Как гипер-реалистичный макияж по мотивам картин Дали и Рембранта стал формой самовыражения для учительницы из Канады

Мими Чой из Ванкувера стала известной благодаря своим необычным работам, которые она выполняет на собственном лице и телах моделей. Ее невероятный макияж приковывает к себе взгляд, как публики, так и прессы своей оптической иллюзией реалистичности. Мими Чой стала популярной среди миллионов пользователей социальных сетей благодаря своему невероятному таланту и креативному подходу к творческому процессу.

Мими Чой самый строгий критик сама себе

Мими Чой рисует гипер-реалистичный макияж на лицах моделей. Фото:https://www.spletnik.ru

Необычная художница Мими Чой живет в Канаде. Она рисует свой гипер-реалистичный макияж на лицах и телах моделей, а также на собственном теле. Мими организовывает мастер-классы по визажу, делится своими секретами и рассказывает о том, что ее вдохновляет на творчество. С ней работают известные бренды. Художница сама для себя самый строгий критик.

Будущая художница появилась на свет в Макао – азиатском Лас-Вегасе. Несмотря на это, сама Мими считает, что в ней сочетаются две культуры – азиатская и европейская. В 90-е годы привезли девочку в Канаду, где она окончила школу по искусству макияжа.

Было время, когда Мими работала учительницей и уделяла больше внимания академическим наукам, чем искусству, а уж тем более макияжу. Это забирало всю ее энергию, поэтому мама посоветовала девушке заняться творчеством и обратить внимание на собственные увлечения, чтобы избавиться от стрессовой ситуации.



На сегодняшний день Мими Чой пользуется популярностью, у нее множество подписчиков в соцсетях. Недавно она показала коллекцию работ совместно с маркой Mehron Beauty.

Что вдохновляет художницу на творчество

У Мими Чой удивительная форма самовыражения. Фото: https://www.spletnik.ru

На необычное творчество Мими Чой вдохновляют картины Сальвадора Дали, Рембрандта и художника Маурица Корнелиса Эшера из Нидерландов, который известен своими работами в стиле оптической иллюзии. Однако художница-визажист старается абстрагироваться от влияния изображений знаменитостей, сохраняя индивидуальный почерк в творчестве.

При этом у художницы существуют не только положительные источники вдохновения. У нее наблюдается расстройство сна, поэтому некоторые ее изображения отражают ночные видения и возникающие галлюцинации. Поэтому, глядя на такой визаж, остается гнетущее впечатление.

Изображения, отражающие ночные видения Мими Чой. Фото: https://www.spletnik.ru

Благодаря своему творчеству, Мими удается преодолевать свой недуг. Ее талант поражает удивительной формой самовыражения. Кроме этого, художница ищет вдохновение из всего окружающего. Она старается быть в курсе всех модных событий, просматривает все интересующие ее подборки фото в Google.

Мими Чой признается, что не работает специально для каких-либо модных показов. Однако ее работы украшают обложку Tush Magazine, о ней писал Teen Vogue.

Правила Мими Чой, которые делают ее счастливой

Работы художницы показывают эмоции человека через макияж. Фото:https://www.spletnik.ru

Для Мими Чой главным в творчестве является показывать эмоции через внешний вид. Так как все боятся показать свое внутреннее «я», макияж помогает изобразить истинное эго человека.

Для процесса визажа художнице требуется от трех до десяти часов. Она использует палитру теней, цветных карандашей, помаду известных брендов. При этом художница не пользуется программой Photoshop. Весь нанесенный нею визаж – это реальность. Все свои работы она публикует в микроблог.



Среди созданного Мими макияжа нет такого бьюти-образа, который ей нравится больше всего. Но в фаворитах художницы находится образ шкафа, где нарисовано большое количество вещей на полках. Кроме этого, Чой любит рисовать животных, а также наносить макияж в виде множества оптических глаз на лице. Именно этот макияж сделал художницу популярной и стал ее визитной карточкой в мире искусства.

Мими Чой считает, что не нужно иметь специальное образование, чтобы стать хорошим визажистом. Отсутствие классического обучения, наоборот, способствует широте полета мысли и творчества, стирает стандартное представление об образах.

О чем мечтает художница

Мими Чой мечтает работать с знаменитостями: Леди Гага, Бейонсе, Рианна, Билли Айлиш. У нее есть множество предложений для них. А также в дальнейшем она хочет создавать работы для музыкальных фильмов.

Своей известности Мими Чой во многом обязана соцсетям. Ведь благодаря им любой, войдя в Instagram, может посмотреть работы художницы и оценить их. Она вспоминает свои первые шаги в макияже. Мими публиковала фото в соцсети, где их видели подписчики. Вскоре ее бьюти-образы запостила NYX Professional Makeup. После этого другие марки заинтересовались работами художницы-визажиста.

Для Мими Чой визаж — это вид искусства, а лицо — полотно, на котором она творит. Фото: https://www.spletnik.ru

Для Мими визаж – это искусство, а лицо и тело – это полотно, на котором она творит. Ей нравится рисовать оптические иллюзии на своем лице и лицах других. Это приносит художнице удовольствие, делает ее счастливой. Поэтому она будет продолжать любимое дело, развиваться, создавая новое искусство. В планах Чой организовать мейкап-школу, где она сможет делиться знаниями, продолжая вести мастер-классы.

Мими Чой нашла тело в качестве объекта для творчества.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/181022/54511/