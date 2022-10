40+ Повседневных Предметов Со Скрытыми Функциями, О Которых Ты Не Догадываешься

Мы ежедневно используем так много вещей, не зная, что мы использовали их неправильно всю свою жизнь. При правильном использовании эти предметы могут легко решить все те небольшие проблемы, с которыми мы раньше или до сих пор сталкиваемся. С помощью этого списка ты также поймешь, почему некоторые вещи разработаны таким образом. Итак, без лишних слов, давай начнем.

Почему Длинные Горлышки У Бутылок?

Зачем делать бутылку с высоким горлышком, если нормального размера также выполняет свою функцию.

Pexels

Ну, это потому, что форма бутылки с длинной горловиной делает ее удобной для держания и, самое главное, помогает распределять тепло по всей бутылке, когда человек ее держит.

Назначение Дополнительных Отверстий В Кроссовках

Должно быть, тебе попадались кроссовки с дополнительными отверстиями вверху и тебе было любопытно их назначение. Если у тебя есть склонность к мозолям, то эти дополнительные дырки помогут тебе потуже завязать обувь.

Youtube

Просто продень шнурки в эти дырки (обязательно крест накрест), чтобы создать петлю на каждой стороне. Это даст тебе более тугую шнуровку по сравнению с твоей нормальной обувью.

Почему Маленьки Кнопки Расположены Так Хаотично На Джинсах?

Любой, кто носит джинсы, скорее всего заметил дополнительные кнопки, чаще всего возле карманов.

Seventeen.com

Это вообще-то заклепки на пуговицах, которые являются стратегическими точками, чтобы джинсы не рвались и не изнашивались. Это была идея легендарного Леви Страусса, и он владеет патентом на заклепки.

Крылышки У Упаковки Сока

Крылышки у упаковки сока не предназначены для полетов сока (хотя они и выглядят мило).

Terrifictop10

Они предназначены для того, чтобы детям было легче их держать.

Тайный Кармашек В Нижнем Белье

Во многих женских трусах есть секретный кармашек, так ведь? В чем его назначение?

Amazon

Он предназначен для тампонов и других мелких предметов. Кто из вас знал уже об этом?

Отверстие В Замке

Если внимательно посмотреть на замок, то ты заметишь там маленькое отверстие внизу. Знаешь, для чего оно нужно?

Youtube/ ben8jam

Он позволяет попавшей в замок воде беспрепятственно стекать, а также смазывать замок маслом, чтобы он не заржавел.

Зачем Сзади Рубашки Есть Петля?

Если твоя рубашка неофициального стиля, то этот совет не сработает. Но если у тебя офисная рубашка с воротником, то на ней на спине скорее всего есть петля. Мы должны поблагодарить моряков за это, ведь именно на флоте пришивали петлю сзади рубашки, чтобы было легче ее вешать на крючки.

Steemit

Позже, в 60ых, это стало распространненым делом среди студентов, чтобы их рубашки не мялись. В наши дни петлю используют как знак качества и уровня.

Симпатичные Ямочки На Шарике Для Гольфа

Если говорить о технических особенностях шариков для гольфа, то они не круглые, и поэтому их нельзя назвать шариками. Но давай не будем вдаваться в подробности.

Pexels

Ямочки на шарике появились, потому что некоторые гольфисты заметили, что шарики с неровностями летят дальше по сравнению с гладкими.

Назначение Дырочки Возле Объектива

Ты, должно быть, заметил/а маленькую дырочку рыдом с объективом камеры iPhone и тебе было любопытно,зачем она там. Отбросим в сторону теории конспирации о том, что Фейсбук шпионит таким образом за людьми.

Yahoo!Finance

На самом деле, это микрофон. В практически каждом смартфоне встроены три микрофона — один внизу на корпусе телефона, один под решеткой динамика и еще один рядом с объективом камеры.

Назначение Стрелочки Возле Уровня Топлива

Все выпускаемые автомобили после 2010 года имеют стрелку рядом со знаком топлива. Так как мы не задумываясь заправляем наши машины, мы не сильно обращаем на нее внимание.

