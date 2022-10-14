САМЫЕ СЕВЕРНЫЕ ГОРОДА МИРА

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В каких условиях могут жить люди.

АЛЕРТ: САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

Самым северным населенным пунктом на планете официально является канадское поселение Алерт на территории Нунавут. По состоянию на 2016 год здесь живут 62 человека — в основном, это ученые и военные. Алерт расположен всего в 817 км от Северного полюса.

УТКИАГВИК: САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ ГОРОД МИРА

Фото: Wikipedia.org

Дома вдоль арктического берега Северного Ледовитого океана в Уткиагвике

Однако самый северный город в мире находится вовсе не в Канаде и даже не в России, а в США. Город Уткиагвик, расположенный на самом севере Аляски, насчитывает 4443 жителя, но это не мешает не самому большому населенному пункту носить столь почетное звание.

Около 60% населения Уткиагвика — эскимосы-инупиаты. Городок находится всего в 2100 км от Северного полюса. Здесь царят тундра и вечная мерзлота — глубина промерзания почвы достигает 400 м. Уткиагвик известен сухим и холодным климатом — температура зимой опускается до -50 °C, однако летом иногда бывает даже тепло — до 26°C.

САБЕТТА: САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК

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В число крупнейших северных городов мира в ближайшие годы рискует ворваться вахтовый поселок Сабетта на Ямале. Еще в 2002 году здесь официально проживало лишь 19 жителей, но все изменилось, когда через 9 лет началось строительство жилья для вахтеров. Сабетта стала важным пунктом для транспортировки газа и частью проекта «Ямал СПГ». Рядом с поселком функционируют завод по производству сжиженного газа, морской порт и аэропорт. Всего в Сабетте могут жить и трудиться более 33 000 человек, и, вероятнее всего, эта цифра будет только увеличиваться. Расстояние до Северного полюса — 2080 км.

НОРИЛЬСК: ГОРОД, КОТОРЫЙ ЧАСТО НАЗЫВАЮТ САМЫМ СЕВЕРНЫМ

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На вопрос, какой самый северный город в мире, одним из самых распространенных ответов является Норильск. Хотя это не совсем так. У Норильска есть конкуренты: норвежский Тромсе и наш российский Мурманск. Впрочем, Норильск чуть севернее мурманска, а Тромсе уступает по населению. Норильск, по последним данным, насчитывает более 174 000 жителей. Город был основан в 1935 году, а градообразующим предприятием стал Норильский горно-металлургический комбинат, ныне «Норникель».

Существует версия, что город обязан своему названию юкагирскому слову «нэрилэ», что означает холм, состоящий из утесов и скал. Природа в Норильске даже суровее, чем в аляскинском Уткиагвике — зимой столбик термометра опускается вплоть до -60 °C, а средняя температура летом обычно колеблется от 7°C до 15°C. Расстояние до Северного полюса всего 2400 км.

МУРМАНСК: САМАЯ СЕВЕРНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ

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Впрочем, самым большим городом за Полярным кругом является Мурманск с населением в 280 000 жителей. Одновременно с этим город носит звание самого северного административного центра субъекта РФ. Мурманск еще и один из крупнейших северных незамерзающих портов — благодаря Северо-Атлантическому течению судоходство тут не прекращается на зиму. Расстояние до Северного полюса — 2400 км.

ХОННИНГСВОГ: САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ ГОРОД В ЕВРОПЕ

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На звание самого северного города Европы претендуют сразу два норвежских города — Хоннингсвог и Хаммерфест. Хоннингсвог находится чуть ближе к Северному полюсу — на 35 км (2020 км), однако получил статус города лишь в 1996 году. В городке на южной оконечности острова Магерейа живет всего 2436 человек. Хаммерфест, образованный в 1789 году, насчитывает свыше 10 000 жителей. Город широко представлен в культуре — здесь есть Музей полярных медведей, самый северный триангуляционный пункт Дуги Струве, а красоту города и природы показал в своей картине «Геммерфест. Северное сияние» русский художник Константин Коровин. Кстати, в 1891 году именно в этом городке, первом в Северной Европе, появились электрические фонари.

ТРОМСЕ: СЕВЕРНЫЙ И ТЕПЛЫЙ

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В списке городов с населением более 50 000 жителей, находящихся за Северным полярным кругом, есть не только Норильск. К примеру, в норвежском Тромсе живет почти 77 000 человек. Несмотря на небольшую удаленность от Северного полюса — 2260 км, в городе достаточно мягкий климат — благодаря теплому течению Гольфстрим. Рекордно низкая температура зимой составляет всего -18,3°C, а средняя температура в январе — -4,4 °C. Летом в Тромсе бывает и до 30°C. В городе даже есть футбольный, баскетбольный и волейбольный клубы, а также тут находится самый северный католический кафедральный собор в мире, Собор Пресвятой Девы Марии.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ МИЛЛИОННИК

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Среди самых северных городов мира с населением больше 1 млн человек лидирует Санкт-Петербург. Это и неудивительно, учитывая самое популярное прозвище мегаполиса — Северная столица. Чтобы добраться из Петербурга до Северного полюса, нужно преодолеть более 3300 км, но зато здесь вполне реально увидеть северное сияние и летом застать белые ночи, характерные для северных городов. Петербург, несмотря на расположение, — второй по численности город России с населением 5,4 млн человек. Также Петербург не только самый северный, но и самый западный город-миллионник страны. Климат в граде Петра, как и в Тромсе, тоже довольно мягкий: средняя температура зимой не превышает -5°C, летом — около 18°C.

РЕЙКЬЯВИК: САМАЯ СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА МИРА

Фото: Shutterstock.com

Стоит сказать и о самой северной столице мира. Это Рейкьявик, главный город Исландии, где живет 134 000 человек. Рейкьявик расположен совсем недалеко от полярного круга, до Северного полюса от него 2880 км, и здесь также царят белые ночи летом, а зимой очень темно. Зимой климат столицы Исландии теплее, чем в расположенных на тех же широтах Анадыре и Архангельске, и скорее сравним с климатом Нью-Йорка. Столбик термометра в зимний сезон обычно не опускается ниже 0°C, а летом средняя температура обычно в районе 10-11°C. Рядом с Рейкьявиком находится самый большой по объему в Европе ледник Ватнайекюдль и знаменитый геотермальный бассейн «Голубая лагуна», в которой из-за уникального состава воды не живут бактерии.

Источник: https://moya-planeta.ru/travel/view/samye_severnye_goroda_mira