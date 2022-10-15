Феномен племени хунза, который не могут объяснить ученые

Долина реки Хунза находится на границе Индии и Пакистана, ее еще называют «оазисом молодости». Почему? Продолжительность жизни местных жителей — 110-120 лет.

Они почти никогда не болеют и выглядят молодо. Их долголетие до сих пор заводит в тупик исследователей. Мы подробнее расскажем о жизни горного народа.

Жители долины Хунза, в отличие от соседних народностей, внешне очень схожи с европейцами.

Согласно легенде, карликовое горское государство было заложено воинами армии Александра Македонского во время его Индийского похода.

Хунзакутов забавляет тот факт, что кого-то еще называют горным народом. Ведь они обосновались возле знаменитого «места горной встречи» — точки, где сходятся три высочайшие системы мира: Гималаи, Гиндукуш и Каракорум. Сегодня Хунза управляется пакистанским Министерством по делам Кашмира и Северных территорий. Одна из основных достопримечательностей Хунзы — ледник, который широкой холодной рекой спускается в долину.

У них собственный язык — бурушасхи (Burushaski, родство которого до сих пор не установлено ни с одним из языков мира, хотя все здесь знают и урду, а многие — английский), Они исповедуют ислам, но не тот, к которому мы привыкли, а исмаилитский — один из самых мистических и таинственных в религии.

Поэтому в Хунзе вы не услышите привычных призывов на молитву. Обращение к богу — личное дело и время каждого.

Хунзы купаются в ледяной воде даже при 15-градусном морозе, до ста лет играют в подвижные игры, 40-летние женщины у них выглядят как девушки, в 60 лет сохраняют стройность и изящество фигуры, а в 65 лет еще рожают детей. Летом они питаются сырыми фруктами и овощами, зимой — высушенными на солнце абрикосами и пророщенными зернами, овечьей брынзой.

Интересно еще кое-что: во время «голодной весны» ( период, когда фрукты еще не поспели; длится 2-4 месяца) они почти ничего не едят и лишь раз в день пьют напиток из сушеных абрикосов. Такой пост возведен в культ и строго соблюдается.

Шотландский врач МакКаррисон, первым описавший Счастливую долину, подчеркивал, что потребление белков там находится на низшем уровне нормы, если вообще это можно назвать нормой. Суточная калорийность хунзы составляет в среднем 1933 ккал и включает в себя 50 г белка, 36 г жира и 365 г углеводов.

В книге «Хунзы — народ, который не знает болезней» Р. Бирхер подчеркивает следующие очень существенные достоинства модели питания в этой стране:

— прежде всего оно вегетарианское;

— большое количество сырых продуктов;

— в ежедневном рационе преобладают овощи и фрукты;

— продукты естественные, без всякой химизации, и приготовленные с сохранением всех биологически ценных веществ;

— алкоголь и лакомства потребляют исключительно редко;

— очень умеренное потребление соли;

— продукты, выращенные только на родной почве;

— регулярные периоды голодания.

К этому надо добавить и другие факторы, благоприятствующие здоровому долголетию. Но способ питания имеет здесь, несомненно, очень существенное, решающее значение.

В 1984 году один из хунзакутов, которого звали Саид Абдул Мобуд, прибыл в лондонский аэропорт Хитроу. Он привел в недоумение работников эмиграционной службы, когда предъявил паспорт. В соответствии с документом, хунзакут родился в 1823 году и ему исполнилось 160 лет. Сопровождавший Мобуда мулла отметил, что его подопечный считается святым в стране Хунза, славящейся своими долгожителями. У Мобуда отличное здоровье и здравый рассудок. Он прекрасно помнит события начиная с 1850 года.

О своем секрете долголетия местные жители говорят просто: будь вегетарианцем, трудись всегда и физически, постоянно двигайся и не меняй ритма жизни, тогда и проживешь лет до 120-150. Отличительные черты хунз как народа, обладающего «полноценным здоровьем»:

1) Высокая трудоспособность в широком смысле слова. У хунзов эта трудоспособность проявляется как во время работы, так и во время плясок и игр. Для них пройти 100–200 километров — все равно что для нас совершить короткую прогулку возле дома. Они необычайно легко взбираются на крутые горы, чтобы передать какое-то известие, и возвращаются домой свежие и веселые.

2) Жизнерадостность. Хунзы постоянно смеются, они всегда в хорошем расположении духа, даже если голодны и страдают от холода.

3) Исключительная стойкость. «У хунзов нервы крепкие, как канаты, и тонкие и нежные, как струна, — писал МакКарисон. — Они никогда не сердятся и не жалуются, не нервничают и не выказывают нетерпения, не ссорятся между собой и с полным душевным спокойствием переносят физическую боль, неприятности, шум и т.п.».

Источник: voobsheogon.ru

Источник: https://lime.energy/fenomen-plemeni-hunza-kotoryiy-ne-mogut-obyasnit-uchenyie/?fbclid=IwAR30tv4i3iWtD9WU5yb_R7hardHj-5IAmkOmh8mcqohtaHaMFGwTVuO-BJE