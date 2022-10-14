Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Наводнение в Австралии

Фото: Asanka Ratnayake/Getty Images

Сильные дожди вызвали наводнения в австралийском штате Виктория

Фото: Asanka Ratnayake/Getty Images

Фото: Asanka Ratnayake/Getty Images

Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: Asanka Ratnayake/Getty Images

Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6015/62207

14.10.2022 - Posted by | Природа... |

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