Pinterest

Полезной она становится, если взять машину в аренду и заехать на заправку заполнить бак. Поверь нам, ты не захочешь зайти не с той стороны и выглядеть при этом глупо.

Шнур Питания Apple

На шнуре питания MacBookа есть крылышки, которые можно вытянуть. Они там не просто для красоты.

Mac-fusion

Их легко можно вытащить и обернуть шнур вокруг блока питания.

Вопрос, Которым Мы Все Задавались

Будучи детьми, мы все спрашивали или задавались вопрос, зачем на стерке синяя или две разноцветные стороны. К сожалению, старый миф про то, что она стирает ручку, неверен.

Pexels

Правда в том, что художники используют более плотный тип бумаги и им нужна стерка с более нежным стиранием.

Назначение Ромбовидной Вставки На Рюкзаках

Да, эта вставка выглядит круто, но ее предназначение не в том, чтобы рюкзаки выглядели лучше.

Herschel Supply Co

Предназначение этого хрюшкиного пятачка — дополнительная нагрузка на твой рюкзак. С ее помощью ты можешь легко транспортировать веревки и шнуры, продев их через отверстия.

Почему Дверные Ручки Из Меди?

Ты пользуешься медными ручками много раз на дню и ни разу не всплывал вопрос, почему они сделаны чаще всего из меди? Это не связано со стоимостью меди.

Peakpx

Дело в том, что медь более устойчива к бактериям, а так как ручками пользуются много людей, то медь помогает им оставаться свободными от микробов. Так что если у тебя до сих пор нет медной ручки, подумай о ее приобретении.

Неправильное Использование Коробок

Кто из вас любит китайскую еду? Большинство из нас едят ее просто из коробки или перекладывают на тарелку. Но это неправильный способ есть ее.

Twitter/Eric Alper

Коробочки навынос специально разработаны таким способом, чтобы мы могли использовать их как тарелки. С едой внутри, аккуратно потяни бока в разные стороны и наслаждайся.

Зигзагообразная Сторона Невидимки

Если ты пользуешься невидимками, то наверняка обратила внимание, что одна сторона прямая, а другая волнистая.

Bhg

Это потому, что зигзагообразная сторона лучше держится на прядях волос и не дает заколке соскользнуть с твоих волос.

Назначение Диска Под Крышкой Бутылки

Существует очень низкая вероятность того, что тебе никогда не было интересно, зачем под крышкой лимонада находится пластмассовый диск. Он кажется лишним, но на самом деле помогает с газировкой.

Wikimedia Commons/ProjectManhattan

Нам неизвестна наука, которая кроется за этим, но этот диск помогает удерживать углекислый газ внутри бутылки. Без нее, ты бы не смог/ла наслаждаться пузырьками в своем напитке.

Почему В Иллюминаторах Самолета Дырки?

Если тебе хоть раз приходилось летать на самолете, то ты наверняка заметил/а маленькие отверстия в окне? Обуяла паника? Конечно, это может напугать, потому что ты находишься в воздухе и может показаться, что они следствие воздушного давления или что-то вроде того.

Flickr/Chris Waits

Это вентиляционное отверстие, потому что когда самолет взлетает, то в кабине происходит падение давления, а вентиляционное отверстие помогает давлению в кабине оставаться на безопасном и комфортном уровне. С помощью вентиляционного отверстия самолет может справиться с перепадом давления.

Зачем На Монетах Зазубрины?

На четвертаках и десятках есть зазубрины по краям, но возможно ты заметил/а, что на пятаках их нет. Это все потому, что монеты раньше отливали с разным весом для отображения истинной ценности монеты.

Pexels

Чтобы люди не срезали края и не переплавляли монеты в новые, были добавлены зазубрины, так чтобы никто не мошеничал.

Назначение Выпуклостей На Клавиатуре

Если ты сейчас сидишь за компьютером или ноутбуком, то посмотри на клавиатуру и ты заметишь, что на кнопках F и J есть две маленькие выпуклости. Всегда хотелось узнать, для чего они там?

