Древнеримские бани британского города: археологическое достояние с захватывающей историей

При упоминании древнеримских бань на ум никак не может прийти Англия, а зря. Именно в древнем городке Бат, название которого переводится как «баня», сохранились древнейшие курорты мира, начинающие свою историю от кельтов. Удивительное притяжение этих мест привлекает и современных туристов, у которых есть уникальная возможность прикоснуться и к старым традициям, и к новым тенденциям.

1. Древнее святилище кельтов

Древнеримская терма в британском городе Бат – это уникальное археологическое достояние с захватывающей историей (Aquae Sulis). | Фото: canadiantraveller.com.

Древнеримские термы, больше известные как Aquae Sulis, являются одними из наиболее хорошо сохранившихся древних памятников в мире (Бат, Великобритания).

Название английского города Бат (Bath – в переводе с английского означает «баня»), в полной мере отражает сущность древнейшего населенного пункта Великобритании. Еще до нашей эры его основали кельты и появились они в этом месте неспроста. Главной причиной зарождения нового населенного пункта стали термальные источники с целебной водой. Минеральный горячий источник находится в долине реки Эйвон на юго-западе Великобритании. Он по сей день является единственным источником в Объединенном королевстве, официально признанный горячим.

Фрагменты фронтона древнекельтского храма, посвященного богине Сулис (Aquae Sulis, Бат). | Фото: romanbaths.co.uk.

Первые поселенцы теплую, даже можно сказать горячую воду (ее температура достигает 50 градусов) использовали не только для омовения и для бытовых нужд. Кельты возле него возвели святилище, посвященное Сулис – богине термальных источников, которая могла излечить физические или духовные страдания и болезни (по преданиям, конечно же). Это весьма почитаемое местное божество, которому поклонялись кельты вплоть до середины IV века.

При раскопках была найдена голова статуи богини Сулис (Aquae Sulis, Великобритания). | Фото: romanbaths.co.uk.

На территории храма и древнеримской термы организованы музеи, где хранятся артефакты, связанные с этим местом (Aquae Sulis, Бат). | Фото: solomatin.livejournal.com.

Как показали исследования, простого омовения в термальных водах для исцеления было маловато. Страждущие приходили в Храм Сулис не с пустыми руками. Во время раскопок на месте алтаря было найдено 18 кельтских монет (времен железного века) и чуть более 12 тысяч – римских монет, что говорит о преемственности культов. Также были обнаружены таблички с именами, украшения, драгоценные камни, посуда, оружие, деревянные и кожаные изделия, оловянные сосуды. Все эти находки наталкивают на мысль, что каждый просящий приносил пожертвования, которые никто не посмел взять даже за двухтысячелетнюю историю. Археологи определили, что помимо подношений в храме проходили культовые обряды, приносили жертву (в основном овощи и фрукты), жгли жертвенный огонь, причем использовали не дрова, а уголь.

https://www.youtube.com/watch?v=slcc8hePAMA

2. Город Бат во времена Римской империи

Макет комплекса с указанием, как подведена вода и, где находятся бассейны (Aquae Sulis, Бат). | Фото: solomatin.livejournal.com.

С приходом на эти земли завоевателей Римской империи древние сооружения не были разрушены, а как раз наоборот. Римляне активно начали обживать город и привносить в его структуру привычные для них сооружения, включая термы (общественные бани).

Интересный факт: На территории города Бат был термальный источник, который активно использовался со времен его открытия королем бриттов – Бладудом. Легенда гласит, что сам властитель и целое стадо его свиней было излечено от проказы после того, как они искупались в источнике. Именно Бладуд первым построил здесь бани, которые после прихода римлян стали называться Aquae Sulis («Воды Сулис»). Рядом с термальными источниками кельты построили святилище, а римляне продолжили использовать языческий храм, только поклонялись они своей богине – Минерве.

Как выглядел древнеримский банный комплекс в английском городе Бат (макет).

Кстати сказать, несмотря на близость водоемов, в Храме Сулис имелись места и для захоронений, только такой чести удостаивались не все, а вот «таблички с проклятиями» имели возможность оставить большинство посетителей.

Так выглядели «Таблички проклятий», который «добрые» люди приносили в храм Сулис, а потом и к горячему бассейну, который считался священным местом (Aquae Sulis, Бат).

