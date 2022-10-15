Что известно о бенинской бронзе, и Почему музеи по всему миру возвращают её на родину

Бенинские бронзовые изделия были источником споров в течение ста с лишним лет. Недавние события в области их реституции заставили европейские и нигерийские музеи объединиться, чтобы бороться за их общее наследие. О том, что такое бенинская бронза, в чём её ценность и почему музеи по всему миру не так давно стали возвращать её на родину – далее в статье.

Бенинская бронза

Дворец короля, Бенин, Нигерия, гравюра Ольферта Даппера. \ Фото: pinterest.com.

Бенинские бронзовые изделия происходят из Бенин-Сити в современной Нигерии, ранее исторической столицы Королевства Бенин. Королевство было основано в средневековый период и управлялось непрерывной цепью Обов, или королей, передававших титул от отца к сыну.

Слева направо: Бенинская бронзовая табличка, примерно XVI-XVII века. \ Бенинская бронза в регалиях под европейским влиянием, XVI век.

Бенин неуклонно превращался в могущественный город-государство благодаря военным кампаниям и торговле с португальцами и другими европейскими странами, зарекомендовав себя как богатая нация. Оба был центральной фигурой во всей торговле, контролируя различные товары, такие как порабощённые люди, слоновая кость и перец. На пике своего расцвета нация развила уникальную художественную культуру.

Слева направо: Глиняная голова. \ Памятная трофейная голова из бронзы, конец XV — начало XVI века.

Выполненные из литой латуни, дерева, коралла и резной слоновой кости, бенинские произведения искусства служат важными историческими записями Королевства Бенин, увековечивая память об истории города, его династической истории и понимании взаимоотношений с соседними обществами. Многие предметы были заказаны специально для алтарей предков прошлых Обов и королев-матерей, фиксирующих взаимодействие с их Богами и увековечивающих их статус. Они также использовались в некоторых ритуалах в честь предков и для подтверждения вступления в должность нового правителя.

Слева направо: Главный имам Угиэ-Эрхоба, Королевство Бенин, Нигерия, 1994 год. \ Бронзовая голова Обы.

Произведения искусства были созданы специализированными гильдиями, контролируемыми Королевским двором Бенина, с использованием глины и древнего метода литья воска для создания более тонких деталей для формы перед заключительным этапом заливки расплавленного металла. На сегодняшний день всё ещё существует одна гильдия, которая производит работы для правителя, передавая ремесло от отца к сыну.

Вторжение в Бенин

Слева направо: Джеймс Роберт Филлипс. \ Алан Максвелл Буасрагон и Локк, двое британцев, выживших в засаде.

Богатство Бенина подпитывалось его оживлённой торговлей с прямым доступом к ценным природным ресурсам и не только. Первоначально такие страны, как Германия, Бельгия, Франция, Португалия, Испания и Великобритания установили отношения и заключили торговые соглашения касательно природных и ремесленных ресурсов Бенина. Чтобы избежать конфликтов друг с другом в Африке из-за территорий, европейские страны собрались на Берлинскую конференцию 1884 года, чтобы установить регулирование европейской колонизации и торговли в Африке. Берлинскую конференцию можно рассматривать как одну из отправных точек «Борьбы за Африку», вторжения и колонизации африканских стран европейскими державами. Это ознаменовало начало Эпохи империализма, с последствиями которой человечество всё ещё сталкивается и сегодня.

Французская политическая карикатура, Изображающая Берлинскую конференцию 1884 года. \ Фото: commons.wikimedia.org.

Европейские страны навязали свою самозваную власть, установив экономическое, духовное, военное и политическое господство над африканскими странами. Естественно, со стороны африканских стран было оказано сопротивление, но все они были встречены насилием и значительными человеческими жертвами.

Бенин изо всех сил пытался противостоять иностранному вмешательству в свою торговую сеть, особенно с британцами, которые хотели контролировать торговлю и территорию Западной Африки. Бенин стал ослабленным государством, когда члены королевской семьи захватили власть, и снова, когда вспыхнули гражданские войны, нанеся значительный удар как по администрации Бенина, так и по его экономике. Великобритания, неудовлетворенная своими торговыми соглашениями с Бенином и стремлением к единоличному контролю над торговой властью, планировала свергнуть Оба. В 1897 году Джеймс Роберт Филлипс и несколько солдат отправились в город с несанкционированной миссией в поисках аудиенции у Оба с основным мотивом свергнуть его. В письме министру иностранных дел Филлипс написал: «Я уверен, что есть только одно средство, а именно свергнуть короля Бенина с его трона».

Слева направо: Вырезка из газеты с подробным описанием Резни в Бенине, 1897 год. \ Снимок из статьи Резня в Бенине.