Fredex

Они нужны для удобства пользователей, чтобы они могли вслепую печатать на клавиатуре. Попробуй, и хотя это может занять много времени, прежде чем ты привыкнешь, но пользование клавиатурой покажется тебе намного легче.

Как Легко Достать Кетчуп

Ах, непосильность задачи достать кетчуп из бутылки. Иногда проходит вечность, прежде чем капля упадет. Один большой бренд придумал решение этой "Великой Проблемы".

Pinterest

Тебе всего лишь нужно повернуть бутылку на 45 градусов и постучать по цифре 57. Соус без усилий вытечет. Поблагодари нас позже.

Функциональность Тележки Для Закупок

Иногда мы заполняем тележку доверху и потом обнаруживаем, что некоторые самые хрупкие помялись.

Pixnio

Решение этой проблемы есть, потяни за петельку на тележке и откроется специальная секция. Немногие люди знают о ней. Она предназначена для хрупких продуктов вроде яиц или ягод.

Истинное Предназначение Кусочка Ткани

Иногда при покупке одежды мы получаем маленький пакетик с кусочком ткани внутри. Многие из нас думают, что это для починки штанов или футболки, если они порвутся, то можно использовать в качестве заплатки.

Scoopwhoop

К сожалению, это неправда. Дополнительную ткань тебе дают, чтобы протестировать материал при стирке.

Для Чего Нужен Цилиндр На Конце Кабеля?

Наверное, ты заметил/а большую цилиндрическую штуку на конце кабеля от твоего ноутбука. Значит для чего она?

Wikimedia Commons

Она помогает предотвратить любые электромагнитные помехи. Например, такие помехи, когда твой мобильный телефон находится рядом с динамиком и ты слышишь странный шум во время звонка.

История Полей Линованной Бумаги

Немногие знают историю появления полей на бумаге. Раньше, когда было великое засилье крыс, они часто проникали в дома и грызли бумагу.

Needpix.co

При наличии полей на бумаге, крысы съедали только края. Конечно, эти времена давно позади, но поля все еще помогают защищать бумагу от общего износа.

Крышечка От Газировки

Если тебе до сих пор не доводилось открывать банку газировки, то либо ты против чрезмерного потребления сахара либо ты живешь в пещере.

Wikimedia Commons

Ну а если доводилось, то ты наверное заметил/а небольшое колечко наверху банки. Есть ли у тебя мысли, для чего его можно использовать? Немногие люди знают, что если повернуть его, то можно использовать его в качестве держателя трубочки.

Другое Использование Съемного Подголовника В Автомобилях

Возможно, ты заметил/а, что подголовники в машинах снимаются, но известно ли тебе, что их можно также использовать для другого.

Evoke

Если вдруг ты оказался взаперти в машине, ты можешь использовать подголовник, чтобы разбить окно машины. Мы надеемся, что этот момент никогда не наступит, но теперь у тебя есть представление, как его можно использовать.

Правильное Использование Пластиковых Крышек

Ладно, пластиковые крышки служат для предотвращения разлива напитка, но есть еще один способ его использования, о котором мало кто знает.

Business Insider

Ты заметишь, что на крышке есть три выступа и дно твоего стакана легко помещается на них. Это поможет предотвратить проливание, если ты садишься, наслаждаясь горячим напитком.

Картофелечистка Для Лука

Большинство людей используют картофелечистки для очистки кожуры от картофеля и моркови. Но не многие знают, что ее также можно использовать и для лука.

Cutco

Используй ее в следующий раз, это не только намного быстрее, но и предупреждает луковые слезы.

Цветные Квадратики На Тюбике Зубной Пасты

Если ты когда-нибудь взглянешь на дно твоей зубной пасты, то найдешь маленькие цветные квадратики. Обычно, они черного, зеленого, красного или синего цвета.

Healthline

Эти квадратики на самом деле являеются маркировкой для машин на конвейере, поскольку помогают определить место отреза тюбика и сгиба для последующей упаковки.

