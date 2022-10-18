15 интересных находок археологов, которые раскроют для нас историю с другой, более интересной стороны
Прошлое скрывает в себе много всего интересного и неизведанного. Чтобы подобраться к разгадкам его тайн, нужно проявить терпение и полностью отдаться изучению истории. Археологи — удивительные люди, решившиеся посвятить всю свою жизнь поискам истины. Ежегодно они находят сотни ценнейших археологических находок, которые приближают человечество к пониманию устройства этого мира. Конечно, работы предстоит ещё очень много. Однако учёные уже знают ответы на некоторые сложные вопросы. И это не может не радовать.
Предлагаем вам взглянуть на некоторые артефакты, которые поразят вас своей исторической ценностью.
Нижняя часть ноги и ступня с сандалией статуи римского императора Марка Аврелия
Император правил в 161–180 годах. Считается, что его род берёт начало от Нумы Помпилия (царя Рима). Каменные ноги в натуральную величину были найдены в Сагалассосе, Турция.
1200 каменных скульптур были найдены в буддийском храме Нэнбуцу-дзю, Япония
Более трёх сотен мумифицированных крокодилов были найдены в древнеегипетском храме Ком Омбо
Древняя статуя времён Римской империи
Хатуссам — была столицей Хеттского царства. Её руины находятся в Турции
Городище было обнаружено ещё 1834 году. Археологические раскопки в нём ведутся с 1906 года и по сегодняшний день.
Археологи обнаружили деревянную лодку, которой, вероятно, более пяти тысяч лет
Старейший храм в мире Гёбекли-Тепе, Урфа
Египетские археологи нашли 59 гробов возрастом более 2500 лет
В Израиле нашли маску возрастом 9000 лет
Красная рука в пещере Шове, Франция, которой более 30000 лет
Древнеримский шлем, который носила элитная римская кавалерия, 1 век нашей эры
Красивое кольцо, найденное в городе Помпеи
Уникальные суданские пирамиды, которым 2500-3000 лет
Пирамиды построены правителями Мероитского царства. Это произошло спустя 800 лет после того, как египтяне прекратили строительство своих пирамиды.
Это крошечный краб застрял в янтаре около 100 миллионов лет назад
Стеклянная мозаика 2000-летней давности из древнего города Зевгма в Турции
Источник: https://etointeresno.net/15-interesnyh-nahodok-arheologov-kotorye-raskroyut-dlya-nas-istoriyu-s-drugoj-bolee-interesnoj-storony?fbclid=IwAR1QPHawNoH4Q3foE71j9195f0P8lm1a3FLx8_S3LUSulVW0CzsrAxns0aw
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