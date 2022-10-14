НОВОСТИ МИРА

Индекс потребительских цен Китая вырос в сентябре 2022 года. На фото: женщина готовит пельмени для продажи в уличном ресторане в Шанхае.

Фото: EPA/Vostock-photo

Модель представляет творение португальского дизайнера Сусаны Беттанкур во время показа мод Portugal Fashion Show в Порту

Фото: EPA/Vostock-photo

Гонки MotoGP в Австралии

Фото: EPA/Vostock-photo

Власти США объявили, что венесуэльцы, которые перейдут границу пешком или вплавь, будут немедленно возвращены в Мексику без права просить убежища. На фото: венесуэльские мигранты ждут автобуса, который отвезет их в Мехико.

Фото: AP/ТАСС

Посетители музея Коммунистической партии Китая в Пекине

Фото: EPA/Vostock-photo

Страусы на семейной ферме в Новосибирской области

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Экологическая активистка Грета Тунберг на акции Fridays For Future в Стокгольме

Фото: EPA/Vostock-photo

Фестиваль игр и косплея HeroFest в швейцарском Берне

Фото: EPA/Vostock-photo

Завод Chery New Energy в китайском Уху

Фото: Wang Yushi/VCG via Getty Images

Генеральная репетиция балета "Идальго из Ла-Манчи" в Михайловском театре в Санкт-Петербурге

Фото: EPA/ТАСС

Недавно спасенный слоненок играет со сторожем в карантинной зоне заповедника Ретети в Самбуру, Кения

Фото: EPA/Vostock-photo

Демонтаж художественной инсталляции из электронных отходов в городе Пар, Великобритания

Фото: Hugh Hastings/Getty Images

Протесты мотоциклистов из-за повышения цен на бензин в Боготе, Колумбия

Фото: Anadolu Agency via Getty Images

В Уганде зафиксирована новая вспышка Эболы

Фото: Luke Dray/Getty Images

Аллигатор-альбинос в приюте для животных Мюнхена

Фото: DPA/ТАСС

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии, посвященной 75-летию революционных школ Мангендэ и Кан Пан Сок

Фото: EPA/Vostock-photo

Ливни обрушились на австралийский штат Виктория

Фото: EPA/Vostock-photo

Паломник бросает цветы к статуе Богоматери Фатимы, Португалия

Фото: EPA/Vostock-photo

Винторогие козлы (мархуры) в Московском зоопарке

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Санитарная обработка улиц для предотвращения распространения лихорадки денге в Праяградже, Индия

Фото: АР/ТАСС

Военный парад по случаю Национального дня Испании в Мадриде

Фото: АР/ТАСС

Бабочка собирает нектар. Кашмир, Индия.

Фото: Zuma/ТАСС

Акция протеста в Риме против использования невозобновляемых источников энергии

Фото: Zuma/ТАСС

Японская анимационная студия Ghibli, основанная режиссером и сценаристом Хаяо Миядзаки, откроет собственный парк развлечений 1 ноября

Фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Венесуэльские мигранты пересекают джунгли Дарьена с намерением добраться до Панамы

Фото: EPA/Vostock-photo

Неделя моды в Сеуле

Фото: Justin Shin/Getty Images

Корону Статуи Свободы в Нью-Йорке вновь открыли для посещения. Памятник был временно закрыт с марта 2020 года из-за пандемии COVID-19.

Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Бобр в реке Влтава в Чехии

Фото: Emin Sansar/Anadolu Agency via Getty Images

Антиправительственная демонстрация в Калькутте

Фото: Sankhadeep Banerjee/NurPhoto via Getty Images

В Иерусалиме тысячи людей посещают традиционное священническое благословение у Стены Плача в связи с праздником Суккот

Фото: DPA/ТАСС

Церемония массовой кремации жертв нападения на детский сад в Таиланде

Фото: EPA/Vostock-photo

Открытие выставки древнего Египта в Лондоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Заповедник дикой природы Побитора в индийском штате Ассам

Фото: AP/ТАСС

Всеобщие забастовки на французских нефтеперерабатывающих заводах. На фото: рабочие TotalEnergies и Esso ExxonMobil.

Фото: EPA/Vostock-photo

Учения аварийных служб и полиции на случай ЧП в аэропорту немецкого Берлин-Бранденбурга

Фото: EPA/Vostock-photo

Холодная погода в китайском Куньмине

Фото: Yang Zheng/VCG via Getty Images

Ежегодная выставка тыкв в немецком Клайстове

Фото: Imago/ТАСС

Военный парад в честь Дня Испанидад в Севилье

Фото: Zuma/ТАСС

Иудейский праздник Суккот отмечают в Вифлееме

Фото: AP/ТАСС

Обучение аварийно-спасательных служб в Ченнаи во время сильных проливных дождей

Фото: EPA/Vostock-photo

В Дубае состоялся первый публичный полет электрического автомобиля eVTOL X2

Фото: EPA/Vostock-photo

В польском Андрихове проходят уроки плавания в хвосте русалки

Фото: Jakub Porzycki/Anadolu Agency via Getty Images

Неделя моды в Мельбурне

Фото: ЕРА/ТАСС

Сбор хризантемы на востоке Китая

Фото: Wang Lei/VCG via Getty Images

По меньшей мере 22 человека погибли после проливных дождей и наводнений в венесуэльском штате Арагуа

Фото: АР/ТАСС

Международная садоводческая выставка Floriade Expo 2022 завершилась в Алмере, Нидерланды

Фото: EPA/Vostock-photo

В Варшаве волонтеры раздают горячие блюда нуждающимся накануне Всемирного дня бездомных

Фото: Artur Widak/Anadolu Agency via Getty Images

Папа римский Франциск отслужил торжественную мессу на площади Святого Петра в Ватикане

Фото: EPA/Vostock-photo

В некоторых китайских городах вновь вводят локдауны и ограничительные меры в связи со вспышкой заболеваемости коронавирусом COVID-19 после празднования Дня образования КНР

Фото: АР/ТАСС

Бывший президент США Дональд Трамп выступил на предвыборном съезде республиканцев в Аризоне

Фото: Mario Tama/Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/