HDTV Антенна В Электрической Розетке

Среднестатистическая американская семья тратит около 200 долларов в месяц на интернет, телефон и телевидение.

Youtube/ ben8jam

Поскольку людям приходится платить безумную сумму денег за каналы HDTV, существует новая технология дисраптора «антенны HDTV», которая транслирует HDTV с больших станций, таких как NBC, ABC, FOX, PBS и многих других.

Отверстие В Колпачке От Ручки

Если посмотреть на шариковую ручку, то не заметишь ничего странного. Но если присмотреться, то заметишь, что в колпачке шариковой ручки есть небольшое отверстие. Учитывая, что шариковые ручки высыхают, если их держать слишком долго без колпачка, отверстие в крышке нецелесообразно, верно?

Pinterest

Оно предназначено для спасения жизни, если кто-то случайно проглотит колпачок. Некоторые дети и даже взрослые имеют плохую привычкую совать колпачки в рот, а отверстие нужно там, чтобы воздух беспрепятственно проходил.

Истинное Назначение Ложки Для Спагетти

Если тебе доводилось использовать ложку для спагетти при приготовлении, тебе наверное было любопытно, почему у нее такая странная форма.

Pinterest

Немногие знают, что эта дырка в ложке служит для определения количества спагетти на ужин. Готовы поспорить, немногие из вас знали об этом.

Назначение Отверстия В Ручке Кастрюли

Хотя профессиональные повара знают, зачем в большинстве ручек кастрюль есть отверстия, существует вероятность, что ты не догадываешься об этом.

Pinterest

И хотя отверстие может служить для того, чтобы повесить кастрюлю куда-нибудь, это не являлось изначальным предназначением. Дырка там для того, чтобы держать поварешку. Так что попробуй в следующий раз, как будешь готовить.

Почему На Микроволновке Черная Сетка

Если ты регулярно используешь микроволновку, то хоть раз спрашивал/а себя, почему на дверке находится черная сетка.

Severin-international

Она нужна там для защиты людей или животыных от вреда электромагнитных полей.

Петля На Ботинках

Мы уже упоминали о дополнительных отверстиях в кроссовках, но как насчет петель в ботинках. Мы уже поняли, что производители не делают ничего просто для удовольствия.

Pexels

Если у тебя есть обувь в стиле милитари, ты мог/ла заметить петли сверху и сзади ботинок. Они полезны, чтобы помочь натянуть обувь при надевании, а также, чтобы повесить свои ботинки позже. Кроме того, можно использовать петлю, чтобы дать больше поддержки шнуркам.

Аксессуары К Пылесосу

Большинство из нас покупают пылесос и выбрасывают вещи, которые находятся с ним в упаковке. Мы помещаем их где-нибудь в доме и никогда не используем их.

Wikimedia Commons

Пришло время снова достать их, так как они используются для определенных, труднодоступных мест.

Крючок На Сиденье Самолета

Хотя не все берут с собой пиджак или костюм в самолете, когда кто-то действительно берет его, они сталкиваются с проблемой, куда их повесить.

Instructables

При внимательном осмотре выяснится, что защелку, удерживающую столик в вертикальном положении, также можно использовать как крючок для одежды.

Вкладки На Пищевой Пленке И Фольге

Если кто-нибудь из вас пытался достать из коробки алюминиевую фольгу или пищевую пленку, вы знаете, что это может быть … головной болью.

Reddit

Что ж, эта проблема в прошлом, потому что на каждой коробке есть маленькие вкладки, которые можно вдавить. Лапки помогают захватить рулон, и он остается на месте, когда ты тянешь его. Не благодари.

Использование Бумажной Соусницы

Мы идем в ресторан быстрого питания и заказываем картофель фри с куриным бургером, и они дают маленькие бумажные стаканчики для соуса.

Reddit

Мы соображаем, как можно помакать гамбургер в соус. Ну, мы все время использовали его неправильно. Соусницу можно легко развернуть, чтобы придать ей форму маленькой тарелки.

