев после наводнений, уничтоживших посевы, тысячи семей в бразильской Амазонии теперь борются с сильной засухой
Фото: AP/ТАСС
Ловля моллюсков в провинции Ла-Корунья на северо-западе Испании
Фото: EPA/Vostock-photo
В Афинах студенты протестуют против присутствия полиции в университетском городке
Фото: EPA/Vostock-photo
Венесуэльские мигранты спят на земле на автовокзале в Манагуа. Через Никарагуа проходит маршрут незаконных мигрантов из Южной Америки, стремящихся в США.
Фото: EPA/Vostock-photo
На Бали прошли антитеррористические учения по обеспечению безопасности в рамках подготовки к саммиту G20
Фото: AP/ТАСС
Уровень воды в реке Миссисипи на территории штата Миссури достиг рекордно низких значений из-за отсутствия осадков
Фото: AP/ТАСС
Столкновения между протестующими и полицией вспыхнули в третью годовщину начала антиправительственных протестов в Чили
Фото: Jose Veas/NurPhoto via Getty Images
Жители Чикаго готовятся к Хэллоуину
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images
Детеныш черепахи пытается перевернуться на песке, чтобы добраться до океана на пляже в Ахуачапане, Сальвадор
Фото: Alex Pena/Anadolu Agency via Getty Images
Осень в штате Миссури
Фото: АР/ТАСС
В университете Кальяри на Сицилии обрушилось здание лекционного зала
Фото: EPA/Vostock-photo
Во Франции прошли многотысячные акции протестов против политики властей
Фото: EPA/Vostock-photo
Аргентинский художник Мартин Рон работает над муралом с изображением футболиста Диего Марадоны в Буэнос-Айресе
Фото: АР/ТАСС
По меньшей мере три человека погибли в результате разлива реки Эль-Кастанеда в Венесуэле
Фото: АР/ТАСС
В Китае сохраняется политика нулевой терпимости к коронавирусу, подразумевающая массовое тестирование населения, введение жестких карантинных ограничений, а также локдауны в целых городах
Фото: EPA/Vostock-photo
Водопад Игуасу в Бразилии
Фото: Zuma/ТАСС
Дети с отцом в Бахо-Чикито. Это первый панамский город, куда прибывают незаконные мигранты после пересечения Дарьинского прохода, опасной границы, разделяющей Панаму и Колумбию.
Фото: EPA/Vostock-photo
Поля с розовой травой в китайском Нанкине
Фото: Yang Bo/China News Service via Getty Images
Работа британского скульптора Вероники Райан на пресс-показе выставки номинантов на премию Тернера 2022 в галерее Тейт в Ливерпуле
Фото: EPA/Vostock-photo
Гепард в сиднейском зоопарке
Фото: Zuma/ТАСС
Изготовление глиняной лампы для фестиваля Тихар в Непале
Фото: Rojan Shrestha/NurPhoto via Getty Images
Цветение лаванды в Южной Африке
Фото: EPA/Vostock-photo
Солнечная погода в Лондоне
Фото: Leon Neal/Getty Images
Протест против иностранного военного вмешательства и с требованием отставки премьер-министра Гаити
Фото: EPA/Vostock-photo
Миграция серых журавлей на северо-востоке Венгрии
Фото: EPA/Vostock-photo
Закат на ипподроме в австралийском Мельбурне
Фото: Vince Caligiuri/Getty Images
Покрытого нефтью фламинго обнаружили зоозащитники у озера Маракайбо на северо-западе Венесуэлы
Фото: EPA/Vostock-photo
Мигранты пересекают джунгли на пути из Колумбии в Панаму, надеясь добраться до США
Фото: АР/ТАСС
Студенты-медики отпраздновали День своего покровителя Святого Лукаса в Гранаде на юге Испании
Фото: Alex Camara/NurPhoto via Getty Images
Сильные ливни вызвали наводнения в пригороде Коломбо, Шри-Ланка
Фото: EPA/Vostock-photo
В Шотландии сотни первокурсников устроили "пенные бои" на территории старейшего шотландского университета Сент-Эндрюс
Фото: Lesley Martin/PA Images via Getty Images
Сапожник изготавливает традиционную обувь в Хартуме, столице Судана
Фото: Mahmoud Hjaj/Anadolu Agency via Getty Images
Индийский серый ток на дереве в Пушкаре
Фото: Anadolu Agency via Getty Images
Волонтеры сортируют пожертвования для жителей Лас-Техериаса, пострадавших в результате стихийного бедствия. Не менее 50 человек стали жертвами схода оползней и наводнений в венесуэльском штате Арагуа.
Фото: Pedro Rances Mattey/Anadolu Agency via Getty Images
В Париже открывается международный автосалон Paris Motor Show 2022
Фото: EPA/Vostock-photo
Тихоокеанский тайфун "Несат" приближается к побережью провинции Гуандун, Китай
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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