Время прибытия было выбрано намеренно, совпав с фестивалем Игу, который был священным временем в Бенине, во время которого посторонним было запрещено входить в город. Из-за ритуальной традиции самоизоляции во время этого фестиваля Оба не смог встретиться с Филлипсом. Правительственные чиновники из Бенин-Сити ранее предупреждали, что любой белый человек, который попытается въехать в город в течение этого времени, будет встречен смертью, что именно и произошло. Гибель этих британских солдат стала важной причиной, чтобы оправдать дальнейшее нападение.

Слева направо: Британские солдаты внутри разграбленного комплекса Бенинского дворца, 1897 год. \ Оба Овонрамвен с солдатами в Калабаре, Нигерия, 1897 год.

Месяц спустя возмездие пришло в виде британской армии, которая провела кампанию насилия и опустошения в городах и деревнях на пути к Бенин-Сити. Последовавшие за этим события привели к концу Королевства Бенин, их правитель был вынужден отправиться в изгнание и подчинить оставшихся людей британскому правлению, а также к неоценимым человеческим жертвам и культурным ценностям Бенина. В соответствии с Гаагской конвенцией 1899 года, ратифицированной три года спустя, это вторжение рассматривалось как военное преступление, запрещающее разграбление мест и нападение на незащищённые города или жителей. Эта огромная культурная потеря была актом насильственного уничтожения истории и традиций Королевства Бенин.

Бенинская бронзовая статуя Леопарда, XVI-XVII века. \ Фото: docplayer.cz.

Именно поэтому бенинские бронзовые изделия разбросаны по всему миру. По оценкам профессора из Музея Питт-Риверса — Оксфордского университета, сегодня в известных коллекциях насчитывается более десяти тысяч предметов. Учитывая неизвестное количество бенинских бронзовых изделий в частных коллекциях и учреждениях, произвести их точную оценку не представляется возможным.

Оба Акензуа II, Бенин. \ Фото: hmoob.in.

Нигерия требует вернуть своё украденное культурное наследие с начала 1900-х годов, ещё до того, как страна обрела независимость в 1960 году. Первое требование о возмещении ущерба было подано в 1935 году сыном изгнанного Оба, Акензуа II. Две короны и туника из коралловых бусин были возвращены частным образом.

Слева направо: Статуя Акензуа II. \ Алтари предков Акензуа II, 1936 год.

Требование реституции со стороны африканских государств выходит за рамки потребности во владении бесценными материальными артефактами, но также является способом для бывших колоний изменить доминирующий имперский нарратив. Это повествование препятствует попыткам Бенина взять под контроль их культурный нарратив, создать и контекстуализировать их культурные объекты и уйти от своего колониального прошлого.

Процесс реституции

Королевский трон, XVIII-XIX века. \ Бенинская бронзовая табличка младшего придворного чиновника, XVI-XVII века.

В последние несколько десятилетий реституция культурных ценностей вышла на передний план благодаря возобновившимся разговорам о деколонизации и антиколониальной практике в музеях и коллекциях. То, что побудило возобновить разговор, скорее всего, началось с доклада Сарра и Савоя за 2017 год, организованного французским правительством для оценки истории и нынешнего состояния находящихся в государственной собственности французских коллекций африканского наследия и произведений искусства, а также обсуждения потенциальных шагов и рекомендаций по возвращению артефактов, сделанных во время империалистического правления.

Поскольку никакая международная политика или закон не принуждают возвращать эти объекты, решение о том, возвращать их или нет, полностью зависит от отдельного учреждения. В целом реакция была положительной, поскольку многочисленные учреждения объявляют о безоговорочном возвращении бенинских бронзовых изделий в Бенин-Сити:

1. Абердинский университет стал одним из первых учреждений, пообещавших полностью вернуть бронзовую скульптуру, изображающую Оба Бенина.

2. Форум Гумбольдта, новейший музей Германии, объявил о соглашении с правительством Нигерии о возвращении значительного числа произведений искусства Бенина в 2022 году.

3. Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке объявил в июне 2021 года о своих планах вернуть две скульптуры Национальной комиссии Нигерии по музеям и памятникам.

4. Национальный музей Ирландии пообещал в апреле 2021 года вернуть свою долю из двадцати одного произведения искусства Бенина.

На фотографии Марк Уокер возвращает Бенинские бронзы принцу Эдуну Акензуа, 2015 год. \ Фото: google.ru.

5. Правительство Франции единогласно проголосовало в октябре 2020 года за возвращение двадцати семи экспонатов из французских музеев как в Бенин, так и в Сенегал. Это было оговорено при условии, что предметы будут возвращены, как только Бенин создаст музей для их размещения.

6. Музей набережной Бранли возвращает двадцать шесть предметов бенинского искусства. Вопрос о реституции стал главной темой для обсуждения во Франции, особенно благодаря недавним действиям нескольких активистов, в том числе Эмери Мвазулу Диябанза.

