О чём молчали в брежневские времена: Взрывы в Мавзолее, угоны самолётов и другие несоветские происшествия

О чём молчали в брежневские времена.

Считается, что брежневская эпоха была временем тихой стабильности без масштабных социальных потрясений. Сталинский террор ушёл в прошлое, а до военных конфликтов на Кавказе и в Средней Азии ещё было далеко. Но именно в эти тихие годы произошло несколько терактов, о которых почти ничего не писали газеты и не говорили СМИ.

Взрывы в мавзолее Ленина

Мавзолей вождя и основателя государства Владимира Ленина – самое сердце Советской страны. Там и по сей день открыто для показа тело Ильича, которое пытались повредить и даже уничтожить не один раз. Ещё при Сталине, в 1934 году, крестьянин Митрофан Никитин в знак протеста против политики коллективизации и раскулачивания стрелял в забальзамированного Ленина из нагана.

В СССР к мавзолею могли выстраиваться гигантские очереди. Фото 1960 года

В годы оттепели при Хрущёве в мавзолее разные лица разбивали стекло саркофага ногами или молотком, бросали в него камни и кувалды, бутылку с чернилами и так далее. Известно около десятка таких хулиганских случаев. А в брежневский период имели место два настоящих террористических акта со взрывами и человеческими жертвами.

В 1967 году у входа в мавзолей некий житель Каунаса по фамилии Крысанов взорвал самодельную бомбу. Кто он и каковы были его цели, до сих пор по открытым источникам неизвестно. Рассказывали, что в результате взрыва погибли несколько человек, а итальянской туристке оторвало ноги. Сам Крысанов тоже погиб вместе со своей бомбой.

В итоге архитекторы постарались укрепить конструкции здания и заменить в саркофаге стекло на более надёжное и пуленепробиваемое. И, действительно, новый саркофаг выдержал взрыв, что показал ещё один теракт в 1973 году. Имя злоумышленника осталось неизвестным. Возможно, дату покушения он выбрал не случайно: это было 1 сентября, в День знаний, когда в мавзолей водили группы детей.

Старая фотография саркофага Ленина

Взрыв произошёл внутри здания. Должно быть, террориста приняли за школьного учителя, и потом он аккуратно прошёл вслед за школьниками к саркофагу, где и соединил контакты, подорвав себя. Кроме него, погибла супружеская пара из Астрахани, а четверо детей получили ранения. В останках разорванного взрывом тела преступника нашли какие-то документы, но ему ли они принадлежали и к какому выводу в итоге пришло следствие – широкой публике осталось неизвестно.

Серия терактов в Москве

Знакомые нам сегодня теракты в метро бывали и в советские годы. 8 января 1977 года, в субботу, да ещё и во время школьных новогодних каникул, в Москве в вагоне метрополитена на перегоне между станциями «Измайловская» и «Первомайская» произошёл взрыв. Семь человек погибли, более 30 получили ранения. Через полчаса в столице подорвали ещё два устройства в разных районах – на этот раз без человеческих жертв, не считая нескольких небольших ранений.

Сохранившиеся фотографии подорванного вагона

Естественно, людям больше всего запомнился взрыв в метро: пришлось останавливать движение, людей эвакуировали, тщательно проверяли документы. Первое официальное сообщение о взрыве появилось только спустя два дня после события, что лишь порождало слухи и панику. Хотя властям было понятно: три бомбы в один день – это не случайность, а целенаправленная акция.

Следствие выяснило, что теракты устроили трое членов подпольной «Национальной объединённой партии Армении». Это движение уже много лет ставило целью независимость Армении, вело подпольную деятельность, а его участники привлекались к уголовной ответственности за «антисоветскую пропаганду». Инициатором терактов был Степан Затикян, а двое его товарищей – Акоп Степанян и Завен Багдасарян – ездили в Москву для организации взрывов.

Сохранившиеся фотографии взрыва в продовольственном магазине

Судебный процесс был закрытым, и лишь одна краткая заметка в газете «Известия» могла сообщить советским гражданам об итоговом приговоре. Отсутствие гласности привело к тому, что ряд диссидентов, включая Андрея Сахарова, предполагали, что дело было сфальсифицировано, а вина армянских террористов не доказана. Подобные слухи живы и сегодня.

Угоны самолётов

Излюбленным приёмом террористов во многих странах был захват самолётов с пассажирами. В Советском Союзе было несколько таких случаев.

В 1970 году двое литовцев, отец и сын Бразинскасы, захватили пассажирский самолёт Батуми–Сухуми и приземлились на нём в Турции. В ходе угона была убита бортпроводница. Турция не выдала террористов, и они отбыли два года тюремного заключения в этой стране, а оставшуюся жизнь искали убежище в других государствах. Бразинскасы нередко оправдывали свой поступок тем, что это якобы было акцией за освобождение Литвы от советской оккупации.

Слева стоит Альгирдас Бразинскас (сын), справа – Пранас Бразинскас (отец)

В том же 1970-м было зафиксировано ещё три попытки угона самолётов. Например, под Ленинградом, в аэропорту Пулково группа граждан еврейской национальности пыталась таким образом улететь в Израиль, но их смогли задержать ещё на лётном поле.

Спустя три года один из пассажиров рейса Москва–Чита, угрожая огнестрельным оружием и бомбой, пытался направить самолёт в сторону Китая. Находившийся на борту сотрудник милиции решил обезвредить преступника, но тот привёл бомбу в действие. Взорванный самолёт унёс жизни 81 человека.

Всего известно около 20 случаев удачных и неудачных попыток угона самолётов для бегства из СССР. Нередко преступники угрожали подорвать самолёт. Как правило, если задержание террористов происходило за рубежом, то самолёт вместе с пассажирами благополучно возвращался домой, а преступники отправлялись в тюрьму в той стране, где они приземлились.

Покушение на Брежнева

Леонид Брежнев

В январе 1969 года младший лейтенант Виктор Ильин из Ленинграда попытался убить главу государства – генерального секретаря Леонида Брежнева. Он украл два пистолета из воинской части, где служил, и самовольно уехал из города.

В Москве проживал его дядя, бывший сотрудник милиции. Ильин взял у него милицейскую шинель с погонами сержанта, и благодаря форме его беспрепятственно пропустили в Кремль, где он незаметно встал в оцепление у Боровицких ворот. Брежнев в тот день должен был встречаться с советскими космонавтами. Именно в машину с ними и стал стрелять Ильин, перепутав космонавта Георгия Берегового с Брежневым.

Берегового издали действительно можно было принять за генсека

В результате покушения был убит шофёр автомобиля, а Берегового ранило осколками стекла. Следствие признало Ильина психически невменяемым, 20 лет он содержался в заключении в психиатрических больницах. С 1990 года Ильин свободен и до сих пор жив.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/131018/40857/?fbclid=IwAR07RiNiCZrWY2ePwxu99Whe8TEKW-KqGpOVEr6_QiTPUMzU2-VvaVM-c5w