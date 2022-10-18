Самые красивые грибы в мире

Грибы – это члены огромной группы организмов, куда входят микроорганизмы, например, дрожжевые грибы и плесень. Грибы – это целое царство, отделенное от растений, животных и бактерий. Грибы играют важную роль в разложении органического вещества, а также в пищевой цепочке. В мире различают от 1,5 до 5 миллионов видов грибов. Ниже вы найдете наиболее красивые и интересные из них.

Млечник голубой (Lactarius indigo). Довольно распространенный вид грибов, растет в восточной части Северной Америки, Восточной Азии и Центральной Америке. Растет на земле как в лиственных, так и в хвойных лесах. Цвет варьируется от темно-синего у свежих грибов до бледного сине-серого у старых. Молоко, которое выделяет гриб, если его порезать или сломать, тоже голубого цвета. Шапка равна 5-15 см, ножка – 2-8 см в высоту и 1-2,5 см в толщину. Гриб съедобный и продается на сельских рынках в Мексике, Гватемале и Китае.

Панеллюс вида Panellus stipticus. Распространенный вид, растет в Азии, Австралии, Европе и Северной Америке. Растет группами на бревнах, пнях и стволах лиственных деревьев, особенно, на дубах, буках и березах. Это один из биолюминесцентных видов грибов, хотя грибов этого вида из регионов Тихого океана Северной Америке, нет.

Дрожалка оранжевая (Tremella mesenterica). Этот гриб чаще растет на мертвых деревьях, но также на недавно упавших ветках. Желатиновое оранжево-желтое тело гриба (до 7,5 см в диаметре) имеет извилистую поверхность, которая во время дождя становится липкой и скользкой. Гриб растет в трещинах коры, появляясь во время дождя. Через несколько дней после дождя он высыхает и превращается в тонкую пленку или сморщенную массу, способную вновь возродиться после дождя. Этот гриб широко встречается в смешанных лесах и распространен в умеренных и тропических регионах, в том числе в Африке, Азии, Австралии, Европе, Северной и Южной Америке. Гриб съедобен, хотя считается безвкусным. Этот гриб вырабатывает углеводы, которые имеют ценность для исследований.

Родотус (Rhodotus palmatus). Этот гриб – единственный представитель рода в семействе Physalacriaceae. Не очень распространен. Гриб собирают в восточной части Северной Америки, в северной Африке, Европе и Азии. В Европе численность грибов стремительно падает, так что родотуса внесли в Красную книгу. Обычно растет на пнях и бревнах гниющих твердых деревьев. Зрелые грибы отличаются розоватым цветом и характерной «венообразной» поверхностью.

Клавария бледно-бурая (Clavaria zollingeri). Широко распространенный вид грибов. Он имеет трубообразное фиолетовое или розовато-сиреневое тело, вырастающее до 10 см в высоту и 7 см в ширину. Кончики хрупких и тонких ответвлений обычно закругленные и коричневатые. Это сапробный вид грибов, он поглощает питательные вещества, расщепляя органическое вещество. Обычно растет на земле.

Звездовик мешковидный (Geastrum saccatum). Растет в Северной Америке и Европе на гниющих деревьях. Грибники считают его несъедобным из-за его горкього вкуса. Довольно распространенный вид, пик собирания приходится на конец лета. Считается, что отверстие на внешнем слое тела гриба имеет звездообразную форму из-за собирания кристаллов оксалата кальция перед самым раскрытием. В Бразилии гриб называют «звезда земли».

Трутовик чешуйчатый (Polyporus squamosus). Широко распространенный вид гриба, растет в Северной Америке, Австралии, Азии и Европе. Он вызывает белую гниль на деревьях твердой породы. Альтернативное название гриба – седло дриад – относится к греческой мифологии и дриадам, которые якобы могли ездить на этих грибах.

Aseroe rubra. Так называемый морской анемон широко распространен и узнаваем благодаря своему неприятному запаху гнили и форме морской звезды. Растет в садах на лесной подстилке и в травянистых местностях, напоминает красную звезду, покрытую коричневатой слизью, и имеет белую ножку. Привлекает мух.

Коралловый гриб (Clavulinopsis corallinorosacea). Гриб называют так из-за сходства с морскими кораллами. Эти грибы имеют яркий цвет, в основном, оранжевый, желтый или красный. Обычно они растут в старых лесах.одни коралловые грибы сапротрофны, а другие симбиотические или даже паразитарные.

Дождевик коричневый (Lycoperdon umbrinum). Этот вид гриба растет в Китае, Европе и Северной Америке. Эти грибы не имеют открытой шапки со спорами. Вместо этого споры появляются внутри, в шарообразном теле. Созревая, споры образуют глебу в центре тела, которая имеет характерный цвет и текстуру.

Цезарский гриб (Amanita caesarea). Очень ценный съедобный гриб, произрастающий в южной Европе и Северной Америке. Впервые этот гриб описал Джованни Антонио Скополи в 1772 году. Его очень любили правители Римской империи. Он имеет характерную оранжевую шапку, желтые спороносные пластинки и ножку. Этот гриб очень ценили древние римляне, которые называли его Болетус.

Mycena interrupta. Этот гриб растет в Австралии, Новой Зеландии, Чили и Новой Каледонии. В Австралии растет в Виктории, Тасмании, Новом Южном Уэльсе и Южной Австралии, а также в Квинсленде, правда, только в Националньом парке Лэмингтон. Шляпка гриба равна 0,6-2 см, и они имеют ярко-голубой цвет. Когда они появляются, они имеют шарообразную форму, а по мере созревания становятся шире. Шляпки липкие и на вид скользкие, особенно во время дождя.

Ксантория элегантная (Xanthoria elegans). Этот гриб растет на камнях, зачастую рядом с птичьими насестами или норками грызунов. По характеру это лишайник. Он стал одним из первых лишайников, которые использовали в методе датирования скальных поверхностей, известном как лихенометрия. Растет со скоростью 0,5 мм в год в течение первого столетия, а затем его рост немного замедляется.

Сморчок конический (Morchella conica). Съедобный гриб, в верхней части напоминающий соты. Он состоит из целой сети волнистых полос с полостями между ними. Очень ценится среди гурманов, особенно во французской кухне. Гриб очень популярен среди грибников не только с коммерческой точки зрения, но и из-за приятного вкуса.

Мухомор красный (Amanita muscaria). Всем известный мухомор – ядовитый и психотропный базидиальный гриб. Растет в северном полушарии, но также был ввезен и в страны южного полушария, сначала как симбионт в хвойных лесах, а затем и как полноценный вид. Красная шапка с белыми точками – кому не известен мухомор? Это один из самых узнаваемых грибов в мире. Хотя мухомор считают ядовитым, подтвержденных случаев отравления мухоморами нет, а в некоторых частях Европы, Азии и Северной Америки его и вовсе едят после бланширования. Мухомор обладает галлюциногенными свойствами, его главный психотропный компонент – это мусцимол. Некоторые народы Сибири используют его как энтеоген, и он имеет большое религиозное значение в этих культурах.

Источник: https://ecology.md/ru/page/samye-krasivye-griby-v-mire-foto