7. Несколько британских учреждений объявили о своих планах репатриировать бенинские бронзы, в том числе Музей Хорнимана, Колледж Иисуса Кембриджского университета, Музей Питт-Риверса Оксфордского университета и Национальный музей Шотландии.

Были также случаи, когда отдельные лица добровольно возвращали предметы в Бенин. В 2014 году потомок солдата, принимавшего участие в нападении на город, лично вернул объект Королевскому двору Бенина.

Бронзовая голова королевы-матери, художник Королевства Бенин, Нигерия.

До тех пор, пока не будет построен музей для размещения этих возвращений, реализуется несколько проектов, направленных на содействие реституции другими способами. Одним из проектов является проект Digital Benin, платформа, которая в цифровом виде объединяет произведения искусства, разбросанные по всему миру из бывшего Королевства Бенин. Эта база данных обеспечит глобальный публичный доступ к произведениям искусства, их истории и связанной с ними документации и материалам. Это будет способствовать дальнейшим исследованиям для людей, находящихся в неблагоприятном географическом положении, которые не могут лично ознакомиться с материалами, а также даст более полное представление об историческом значении этих культурных ценностей. Цифровой Бенин объединит фотографии, устные истории и богатый документальный материал из коллекций по всему миру, чтобы предоставить давно запрошенный обзор королевских произведений искусства, разграбленных в XIX веке.

Музей Западной Африки в Эдо

3D-рендеринг Музея Западной Африки в Эдо. \ Фото: search.muz.li.

Когда бронзовые предметы Бенина вернутся, у них будет место в Музее западноафриканского искусства Эдо (EMOWAA), который откроется в 2025 году. Музей строится в рамках инициативы «Заново открывая историю Бенина», совместного проекта, возглавляемого Фондом восстановления наследия, Британским музеем и ассоциациями Аджайе, Группой Бенинского диалога и правительством штата Эдо.

Слева направо: Бронзовая фигура. \ Бронзовая фигура наездника.

Усилия по созданию этого музея частично предпринимаются благодаря правительству штата Эдо и Бенинской группе диалога, многосторонней группе сотрудничества с представителями различных учреждений, которые обязались делиться информацией и проблемами, касающимися произведений искусства Бенина, и содействовать постоянной экспозиции этих объектов.

Бронзовая табличка с фигурами. \ Фото: pinterest.com.

Большинство музеев, участвующих в процессе возвращения, упомянутых выше, являются частью Бенинской диалоговой группы и принимают участие в плане содействия постоянной демонстрации вращающихся предметов, предоставленных музею в аренду. Первым этапом создания музея станет монументальный археологический проект, который считается самыми масштабными археологическими раскопками, когда-либо проводившимися в Бенин-Сити. Основное внимание в ходе раскопок будет уделено обнаружению остатков исторического здания под предполагаемым участком и включению руин в окружающий музейный ландшафт. Эти фрагменты позволяют расположить сами предметы в их доколониальном контексте и подарят посетителям возможность лучше понять истинное значение этих артефактов в рамках традиций, политической экономии и ритуалов, закреплённых в культуре Бенин-Сити.

P.S.

Дом вождя, Королевство Бенин, Нигерия, 1994 год. \ Фото: twitter.com.

По состоянию на июль 2021 года возник спор о том, кто сохранит право собственности на объекты, как только они будут выведены из эксплуатации и возвращены в Нигерию.

Нынешний Оба, Эвуаре II, организовал встречу в июле 2021 года, требуя, чтобы возвращение бенинских бронз было отклонено от текущего проекта между правительством штата Эдо и Фондом восстановления наследия (LRT), назвав LRT «искусственной группой».

Медная табличка, художник из Эдо (придворный стиль Бенинского королевства), середина XVI-XVII века. \ Фото: ro.pinterest.com.

Как правнук Оба, который был свергнут в 1897 году, он настаивает на том, что правильным и единственным законным местом назначения для бронзовых изделий будет Королевский музей Бенина, расположенный на территории его дворца. Он настаивал на том, что бронзовые изделия должны были вернуться туда, откуда они были взяты, и что он был хранителем всего культурного наследия Королевства Бенин.

Оба Эредиаува II на церемонии Igue в Королевском дворце, Бенин-Сити, Нигерия, декабрь 1981 года. \ Фото: pinterest.com.

Существует также вероятность того, что вмешательство Оба произошло слишком поздно. Уже подписаны контракты на миллионы долларов для поддержки проекта LRT от различных учреждений и правительств, таких как Британский музей и правительство штата Эдо. Разговор о реституции объектов всё ещё продолжается. До тех пор, пока не будет достигнуто соглашение или компромисс между Оба и правительством Нигерии, бенинские бронзы будут по-прежнему храниться в соответствующих музеях и ждать возвращения домой.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/251221/51948/?fbclid=IwAR3m7awiqG_TWg0xfvjOZa8c1zBoYh4TAB8iw1oz29yeCgDDT1ZDxWN_oAY