Почему уличные художники начали разрисовывать трансформаторные будки и что из этого вышло

Трансформаторная будка – пожалуй, один из самых непривлекательных объектов городского пространства. Электрошкафы портят общий вид домов и улиц, вызывают раздражение и тоску, а у некоторых горожан – даже желание написать на них что-нибудь неприличное. Однако в последнее время все больше уличных художников стали рассматривать трансформаторную будку как объект для самовыражения. Такой стрит-арт можно увидеть как в европейских странах (например, в Финляндии), так и в России. Предлагаем вам оценить это искусство.

Финнам не хватает ярких красок: зимы слишком длинные

Финский художник Нино Толванен получил заказ от коммунальщиков своего городка разрисовать трансформаторные будки, и результат не заставил себя ждать. На улицах и в парках появились бабочки, цветы и божьи коровки. Все свои муралы, как и подобает представителю стрит-арта, Толванен создавал, вооружившись не кистью, а баллончиками с краской.

Природные мотивы на будках.

Природные мотивы на «электрошкафах» привели местных жителей в восторг, ведь их северный городок теперь пестрит яркими красками даже зимой. А уж летом в городе совсем красота!

Талантливый финн порадовал земляков.

Муралы-шедевры.

Разрисованные трансформаторные будки можно увидеть и на улицах Хельсинки. Недавно в интернете появились фотографии таких «картин». Правда, выполнены они совсем в другом стиле. Говорят, жители столицы Финляндии тоже в восторге от таких объектов. Правда, вандалы, к сожалению, то и дело оставляют на них свои автографы.

Креативные трансформаторные будки в Хельсинки.

Власти финских городов считают, что с помощью уличных художников можно бороться с вандалами. Согласитесь, что гораздо лучше, если городские стены и трансформаторные будки будут разрисованы высокохудожественными изображениями, нежели каракулями хулиганов, оставляющих повсюду свои автографы, имена музыкальных кумиров или вообще что-нибудь нецензурное.

Это тоже стрит-арт в столице Финляндии.

Градоначальники в российской глубинке зрят в корень

В российских городах тоже можно встретить такое «будочное» творчество и, как показывает практика, более распространено оно в регионах – в городах с более суровым климатом. Надо же как-то раскрасить унылый серый пейзаж!

Так, например, в Иркутске электрошкафы, равно как и автобусные остановки, и стены домов, разрисовывает 25-летний местный художник Владислав.

Молодой человек признается, что в детстве вместе с друзьями оставлял свои «автографы» на стенах домов, а потом понял, что это вандализм и что такие подписи город вовсе не украшают, а, наоборот, портят. В итоге Владислав присоединился к проекту «Голос улиц».

Стрит-арт в стиле Малевича в Иркутске.

Парень начал участвовать в фестивалях стрит-арта и стал украшать неприглядные автобусные остановки и трансформаторные будки картинами в стиле Малевича. Теперь город стал ярче и привлекательнее!

В Уфе трансформаторные будки разрисовывает уличный художник Андрей Миляхов, причем делает это с благословения администрации города. Например, на перекрестке улиц Таллинская и Правды он изобразил советский лимонад. Также в его творческой копилке есть мороженое, почтовый конверт, пчелиные соты…

Уличные картины в Уфе.

Жители города очень довольны результатом и теперь благодарят и креативного уличного художника, и градоначальника, подавшего ему эту идею.

Ностальгия по СССР в Уфе.

А в Магнитогорские на пунктах питания наружного освещения появились картины местного художника Михаила Котлованова. И это так же совместный проект граффитиста с администрацией города.

Уличный креатив в суровом Магнитогорские.

Михаилу благодарны и администрация города, и земляки.

Психологи идею поддерживают

Как мы видим, подобное творчество набирает обороты и становится все более популярным не только в Европе, но и в России. Жители серых депрессивных городов (да и не только депрессивных) подсознательно хотят, выйдя из подъеда своего дома, видеть больше ярких красок и позитивных изображений. И психологи это подтверждают: там, где окружающий пейзаж привлекателен, люди и болеют реже, и живут дольше, и в хандру почти никогда не впадают. Ведь внешний фон очень сильно влияет на самочувствие. Это, кстати, подтверждают и статистические данные учёных-геронтологов.

А эти шедевры нарисовала творческая команда художников в Миассе.

Возможно, когда-нибудь идею подобного стрит-арта подхватят все города, которым не хватает такой «живинки». Осталось только придумать название этому узкому направлению стрит-арта. Главное – чтобы изображения не были халтурой, гармонично вписывались архитектурный облик и не портили его.

Нет сомнений, что желающих разрисовывать будки, электрощитовые и так далее будет хоть отбавляй. Россия, как и другие страны, богата талантливыми стрит-арт-художниками. Один из них, например, живет во Владимире.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/161022/54490/