Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Как удалось выжить 6 подросткам на необитаемом острове: Тонганские робинзоны

Книга Даниэля Дефо о Робинзоне Крузо в своё время произвела настоящую сенсацию в литературном мире и заложила основу такому жанровому понятию как «Робинзонада». В её основе лежала вымышленная история, хоть и основанная на реальных событиях, но жизнь порой предлагает сюжеты, достойные экранизации. История о шести подростках, сумевших провести с относительным комфортом 15 месяцев на необитаемом острове, в своё время всколыхнула весь мир.

Ветер свободы

На берегах Тонго.

На берегах Тонго.

Эта история началась в 1965 году в Королевстве Тонга в Полинезии. Шесть подростков в возрасте от 13 до 16 лет, учившиеся в католической школе Святого Андрея на острове Хаафева, долго вынашивали мысль об освобождении от строгих порядков, царивших в учебном заведении. Ветер странствий кружил им голову, и мальчишки стали придумывать план побега. Им казалось, что они с лёгкостью смогут преодолеть расстояние в восемьсот с лишним километров и добраться до далёких островов Фиджи, а если повезёт, то даже до Новой Зеландии.
Ребята готовились к своему путешествию довольно тщательно и к моменту отплытия от острова Хаафева в их тайнике уже находилась небольшая газовая горелка, несколько кокосов и целых два мешка бананов. Подростки всерьёз рассчитывали на то, что запасов продовольствия им будет вполне достаточно, к тому же с собой у них была ещё какая-то нехитрая еда. Вот о чём мальчишки не позаботились, так это о наличии карты или компаса. И уж тем более они не могли предугадать того факта, что в первую же ночь, когда все благополучно уснут, начнётся сильный шторм, и их лодку, которую подростки попросту украли, изрядно потреплет. Ветер унесёт весла и всю еду, а парус окажется порван.

Тонганские робинзоны.

Тонганские робинзоны.

На протяжении нескольких последующих дней беглецы страдали от отсутствия пресной воды и еды, их буквально испепеляло палящее солнце, а голод и жажда были почти невыносимыми. Спасением для ребят стала дождевая вода, собранная в кокосовую скорлупу. Каждый мог сделать всего по два глотка в день, один утром и один – вечером.
Целую неделю их носило по водной глади, а на восьмой забрезжила надежда: мальчишки увидели впереди берег. Тогда им было совершенно всё равно, что это была за земля. А это оказался необитаемый остров Ата. Неподалёку от него их лодка потерпела крушение и подросткам пришлось добираться до земли вплавь, сбивая в кровь руки и колени о прибрежные камни. В первые дни они были слишком слабы, чтобы отправиться вглубь острова. Их сил хватило лишь на то, чтобы найти и выпить несколько яиц в птичьих гнёздах.

Жизнь на острове

Остров Ата.

Остров Ата.

Подростки отдохнули, слегка набрались сил и отправились исследовать остров, на который попали. Они сумели добраться до его вершины, представлявшей собой кратер потухшего вулкана. Когда-то остров был обитаем, здесь жили люди, но к моменту высадки беглецов на нём не было ни одного человека. А ребятам нужно было каким-то образом обустраивать свою жизнь. Для начала они составили список работ, которые нужно было сделать для относительно нормальной жизни, потом составили график и разделились по два человека.

Тонганские робинзоны.

Тонганские робинзоны.

Каждая пара занималась своим делом, кто-то организовывал место для ночлега, кто-то добывал еду, а Коло (имя одного из беглецов) соорудил импровизированную гитару из кокосовой скорлупы и стальной проволоки, оставшейся от разбитой лодки. Он играл на ней, чтобы поднять настроение товарищам. Они теперь каждый день начинали с песни и молитвы.

Несмотря ни на что они собирались выжить.

Несмотря ни на что они собирались выжить.

Подростки поддерживали себя в хорошей форме и к тому же сумели стать по-настоящему сплочённой командой. Они боролись с конфликтами и гасили ссоры ради достижения общей цели. А целью их было, конечно, выживание. Они строили плот, на котором намеревались уплыть с острова и добраться до цивилизации. Даже когда его разбил прибой, ребята не сдались, не опустили рук и не впали в отчаяние.
Когда Стивен сломал ногу, Сион, Коло, Дэвид, Люк и Мано ухаживали за ним. Они даже сумели как-то вправить перелом и наложить шину таким образом, что кости вполне нормально срослись. Они охотились на птиц, ловили рыбу, поддерживали огонь, который сумели добыть в первые дни пребывания на острове. Были в их рационе бананы и клубни дикого таро, а вот с водой было туго. Дожди шли редко, и подростки бережно собирали драгоценные капли в брёвна с выдолбленной серединой.

Счастливое спасение

Тонганские робинзоны со своим спасителем Питером Уорнером. Они дружили на протяжении многих лет после случившегося.

Тонганские робинзоны со своим спасителем Питером Уорнером. Они дружили на протяжении многих лет после случившегося.

В сентябре 1966 года, спустя 15 месяцев пребывания ребят на острове, мимо него проплывало судно Питера Уорнера, австралийского рыбака. Подростки, завидев судно, тут же бросились в воду с обрыва и поплыли навстречу своему спасению. На борту они рассказали свою невероятную историю, и Уорнер тут же связался с властями королевства Тонга. Несмотря на то, что с момента исчезновения подростков прошло уже 15 месяцев, оператор моментально вспомнил ту историю. Вскоре Уорнер доставил подростков к родным берегам. Встречать их вышло много людей и ещё полицейские, которые тут же заключили беглецов под стражу за кражу лодки.

Тонганские робинзоны.

Тонганские робинзоны.

Тут Питеру Уорнеру пришлось спасать ребят во второй раз, компенсировав владельцу лодки ущерб в полном объёме. А после всех шестерых обследовал врач и был изумлён до глубины души: они находились в прекрасной физической форме, а нога Стивена хорошо срослась. Семьи не верили этому чуду, ведь пятеро из них уже давно похоронили мальчишек и даже провели поминальные церемонии. Возвращение их на родину было самым настоящим чудом. Парни до конца дней были уверены, что выжить им помогли дружба и высокий уровень самоорганизации.
Тонганские робинзоны прославились на весь мир, о них впоследствии вышел фильм, а в 2020 году и книга.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/141022/54484/?fbclid=IwAR3s5bveDvj6oH1af-YcozInp-N28X4u8-D8B2WWsDyzuMcqbf-kTwVKjO0

14.10.2022 - Posted by | Интересно знать..., Путешествия...

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