Правильное Использование Кондиционера Для Волос

При использовании шампуня, нужно всего лишь помассировать кожу головы, чтобы избавиться от жира и загрязнений волос. Также он моет длину волос. Тем не менее, кондиционер не стоит использовать таким образом.

Flickr

Многие люди наносят кондиционер на всю голову. Вместо этого, следует наносить его только на кончики волос и на длину. Связано это с тем, что кондиционер жирнит корни волос, и без того уже собирающие кожный жир.

Ошибка В Нанесении Тоналки Пальцами.

Кажется разумным, что многие косметические компании хотят продавать свою продукцию, и поэтому они продолжают говорить всем, чтобы они не использовали свои пальцы для макияжа. Тем не менее, оказывается, что это не их уловка, чтобы продавать все больше и больше косметических средств, поскольку использование пальцев для нанесения основы на лицо не может обеспечить ровное покрытие.

Pexels

Кроме того, это может привести к аллергии или другим проблемам с кожей, поскольку на пальцаъ могут находится бактерии. Поэтому в следующий раз лучше всего попробовать спонжик или кисть для тонального крема.

Не Закачивай Воздух Кисточкой Для Туши

Верно, что старые привычки так быстро не уходят. Многие женщины загоняют воздух в тюбик кисточкой для туши, из-за чего продукт сохнет намного быстрее.

Pexels

Короче говоря, нужно следить за тем, чтобы каждый раз, когда ты вынимаешь кисточку, издавался хлопок, а если его не было, это означает, что пора купить новую тушь для ресниц.

Правильный Способ Есть Орео

Что тебе первым приходит в голову при виде Орео? Конечно же, раскрутить, слизать, а потом помакать. Что если мы расскажем тебе, как лучше всего это печенье есть,а ты уже решишь, следовать ли нашему совету или нет.

Instructables

Макая целый Орео с помощью вилки. Просто насади печенье кремовой частью и оно готово для употребления.

Как Правильно Носить Наушники

Знаешь ли ты, что наушники можно надевать сверху вниз? Большинство людей неправильно носят их.

Reddit/wtp

Наушники должны находится над ухом, круглой частью вниз. Таким образом, предотвращается их выпадание из уха.

Правильно Смешивать

Большинство людей просто закидывают в блендер все ингридиенты и нажимают кнопку. Хотя в большинстве случаев это работает, иногда остаются маленькие неперемолотые кусочки.

Pexels

Лучший способ — это сначала добавить жидкие составляющие, а потом твердые. Воронка помогает перемолоть твердые куски более однородно.

Как Правильно Есть Мандарины И Апельсины

Цитрусовые и апельсины в частности очень вкусные. Однако, их употребление может создать небольшой беспорядок, а чистка руками оставляет липкие пальцы.

Pexels

Лучший способ — разрезать его с обеих сторон, а затем разрезать среднюю часть пополам. Это сэкономит твое время и обеспечит сухость твоих пальцев.

Меньше Складок С Помощью Шелковой Бумаги

Шелковая бумага имеет множество применений, и одним из них является упаковка одежды для уменьшения складок.

Wikimedia Commons

Просто положи свою одежду в слой шелковой бумаги и упакуй ее. Ты заметишь, что будет меньше складок.

Нет Нужды Разогревать Еду

Приходишь домой голодный и уставший, пытаешься разогреть еду в холодильнике. Действительно раздражает, если середина блюда не прогревается.

Thekitchn

Лучший способ справиться с этой раздражающей проблемой — оставить дырку в середине тарелки, а затем нагреть блюдо. Еда нагревается таким способом более равномерно.

Как Правильно Использовать Нить Для Зубов.

Зубная нить — отличный способ поддерживать гигиену полости рта, но многим людям это трудно. Те, кто используют нить, в большинстве своем делают это неправильно.

Reddit/simonific

Лучший способ — сделать петлю из зубной нити, и это гарантирует, что ты не повредишь десны или даже пальцы.

