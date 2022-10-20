Милые, нежные и необычные фото собак, которые поднимут вам настроение
Все люди делятся на два типа – кошатники и собачники. Конечно, это не совсем так, но сегодня мы хотим обратиться именно к последним. Владельцы собак, скажите честно, прогулки в дождь и вьюгу, ранние подъемы в выходной день и прочие прелести собачьей жизни оправдывают их искреннюю дружбу и преданность? Что за вопрос, конечно да! Это вам не кошка, которая живет сама по себе, и вспоминает про хозяина только, когда нужно поесть или поменять горшок.
Ладно, не будем углубляться в вечный спор, главное, что нас объединяет – это любовь к животным! Сегодня мы подготовили для вас подборку лучших фотографий собак, авторы которых стали призерами престижного конкурса Fine Art Photo Awards в номинации «Природа и животные».
ДАЛИ — КЛОУН
DDi Arte
Французский бульдог в костюме клоуна.
СОБАКА — ТОП-МОДЕЛЬ
Nina Jüngling
Майя — далматинец. Во время съемки она прибывает в отличном настроении, и уже точно готова стать настоящей топ-моделью.
ЦВЕТОЧНАЯ КОРОНА ДЛЯ СОБАК
Stephanie Schmidt
Stephanie Schmidt
Stephanie Schmidt
Stephanie Schmidt
Stephanie Schmidt
В прошлом году мы начали наш проект Flower Crown Dogs (коронованные цветами собаки), в котором при помощи цветочных корон на голове мы превращаем собак в королей и королев.
Совместный проект: Stephanie Schmidt и Anna Bischoff.
ПОД СОБАКОЙ
Wolfram Pertl
Wolfram Pertl
Wolfram Pertl
Wolfram Pertl
Wolfram Pertl
Съемка собак снизу — это попытка показать наших любимых четвероногих друзей с новой точки зрения, которая иначе была бы невозможна.
Источник: https://dzen.ru/a/Y0khN1rHO3X6OVC5?&
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