Справка: «Таблички проклятий» (Curse tablet) представляли собой очень тонкие листы свинца с высеченным на нем текстом, в котором просили божество о наказании врагов и недоброжелателей, помощи в суде и даже в любовных делах, писали и молитвы об усопших и многом другом. Затем их скатывали в тонкую трубочку и протыкали гвоздями, «запечатанное» послание закапывали в землю возле святилища, в могилы или гробницы, бросали в колодцы или бассейны. Иногда внутри таких свинцовых свертков находили мелкие вещицы, волосы и драгоценности, скорее всего таким образом, просящие пытались усилить взаимосвязь между божеством и тем человеком, о котором идет речь в табличке.

3. Трансформация Храма Сулис в гигантскую терму

Подземная гидротехническая система, созданная древними римлянами (Aquae Sulis, Великобритания). | Фото: heritagedaily.com.

Древний источник с минеральной горячей водой до сих наполняет бассейны римской термы (Aquae Sulis, Бат). | Фото: heritagedaily.com.

В 70-х годах нашей эры римляне не только сохранили древний храм, они его надежно укрепили и превратили в гигантскую терму, больше похожую на культовое сооружение нежели на баню (в нашем понимании). Чтобы обезопасить будущее строение от проседаний, под древний фундамент они уложили «подушку» из толстых бревен, а затем приступили к трансформации, которая полностью соответствовала традиционной планировки термы. Обновленный объект был разделен на три зоны с тремя бассейнами, которые заполнялись водой разной температуры. Один из них назвался кальдариум (в нем всегда была горячая вода), второй – тепидариум (теплая вода), а третий – фригидариум (это означало, что вода холодная). Помимо водных объектов в комплексе было обустроено несколько залов и площадок для отдыха.

Святой источник в римском банном комплексе (Aquae Sulis, Великобритания). | Фото: coloringwithoutborders.com.

Несмотря на то, что архитектурные сооружения поменяли свой облик, Большая ванна осталась на прежнем месте (Aquae Sulis, Бат). | Фото: en.wikipedia.org.

Стоит отметить, что в бассейне с горячей водой никто и никогда не купался, это был священный источник, в который бросали подношения и пожертвования. Он находится на месте древнего алтаря кельтов во внутреннем дворе. Большая баня или основная купель представляла собой довольно масштабный бассейн, облицованный 45 листами цинка. Во времена Древнего Рима этот бассейн находился в огромном зале под сводчатым потолком высотой 20 метров. Учитывая габариты объекта, неудивительно, что для большинства людей того периода римская терма, была самым большим зданием, в которое они когда-либо входили.

Сама же ванна, со ступенями со всех сторон, была глубиной 1,6 метра, а в нишах вокруг парящей воды стояли скамейки и небольшие столики для напитков и закусок, которыми свободно пользовались купающиеся.

Ниши, в которых в старые времена, купающиеся могли отдохнуть, перекусить и выпить напитки (Aquae Sulis, Бат). | Фото: brightsparktravel.ca.

Бассейн с холодной водой в римском терме (Aquae Sulis, Великобритания).

А вот бассейн с холодной водой расположен дальше всех от горячего источника и находится он в подземной части комплекса, рядом с раздевалками и паровыми комнатами, фрагменты которых сохранились в первозданном виде. Теперь в них организована музейная экспозиция, где выставлены все артефакты, обнаруженные в период археологических раскопок и реставрации.

4. Годы забвения и период восстановления древнеримских терм в британском городе Бат

Фрагменты римского банного комплекса, которые можно увидеть в подвалах (Aquae Sulis, Бат).

В начале V века, когда римляне покинули Англию, а на смену им пришли воинственные англосаксонские племена город начали покидать люди, что привело к упадку как жилых строений, так и древнеримского банного комплекса. Очень быстро источники были заилены, превратившись в зловонное болото. Постройки также обветшали, правда, этому поспособствовали в большей степени мародеры, но как бы там ни было, буквально за столетие от былого величия римских бань не осталось и следа.

Новый банный комплекс построен в викторианском стиле (Aquae Sulis, Великобритания).

