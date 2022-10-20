Перевал Байдарские ворота в Крыму

Фотографии и текст dimfoto

Это горный перевал через главную гряду Крымских гор, ведущий из Байдарской долины, называемой крымской Швейцарией, на Южный берег Крыма.

Итак, до Орлиного из Севастополя мы добрались на рейсовом автобусе с 5-го километра Балаклавского шоссе. Село Орлиное раскинулось в юго-западной части живописнейшей Байдарской долины.

Где-то там, за скрытыми в облаках вершинами Байдарской Яйлы, у подножия горы Ильяс-Кая прячутся скалы Тышлар с известнейшим Храмом Солнца, куда предстоит ещё добраться.

Нас ждала дорога выходящая из Орлиного на юг — в сторону Байдарского перевала.

Примерно через полтора километра подъема по довольно пологому и гладкому шоссе мы подошли к роднику Деспита.

Смысл названия источника покрыт туманом. Происходит название, вроде, от надписи на карте крымского краеведа И.Л.Белянского, многие годы занимавшегося поиском и возвращением забытых или переименованных крымских топонимов. Еще примерно через 1,5-2 километра ходьбы находим родник Деспита верхний. Этот источник уже давно пересох. Под эмблемой МПС с близкого расстояния хорошо читается дата «1896».

Лес вокруг в основном лиственных пород. Корни причудливо извиваются и торчат тут и там из откосов над дорогой. Ландыши цветут ещё.

Особенностью нашего подъёма на перевал было то, что если в долине было солнечно, то вершины всех окрестных невысоких гор скрывали облака или, вернее сказать, туман. С какой-то определённой высоты, за источником Деспита верхний, заметно потемнело, а на дорогу стал выползать белёсый туман.

Сам перевал не очень впечатлил тогда. Там есть арка со смотровой площадкой, кабак, но лучше всё это смотреть в ясную погоду. Гораздо интересней было пройтись по самому гребню гор чуть в сторону от перевала. И мы пошли тропинками по туманному лесу.

Забавно было смотреть вверх. По вертикали туман уплотнялся скорей чем по горизонтали.

Потом мы выползли к обрыву, но оценить его высоту и крутизну не смогли.

Забрели в какое-то ущелье:

Пионы:

Под конец прогулки наш проводник Антон решил показать совершенно сказочное место в лесу на Байдарском перевале. Шли вдоль обрыва иногда в нескольких метрах от края, иногда в нескольких десятках метрах.

Рано или поздно от скалы будут откалываться новые глыбы и катиться вниз к морю. Если ехать по Южнобережному шоссе, то можно наблюдать множество таких обломов. Красив лес на Байдарском перевале.

Повсеместно цвели пионы.

Показалось нагромождение больших глыб.

Спускались с перевала к Южнобережному шоссе по Старому Севастопольскому шоссе.

Источник: https://loveopium.ru/putshestviya/pereval-bajdarskie-vorota-v-krymu.html