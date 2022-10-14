НОВОСТИ МИРА
Индекс потребительских цен Китая вырос в сентябре 2022 года. На фото: женщина готовит пельмени для продажи в уличном ресторане в Шанхае.
Фото: EPA/Vostock-photo
Модель представляет творение португальского дизайнера Сусаны Беттанкур во время показа мод Portugal Fashion Show в Порту
Фото: EPA/Vostock-photo
Гонки MotoGP в Австралии
Фото: EPA/Vostock-photo
Власти США объявили, что венесуэльцы, которые перейдут границу пешком или вплавь, будут немедленно возвращены в Мексику без права просить убежища. На фото: венесуэльские мигранты ждут автобуса, который отвезет их в Мехико.
Фото: AP/ТАСС
Посетители музея Коммунистической партии Китая в Пекине
Фото: EPA/Vostock-photo
Страусы на семейной ферме в Новосибирской области
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Экологическая активистка Грета Тунберг на акции Fridays For Future в Стокгольме
Фото: EPA/Vostock-photo
Фестиваль игр и косплея HeroFest в швейцарском Берне
Фото: EPA/Vostock-photo
Завод Chery New Energy в китайском Уху
Фото: Wang Yushi/VCG via Getty Images
Генеральная репетиция балета "Идальго из Ла-Манчи" в Михайловском театре в Санкт-Петербурге
Фото: EPA/ТАСС
Недавно спасенный слоненок играет со сторожем в карантинной зоне заповедника Ретети в Самбуру, Кения
Фото: EPA/Vostock-photo
Демонтаж художественной инсталляции из электронных отходов в городе Пар, Великобритания
Фото: Hugh Hastings/Getty Images
Протесты мотоциклистов из-за повышения цен на бензин в Боготе, Колумбия
Фото: Anadolu Agency via Getty Images
В Уганде зафиксирована новая вспышка Эболы
Фото: Luke Dray/Getty Images
Аллигатор-альбинос в приюте для животных Мюнхена
Фото: DPA/ТАСС
Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии, посвященной 75-летию революционных школ Мангендэ и Кан Пан Сок
Фото: EPA/Vostock-photo
Ливни обрушились на австралийский штат Виктория
Фото: EPA/Vostock-photo
Паломник бросает цветы к статуе Богоматери Фатимы, Португалия
Фото: EPA/Vostock-photo
Винторогие козлы (мархуры) в Московском зоопарке
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Санитарная обработка улиц для предотвращения распространения лихорадки денге в Праяградже, Индия
Фото: АР/ТАСС
Военный парад по случаю Национального дня Испании в Мадриде
Фото: АР/ТАСС
Бабочка собирает нектар. Кашмир, Индия.
Фото: Zuma/ТАСС
Акция протеста в Риме против использования невозобновляемых источников энергии
Фото: Zuma/ТАСС
Японская анимационная студия Ghibli, основанная режиссером и сценаристом Хаяо Миядзаки, откроет собственный парк развлечений 1 ноября
Фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images
Венесуэльские мигранты пересекают джунгли Дарьена с намерением добраться до Панамы
Фото: EPA/Vostock-photo
Неделя моды в Сеуле
Фото: Justin Shin/Getty Images
Корону Статуи Свободы в Нью-Йорке вновь открыли для посещения. Памятник был временно закрыт с марта 2020 года из-за пандемии COVID-19.
Фото: Michael M. Santiago/Getty Images
Бобр в реке Влтава в Чехии
Фото: Emin Sansar/Anadolu Agency via Getty Images
Антиправительственная демонстрация в Калькутте
Фото: Sankhadeep Banerjee/NurPhoto via Getty Images
В Иерусалиме тысячи людей посещают традиционное священническое благословение у Стены Плача в связи с праздником Суккот
Фото: DPA/ТАСС
Церемония массовой кремации жертв нападения на детский сад в Таиланде
Фото: EPA/Vostock-photo
Открытие выставки древнего Египта в Лондоне
Фото: EPA/Vostock-photo
Заповедник дикой природы Побитора в индийском штате Ассам
Фото: AP/ТАСС
Всеобщие забастовки на французских нефтеперерабатывающих заводах. На фото: рабочие TotalEnergies и Esso ExxonMobil.
Фото: EPA/Vostock-photo
Учения аварийных служб и полиции на случай ЧП в аэропорту немецкого Берлин-Бранденбурга
Фото: EPA/Vostock-photo
Холодная погода в китайском Куньмине
Фото: Yang Zheng/VCG via Getty Images
Ежегодная выставка тыкв в немецком Клайстове
Фото: Imago/ТАСС
Военный парад в честь Дня Испанидад в Севилье
Фото: Zuma/ТАСС
Иудейский праздник Суккот отмечают в Вифлееме
Фото: AP/ТАСС
Обучение аварийно-спасательных служб в Ченнаи во время сильных проливных дождей
Фото: EPA/Vostock-photo
В Дубае состоялся первый публичный полет электрического автомобиля eVTOL X2
Фото: EPA/Vostock-photo
В польском Андрихове проходят уроки плавания в хвосте русалки
Фото: Jakub Porzycki/Anadolu Agency via Getty Images
Неделя моды в Мельбурне
Фото: ЕРА/ТАСС
Сбор хризантемы на востоке Китая
Фото: Wang Lei/VCG via Getty Images
По меньшей мере 22 человека погибли после проливных дождей и наводнений в венесуэльском штате Арагуа
Фото: АР/ТАСС
Международная садоводческая выставка Floriade Expo 2022 завершилась в Алмере, Нидерланды
Фото: EPA/Vostock-photo
В Варшаве волонтеры раздают горячие блюда нуждающимся накануне Всемирного дня бездомных
Фото: Artur Widak/Anadolu Agency via Getty Images
Папа римский Франциск отслужил торжественную мессу на площади Святого Петра в Ватикане
Фото: EPA/Vostock-photo
В некоторых китайских городах вновь вводят локдауны и ограничительные меры в связи со вспышкой заболеваемости коронавирусом COVID-19 после празднования Дня образования КНР
Фото: АР/ТАСС
Бывший президент США Дональд Трамп выступил на предвыборном съезде республиканцев в Аризоне
Фото: Mario Tama/Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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