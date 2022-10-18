Драгоценные пагоды Бао Бао Ван: Чем прославилась «принцесса китайских ювелиров»

Азиатские дизайнеры сегодня «звучат» громче и решительнее, чем европейские. Сочетая в своих работах технологические инновации и тысячелетние традиции, современные тренды и древнюю поэзию, вместе с собственным творчеством они продвигают и культуру родной страны. Бао Бао Ван – восточная красавица, внучка председателя правительства КНР, светская львица, которая каждым появлением на публике в алмазах и жемчугах производит сенсацию, входит в число таких «ювелирных» послов китайской культуры. Ее цель – превратить «сделано в Китае» в синоним роскоши и безупречного качества.

Начало карьеры

Кольцо с растительным мотивом.

Есть женщины в творческой среде, которые не только творят красоту (или, наоборот, скандально известные шедевры, вызывающие шквал критических дискуссий), но и собственный образ превращают в произведение искусства. Пожалуй, Бао Бао Ван – из них. Она – лучшая модель для демонстрации украшений своего бренда. Журналисты утверждают, что, когда госпожа Ван входит в помещение, все замолкают и устремляют взгляды к ней – утонченной красавице в сияющих серьгах и браслетах. Она говорит с легким американским акцентом – тому виной годы, проведенные в США, куда Бао Бао Ван и сегодня нередко наведывается и по рабочим делам, и ради развлечения. Кажется, и работа для нее – развлечение, хобби, случайность… Так, человек, привыкший смотреть на других без должного внимания, неспособен будет заподозрить в ней не просто яркую и эффектную женщину, а решительную бизнесвуман, жесткой рукой управляющую ювелирным брендом. Однако Бао Бао Ван – личность многогранная. На ней – абсолютно все процессы, и творческие, и технологические, и выбор материалов, и контроль качества, и продвижение… Может быть, сила характера унаследована ею от известного родственника – а может, выкована необходимостью соответствовать высокому статусу семьи.

Кольцо и подвеска с жемчугом.

Украшения от Бао Бао Ван.

Она родилась в обеспеченной семье в Китае. Ее дедушка был председателем Всекитайского собрания народных представителей КНР – на западе в годы учебы ее называли «Китайской принцессой». Ван росла в престижном районе Пекина. Единственный ребенок в семье (что, в общем-то, неудивительно с китайской демографической политикой), она получала все лучшее – в том числе и образование. В пятнадцать лет она приехала в США и поступила в Колледж Сары Лоуренс, где изучала французскую литературу и фотографию. Уже тогда Бао Бао Ван продемонстрировала тот перфекционизм, который свойственен ей теперь как ювелиру. Ее увлекал процесс печати фотографий – темная комната, ожидание чуда, постепенное появление изображения… Чтобы получить идеальный результат, она могла проводить долгие часы в лаборатории. Как-то раз в погоне за желаемым результатом она проработала там больше двенадцати часов и выбежала из кабинета лишь потому, что ее затошнило от длительного контакта с химикатами. Она обожала бабочек (важный символ китайской культуры и любимый образ многих ее коллег по цеху). И навсегда запомнила свои ранние работы – бабочка, вылетающая из зарослей бамбука, и крупно снятое крыло.

Начав свою карьеру как дизайнер, Бао Бао Ван отложила камеру на дальнюю полку и больше не брала ее в руки. Оказалась незачем – теперь красоту окружающего мира она воплощает в серьгах в форме пагоды и цветочных кольцах.

Браслет и кольцо с цветочными мотивами.

Окончив колледж, Бао Бао Ван перебралась во Францию и стала первой китаянкой, приглашенной на Бал дебютанток (так называемый Крильон бал) в Париже. Многие звезды азиатского ювелирного дизайна не получили специализированной подготовки и искали свой творческий путь методом проб и ошибок – Ван же в 2006 году вернулась в Китай и получила степень геммолога в Геммологическом институте Гонконга. В 2007 году Ван запустила именную линию украшений, заслужившую широкое признание.

Стиль и вдохновение

Подвески в виде сладостей.

Украшения с архитектурными мотивами.

Бао Бао Ван, получив богатый опыт соприкосновения как с китайской, так и с западной культурой, вдохновляется буквально всем вокруг. Искусство кубизма и абстракционизма важно для нее не менее, чем восточная любовная поэзия. Но ее украшения – это личные истории. Например, есть в одной из ее коллекций подвеска-чайник. Она разработана в сотрудничестве с сетью отелей St Regis Hotels & Resorts и выглядит как характерная для них посуда. Но здесь и воспоминания о юности в США. Когда-то именно в этом отеле она жила, только приехав в США. Бао Бао Ван простудилась и скучала по дому, а сотрудники отеля решили ее поддержать и привезли острую кашу из китайского квартала.

Слева — серьги в виде ваз.

Браслет посвящен Запретному городу.

Кулоны с привычными западными сладостями, знакомыми теперь детям во всем мире, чередуются с кольцами архитектурной формы, напоминающими традиционные крыши китайских дворцов и храмов. В числе ее работ – серьги с бриллиантами, повторяющие форму и орнамент традиционных фарфоровых ваз, подвеска и браслет с орнаментированными веерами. Здесь и любимые ювелирами цветочные мотивы, решенные крупно, решительно, почти минималистично – лотосы, каллы, пионы. В отношении материалов Бао Бао Ван консервативна – бриллианты безупречной огранки, опалы, танзаниты, идеально сферические жемчужины и золото.

Светская львица

Украшения с цветочными мотивами.

Бао Бао Ван нередко называют в прессе «светской львицей» — и это правда. В отличие от многих дизайнеров, предпочитающих тишину и одиночество, она обожает вечеринки. «Бал дебютанток» был лишь первой в их череде. Госпожа Ван, по слухам, тепло дружит с Викторией Бэкхем и Эдриеном Броуди, ее видят на самых громких звездных приемах, а европейские и американские знаменитости не избегают возможности предстать на красной ковровой дорожке в ее украшениях. Правда, единственный скандал, связанный с ее именем – это покупка и моментальная продажа особняка в Австралии. Но, в конце концов, что еще делать с домом, который пришелся тебе не по душе, если ты – принцесса китайских ювелиров? И кстати, на этих светских раутах она появляется исключительно в нарядах от китайских дизайнеров, тем самым поддерживая и продвигая их творчество на западе. В 2015 году Бао Бао Ван выпустила коллекцию средств для макияжа совместно с компанией MAC.

Текст: Софья Егорова.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/171022/54506/?fbclid=IwAR38lL3GsLYxNjpwGx9abqQL1b3Y9a2XCuVgyTdpbqS34_YN3-g2zzS1-tg