В Средние века город немного начал оживать, что поспособствовало возрождению источника. В XII веке, благодаря епископу Иоанну Турскому, пробурили новую скважину и построили лечебную ванну, которую спустя 4 столетия преобразовали в Королевский источник с огромным бассейном и небольшим комплексом. Сохранились свидетельства, что термальные источники посещала сам королева Анна Датская, которая приезжала поправить свое здоровье. В честь этого события была установлена памятная колонна с надписью «Anna Regnum Sacrum».

В Большом бювете и в наше время можно выпить стакан целебной воды (Aquae Sulis, Бат).

В XVIII веке на лечебный комплекс обратили особое внимание, что поспособствовало строительству нового архитектурного ансамбля, который мы можем видеть сейчас. Авторами первого проекта стали отец и сын Джон Вуд Старший и Джон Вуд Младший. В 1789 году произошло знаменательное событие, открылся Большой бювет – роскошный павильон, построенный в неоклассическом стиле. К нему подведена целебная вода, которую можно пить и действует он до сих пор.

Входной вестибюль с прекрасным купольным потолком, украшенным лепниной (Aquae Sulis, Великобритания).

Понадобилось еще 10 лет для завершения всего проекта, но это того стоило, ведь в небольшом провинциальном городке появился уникальный комплекс, который мог похвастаться целебными ванными, зонами отдыха и комнатами для процедур, в особенности роскошным вестибюлем, (автор проекта Дж. М. Брайдон), представляющим собой большой павильон со стеклянным куполом в центре.

В последующие годы комплекс несколько раз перестраивали, добавилась колоннада из коринфских колонн, появился второй этаж с широким балконом (нависает над купальней), по краю которого установили скульптуры, построили мост, соединивший комплекс с городской площадью, пристроили Музей и восстановили Ванну Королевы XVII века.

5. Что можно увидеть сегодня

Большая ванна находится ниже уровня земли, поэтому посетители могут увидеть ее с высоты (Aquae Sulis, Бат). | Фото: topvoyager.com.

Учитывая годы забвения, от древнеримского банного комплекса остались лишь разрозненные фрагменты, которые хранятся в музейных экспозициях более позднего объекта. Удалось найти некоторые элементы кельтского храма, которые также бережно хранятся на выставочных пространствах. А вот строения и бассейны, появившиеся в XVIII веке можно увидеть во всей красе, правда, некоторые залы «украшают» строительные леса, поскольку идут реставрационные работы, но прогуляться по музеям и старинным залам все же получится.

Особенно впечатляет банный комплекс в ночное время (Aquae Sulis, Великобритания). | Фото: brightsparktravel.ca .

Единственное, о чем хотели бы предупредить авторы Novate.ru, что ни в коем случае не нужно пытаться искупаться в любом из бассейнов или помыть руки в теплой водичке. Мало того, что вода поступает по свинцовым трубам, которые проложили еще древние римляне (они не знали, что свинец один из 10 самых вредных отравляющих веществ), так еще в ней полно микробов и болезнетворных бактерий, поскольку забор идет прямо из земли без каких-либо очистных систем. Кстати сказать, поменять водопровод никак не получается, специалисты утверждают, что для этого понадобится разобрать весь комплекс до основания.

https://www.youtube.com/watch?v=HW7lvfYlSsU

Хотелось бы отметить, что в историческом комплексе можно в прямом смысле слова прикоснуться как древним святыням, так и более новым объектам, поскольку основной бассейн, куда напрямую поступает теплая вода, не раз перестраивался, впрочем, как и весь объект. Особенно много изменений случилось после почти тысячелетнего забвения.

В одном из залов можно увидеть пример римской технологии «теплый пол» (Aquae Sulis, Великобритания).

Фрагмент древнеримской мозаики (Aquae Sulis, Бат). | Фото: coloringwithoutborders.com.

Тем, кому захочется поправить здоровье, следует отправляться в спа-комплекс Thermae Bath Spa, расположенный неподалеку. Вот там все сделано в соответствии с современными нормами и правилами, так что безопасно поплескаться в водах термального источника точно получится. А попить минеральную водичку можно в том самом Большом бювете (Grand Pump Room), открытом в 1789 году.

Источник: https://novate.ru/blogs/191022/64459/