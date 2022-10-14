Как удалось выжить 6 подросткам на необитаемом острове: Тонганские робинзоны

Книга Даниэля Дефо о Робинзоне Крузо в своё время произвела настоящую сенсацию в литературном мире и заложила основу такому жанровому понятию как «Робинзонада». В её основе лежала вымышленная история, хоть и основанная на реальных событиях, но жизнь порой предлагает сюжеты, достойные экранизации. История о шести подростках, сумевших провести с относительным комфортом 15 месяцев на необитаемом острове, в своё время всколыхнула весь мир.

Ветер свободы

На берегах Тонго.

Эта история началась в 1965 году в Королевстве Тонга в Полинезии. Шесть подростков в возрасте от 13 до 16 лет, учившиеся в католической школе Святого Андрея на острове Хаафева, долго вынашивали мысль об освобождении от строгих порядков, царивших в учебном заведении. Ветер странствий кружил им голову, и мальчишки стали придумывать план побега. Им казалось, что они с лёгкостью смогут преодолеть расстояние в восемьсот с лишним километров и добраться до далёких островов Фиджи, а если повезёт, то даже до Новой Зеландии.

Ребята готовились к своему путешествию довольно тщательно и к моменту отплытия от острова Хаафева в их тайнике уже находилась небольшая газовая горелка, несколько кокосов и целых два мешка бананов. Подростки всерьёз рассчитывали на то, что запасов продовольствия им будет вполне достаточно, к тому же с собой у них была ещё какая-то нехитрая еда. Вот о чём мальчишки не позаботились, так это о наличии карты или компаса. И уж тем более они не могли предугадать того факта, что в первую же ночь, когда все благополучно уснут, начнётся сильный шторм, и их лодку, которую подростки попросту украли, изрядно потреплет. Ветер унесёт весла и всю еду, а парус окажется порван.

Тонганские робинзоны.

На протяжении нескольких последующих дней беглецы страдали от отсутствия пресной воды и еды, их буквально испепеляло палящее солнце, а голод и жажда были почти невыносимыми. Спасением для ребят стала дождевая вода, собранная в кокосовую скорлупу. Каждый мог сделать всего по два глотка в день, один утром и один – вечером.

Целую неделю их носило по водной глади, а на восьмой забрезжила надежда: мальчишки увидели впереди берег. Тогда им было совершенно всё равно, что это была за земля. А это оказался необитаемый остров Ата. Неподалёку от него их лодка потерпела крушение и подросткам пришлось добираться до земли вплавь, сбивая в кровь руки и колени о прибрежные камни. В первые дни они были слишком слабы, чтобы отправиться вглубь острова. Их сил хватило лишь на то, чтобы найти и выпить несколько яиц в птичьих гнёздах.

Жизнь на острове

Остров Ата.

Подростки отдохнули, слегка набрались сил и отправились исследовать остров, на который попали. Они сумели добраться до его вершины, представлявшей собой кратер потухшего вулкана. Когда-то остров был обитаем, здесь жили люди, но к моменту высадки беглецов на нём не было ни одного человека. А ребятам нужно было каким-то образом обустраивать свою жизнь. Для начала они составили список работ, которые нужно было сделать для относительно нормальной жизни, потом составили график и разделились по два человека.

Тонганские робинзоны.

Каждая пара занималась своим делом, кто-то организовывал место для ночлега, кто-то добывал еду, а Коло (имя одного из беглецов) соорудил импровизированную гитару из кокосовой скорлупы и стальной проволоки, оставшейся от разбитой лодки. Он играл на ней, чтобы поднять настроение товарищам. Они теперь каждый день начинали с песни и молитвы.

Несмотря ни на что они собирались выжить.

Подростки поддерживали себя в хорошей форме и к тому же сумели стать по-настоящему сплочённой командой. Они боролись с конфликтами и гасили ссоры ради достижения общей цели. А целью их было, конечно, выживание. Они строили плот, на котором намеревались уплыть с острова и добраться до цивилизации. Даже когда его разбил прибой, ребята не сдались, не опустили рук и не впали в отчаяние.

Когда Стивен сломал ногу, Сион, Коло, Дэвид, Люк и Мано ухаживали за ним. Они даже сумели как-то вправить перелом и наложить шину таким образом, что кости вполне нормально срослись. Они охотились на птиц, ловили рыбу, поддерживали огонь, который сумели добыть в первые дни пребывания на острове. Были в их рационе бананы и клубни дикого таро, а вот с водой было туго. Дожди шли редко, и подростки бережно собирали драгоценные капли в брёвна с выдолбленной серединой.

Счастливое спасение

Тонганские робинзоны со своим спасителем Питером Уорнером. Они дружили на протяжении многих лет после случившегося.

В сентябре 1966 года, спустя 15 месяцев пребывания ребят на острове, мимо него проплывало судно Питера Уорнера, австралийского рыбака. Подростки, завидев судно, тут же бросились в воду с обрыва и поплыли навстречу своему спасению. На борту они рассказали свою невероятную историю, и Уорнер тут же связался с властями королевства Тонга. Несмотря на то, что с момента исчезновения подростков прошло уже 15 месяцев, оператор моментально вспомнил ту историю. Вскоре Уорнер доставил подростков к родным берегам. Встречать их вышло много людей и ещё полицейские, которые тут же заключили беглецов под стражу за кражу лодки.

Тонганские робинзоны.

Тут Питеру Уорнеру пришлось спасать ребят во второй раз, компенсировав владельцу лодки ущерб в полном объёме. А после всех шестерых обследовал врач и был изумлён до глубины души: они находились в прекрасной физической форме, а нога Стивена хорошо срослась. Семьи не верили этому чуду, ведь пятеро из них уже давно похоронили мальчишек и даже провели поминальные церемонии. Возвращение их на родину было самым настоящим чудом. Парни до конца дней были уверены, что выжить им помогли дружба и высокий уровень самоорганизации.

Тонганские робинзоны прославились на весь мир, о них впоследствии вышел фильм, а в 2020 году и книга.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/141022/54484/?fbclid=IwAR3s5bveDvj6oH1af-YcozInp-N28X4u8-D8B2WWsDyzuMcqbf-kTwVKjO0