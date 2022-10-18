Поющие Колоссы Мемнона — статуи, которым не могут найти научного объяснения

Колоссы Мемнона — это две огромные статуи высотой около 18 метров, а вес каждой статуи достигает 700 тонн. Насколько известно, статуи изображают Аменхотепа III. Со временем они обвалились и сейчас их вид оставляет желать лучшего, но сооружения очень интересны.

Перейдем к их тайнам, которыми они прославились, а также объяснить которые не могут.

Материал сооружения — кварцитный песчаник, согласно исследованиям, он был добыт в каменоломне Джебель-эль-Ахмаре, сейчас она находится на месте современного Каира.

И тут возникает вопрос, между Каиром и Луксором, местом расположения статуй, более 700 километров, блоки имели вес во много тонн. Как их переместили на такое расстояние? Это только первый вопрос, ответ на который отсутствует.

Расстояние от 700 до 800 километров, в зависимости от пути. В древности это расстояние могло быть еще большим.

Согласно легенде, статуи должны были охранять вход в храм — большой культовый центр. Возраст самих статуй около 3-4 тысяч лет.

Верхняя часть статуй наполовину разрушена, изначально считали, что это землетрясения, однако так как в Египте практически не было землетрясений, это приняли за вандализм царя Камбиза.

Наверно, можно задаться вопрос, как их строили такой высоты, 3-4 тысячи лет и сразу скептики скажут что все это очень легко и просто. Однако на один вопрос доставки песчаника ответить никто не может, а процесс создания это уже немного другая история.

Я думаю каждый задумался, почему они называются поющими. Дело в том, что с древних времен, по утрам статуи издают мелодичный звук. Он может быть что-то вроде свиста, так и меняться.

Музыка происходила не каждый день и считалось, что тот кто её услышит это хороший знак, для тех кто не услышал, очевидно плохой.

В древние времена музыка считалась одной из самых известных. По сей день музыку можно услышать, но как я уже сказал она происходит не каждый день.

Из-за чего от статуи исходит звук? Вопрос, на который ответить затрудняются. Некоторые объясняют это определенной погодой, влажностью. Другие считают, что это особая конструкция статуй, которая позволяет им создавать уникальную музыку.

Сколько бы догадок не было, но официальной версии так и нет, загадка звуков по сей день остается неразгаданной.

Источник: https://ecology.md/ru/page/pousie-kolossy-memnona—statui-kotorym-ne-mogut-najti-naucnogo-obasnenia/?fbclid=IwAR38lL3GsLYxNjpwGx9abqQL1b3Y9a2XCuVgyTdpbqS34_YN3-g2zzS1-tg