Монеты, инопланетяне и НЛО

На стене своего кабинета в подвале здания ФБР специальный агент Фокс Малдер из сериала «Секретные материалы» повесил плакат с НЛО, с девизом: “Я хочу верить”.

Вот уже более десяти лет по разным сайтам и пабликам гуляет это изображение монеты или медальона, на котором изображен некто, очень похожий на пришельца. Обычно, данную фотографию преподносят как доказательство древнего контакта.

А кто или что на самом деле изображен на этой загадочной монете?

Монета «Пришелец»

В октябре 2016 года несколько британских таблоидов опубликовали фотографию серебряной монеты неопределенного размера с греческой надписью. На монете изображен исхудалый драпированный бюст, похожий на так называемого «серого пришельца». Кто не в курсе, серые пришельцы — это внеземные гуманоиды, связанные с современной мифологией НЛО.

Источник изображения приписывается сайту об НЛО mysteriousearth.net. На нем было заявлено, что монету нашли рабочие в доме на юге Египта, где они делали ремонт.

Это явно мистификация. Отсутствие какой-либо атрибуции (вес, размеры, дата, изображение реверса и т.д.) вызывал вполне обоснованное недоверие к подлинности этой находки.

Специалисты предположили, что это настоящая монета или медальон, подвергшийся тщательной обработке, чтобы превратить портрет правителя или божества в подобие инопланетянина — как на искусно изготовленном «пятаке бродяг». Пятаки бродяг — это американские пятицентовые монеты, которые были вырезаны и обработаны, часто с большим мастерством, в новые и нередко поразительные формы. Такое увлечение стало популярным во время Великой депрессии в США (1929-1939 гг.) среди «бродяг» (бездомных странствующих рабочих, у которых было много свободного времени).

Сюжет закручивается

Но зачем кому-то понадобилось создавать такую фантастическую монету? Может ли это быть намеренной подделкой, призванной обмануть доверчивых коллекционеров? Вряд ли, ведь ни один серьезный коллекционер не купился бы на такую явную фальшивку. Тогда может быть, это творение энтузиастов НЛО, пытающихся сфабриковать доказательства для теории «древних астронавтов»?

Небольшое исследование показало, что это был даже не настоящий артефакт, а сильно «отфотошопленное» изображение настоящего римского медальона из знаменитой коллекции Кабинета медалей в Париже. Мистификация была раскрыта историком Ральфом Бюловом.

На очень редком оригинальном медальоне изображен Дионис, бог вина и праздности. На другой стороне (технически аверс) изображен идеализированный портрет Антиноя, любимого молодого спутника римского императора Адриана. Антиной, которому было около 18 лет, утонул в реке Нил в 130 году н.э. Адриан был в смятении и объявил юношу богом, воздвигнув храмы в его честь по всему римскому Востоку — в частности, на его родине, в Клавдиополе или Вифинионе в провинции Вифиния (ныне Болу, Турция). Именно здесь и был выбит медальон.

Изображение медальона, похоже, было взято с веб-сайта, посвященного Антиною. Голубой тканевый фон на первоначальном изображении — убедительная подсказка, что оригинальная фотография была сделана перед музейной витриной. Активный поиск изображений позволил быстро найти более четкое изображение в Википедии, где тканевый фон «убран».

Цифровой след привел на бразильский сайт об НЛО, где выяснилось, что изображение-мистификация было взято с DesignCrowd, австралийского сайта краудсорсинга графического дизайна.

Оказывается, в апреле 2011 года DesignCrowd проводил конкурс «Монета королевства», предложив графическим дизайнерам создать изображения знаменитостей на монетах.

Пользователь под ником Kryptomaniacle представил свой вариант всего за 20 минут до окончания конкурса, назвав это портретом «исторически малоизвестного деятеля Грапнока, в значительной степени ответственным за создание трех из семи чудес света на Земле». Эта работа заняла третье место.

Технически этот «Грапнок» не был знаменитой личностью и нарушил правила конкурса, как признал Kryptomaniacle в последующем сообщении.

То есть, изначально это не было никакой мистификацией. Просто невинная творческая шутка. А мистификацией она стала, когда таблоиды взяли изображение медальона и превратили его в кликабельную историю об НЛО.

Жетоны «НЛО»

Чтобы еще больше запутать ситуацию, та же «египетская» находка была связывалась с некоторыми французскими жетонами XVII века с изображениями дискообразных объектов, парящих в облаках. Жетоны — это (в основном) медные или латунные жетоны, обычно размером от 20 до 28 мм, выпускавшиеся в тысячах различных дизайнов по всей Европе с XIII по XVII век. Первоначально они использовались в бухгалтерии и вычислениях (как костяшки на счетах). Они также служили в качестве покерных фишек или «игровых денег» в различных играх того времени. Это были не монеты и не выпускались официальными монетными дворами, но их с удовольствием коллекционируют и иногда путают с монетами.

На жетоне 1648 года из Бургундского региона Франции изображен якобы НЛО, парящий над скалистым сосновым лесом. Но если повернуть изображение в правильное положение (основанное на прочтении латинского девиза, который переводится как «Он устоял немногим, но был побежден многими»), то видно, что на нем изображен щит, который противостоит буре стрел, летящих из облаков. Это очень обычное аллегорическое изображение, не имеющее никакого инопланетного смысла.

Более сложным примером является медный жетон 1656 года, на котором очень четко изображен диск с центральным веретеном, парящий над пейзажем. Загадочный латинский девиз Opportunus Adest переводится как «Он появляется в удачное время». Дизайн жетонов часто переделывался и изменялся, а на этой копии из белого металла изображен плавающий объект, который вовсе не похож на блюдце. Скорее это парадный щит в стиле барокко.

Вообще, идея о щитах, падающих с неба в качестве божественных даров или знаков защиты, очень древняя.

Согласно легенде, во времена Нумы Помпилия (второго царя Рима, жил 753-673 гг. до н.э.) с неба упал бронзовый щит Ancilium. Нума сделал 11 идентичных копий (чтобы защитить от кражи подлинный щит) и учредил священство — Салиев, или прыгающих жрецов, чтобы ухаживать за щитами и нести их в процессии по особым случаям.

Эта знаменитая история была частью классического образования и была прекрасно знакома всем образованным европейцам раннего нового времени, которые использовали жетоны. Искусно рифленые стальные щиты, вошедшие в обиход в XVI веке, часто имеют удивительное сходство с современными изображениями НЛО. Впечатляющим примером является голландский жетон 1594 года, на котором изображена рука Бога, тянущаяся с небес, чтобы поставить символический щит божественной защиты между нидерландцами и испанской армией.

Поэтому можно с уверенностью сказать, что нет никаких достоверных доказательств, что на монетах или жетонах изображены какие-либо внеземные космические корабли.

Читайте также: Битва НЛО в небе над Нюрнбергом в 1561 году. Массовые свидетельства

Источник: https://etm-club.site/monety-inoplanetyane-i-nlo/?fbclid=IwAR2XPLvFuKColy8uZtDIxDAEhNRnJfP6IJ2YvODdn1Rl1xbZyBDNhx9G-kk