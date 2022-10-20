Милые, нежные и необычные фото собак, которые поднимут вам настроение

Все люди делятся на два типа – кошатники и собачники. Конечно, это не совсем так, но сегодня мы хотим обратиться именно к последним. Владельцы собак, скажите честно, прогулки в дождь и вьюгу, ранние подъемы в выходной день и прочие прелести собачьей жизни оправдывают их искреннюю дружбу и преданность? Что за вопрос, конечно да! Это вам не кошка, которая живет сама по себе, и вспоминает про хозяина только, когда нужно поесть или поменять горшок.

Ладно, не будем углубляться в вечный спор, главное, что нас объединяет – это любовь к животным! Сегодня мы подготовили для вас подборку лучших фотографий собак, авторы которых стали призерами престижного конкурса Fine Art Photo Awards в номинации «Природа и животные».

ДАЛИ — КЛОУН

DDi Arte

Французский бульдог в костюме клоуна.

СОБАКА — ТОП-МОДЕЛЬ

Nina Jüngling

Майя — далматинец. Во время съемки она прибывает в отличном настроении, и уже точно готова стать настоящей топ-моделью.

ЦВЕТОЧНАЯ КОРОНА ДЛЯ СОБАК

Stephanie Schmidt

Stephanie Schmidt

Stephanie Schmidt

Stephanie Schmidt

Stephanie Schmidt

В прошлом году мы начали наш проект Flower Crown Dogs (коронованные цветами собаки), в котором при помощи цветочных корон на голове мы превращаем собак в королей и королев.

Совместный проект: Stephanie Schmidt и Anna Bischoff.

ПОД СОБАКОЙ

Wolfram Pertl

Wolfram Pertl

Wolfram Pertl

Wolfram Pertl

Wolfram Pertl

Съемка собак снизу — это попытка показать наших любимых четвероногих друзей с новой точки зрения, которая иначе была бы невозможна.

Источник: https://dzen.ru/a/Y0khN1rHO3X6OVC5?&