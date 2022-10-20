Зачем революционные и советские матросы обвязывались пулемётными лентами

Каждый, хотя бы раз видел фотографии первой половины XX века, на которых изображены или русские революционные матросы, или советские морские пехотинцы, обвязанные пулеметными лентами. Выглядят эти мужчины крайне сурово. Вот только зачем обвязываться пулеметной лентой? Разве что для устрашения классового противника. Однако, на самом деле вязали ленты на тело отнюдь не из желания придать себе лихого вида.

Аврора уплыла. ¦Фото: ya.ru.

В чем заключается главное преимущество холодного оружия? В отличие от ручного метательного (пращей, луков, арбалетов) и огнестрельного ему не нужны боеприпасы! Очевидно, что для переноски боеприпасов стрелкам нужны какие-то сумки. Поэтому в до пороховую эпоху люди пользовались колчанами для стрел, болтов и дротиков, а также сумками для камней и металлических пуль пращи.

Мушкетеры в берендейках. ¦Фото: fonar.tv.

С появлением огнестрельного оружия появились берендейки – плечевые ремни, на которые крепилась сумка с пулями и пыжами, а также «пороховницы» с порохом для снаряжения мушкета или аркебузы. На западе берендейки называли бандольеры (исп. Bandolera). Развитие огнестрельного оружия не стояло на месте. Сначала появились бумажные патроны с металлическими пулями для мушкета. Они делали ненужными «классические» бандольеры раннего Нового времени, хотя все еще требовали раздельного снаряжения пороха, бумаги (пыжа) и пули при помощи шомпола. Уже тогда бандольеры уступили место патронным сумкам. А в XIX веке люди и вовсе додумались до современных унитарных патронов.

Газырь для патронов. ¦Фото: sfw.so.

Тогда же помимо патронных сумок появились еще и патронташи. В широком смысле патронташ (нем. Patronentasche) – это любое снаряжение для переноски боеприпасов к ручному огнестрельному оружию. При этом патронташи бывают самых разных видов. Это может быть ремень с ячейками для отдельных патронов. Это может быть карман на одежде с ячейками для патронов, например, как кавказский «газырь». Это может быть одна или несколько сумок на ремне. При этом в испаноговорящих странах в XIX и XX веке патронташи все также продолжали называть бандольерами. Единственная проблема любого патронташа в том, что он все-таки является специальным элементом снаряжения, а значит его нужно шить.

Солдаты Конфедерации с патронными сумками. ¦Фото: crazycrow.com.

Когда же «заводского» патронташа не было, стрелки выкручивались как могли. С появлением пулеметов в качестве импровизированного патронташа можно было использовать пулеметную ленту. Благо, пулеметный и винтовочный калибр для многих видов оружия в начале XX века совпадал. Например, винтовка Мосина использовала патроны калибра 7.62 × 54 мм R. Пулемет Максима использовал разные калибры, но в Российской империи он выпускался по лицензии, в том числе под патрон 7.62 × 54 мм R. То же самое касалось и какого-нибудь пулемета Льюиса, который также существовал в варианте под уже упомянутый калибр. Поэтому в отсутствии обычного патронташа, приспособить для своих нужд найденную ленту – благое дело. Делали так, к слову, не только русские революционные матросы, но и мексиканские революционеры-республиканцы в начале все того же XX века и еще многие другие.

Антонио Бандерас в роли мексиканского революционера Пачо Вилья. На груди бандольеры с патронами. ¦Фото: ya.ru.

Другая причина обвязывания лентами заключается в том, что они тяжелые. Таскать коробки с лентами для Максима не всегда сподручно. До модернизации станка в СССР «Максим» был очень тяжелый. Поэтому для расчета имел значение каждый лишний килограмм. И вот вопрос: зачем таскать коробку, если можно намотать ленту на себя? Практиковали подобное не только русские и советские пулеметчики, но и пулеметчики многих других стран. Достаточно поискать снимки немецких расчетов MG-42 во время Второй мировой войны или американских пулеметчиков с M60 во Вьетнаме.

Пехота вермахта. Расчет пулемета и некоторые солдаты несут на себе ленты для MG. ¦Фото: ursa-tm.ru.

Источник: https://novate.ru/blogs/191022/64464/